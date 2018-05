K-pop: The Rose, un grupo que no te puedes perder

The Rose es un nuevo grupo del género K-pop que hasta el momento aún no es muy conocido, pero algo sobre ellos asegura que serán un grupo exitoso. La agrupación consiste de 4 miembros, Dylan (Hajoon), Sammy (Woosung), Leo (Dojoon), y Jeff (Jaehyung). La banda hizo su debut el 3 de Agosto del año pasado bajo la compañía J&Star con la canción de Sorry, que hasta el momento cuenta con 5,5 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, algo impresionante considerando que es su primera canción lanzada.

Como dato curioso pero muy importante, los chicos de The Rose producen su propia música, así es, todos los integrantes colaboran entre ellos y crean nuevas canciones, checando cada minúsculo detalle durante el proceso y esto lo vemos en la pasión de sus letras y melodías. Sin duda son un grupo que puede mostrar abiertamente sus sentimientos en cada canción.

Recientemente The Rose publicó su primer mini álbum Void junto con el vídeo musical para la canción principal. El mini álbum fue compartido el 16 de abril a las 12 p.m. y éste incluye los sencillos anteriormente lanzados Sorry y Like We Used To además de las nuevas canciones Candy (So Good), Baby” y I.L.Y., así como las pistas instrumentales para las nuevas canciones.

La canción principal de este primer mini álbum, Void, es Baby, la canción expresa la sensación de tristeza y rabia interna de tener que dejar a un ser a quien amas mientras los sentimientos desaparecen.

A nosotros nos han encantado sus canciones y ya forman parte de nuestro playlist. La verdad son unos chicos muy talentosos y eso se deja ver en cada presentación que realizan, te dejamos sus redes sociales si deseas seguirlos.

INSTAGRAM official_therose

TWITTER @Band_TheRose

YouTube CJENMMUSIC Official