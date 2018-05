K-pop: BTS comparte su comeback Trailer

La compañía representante de la banda BTS, Big Hit Entertainment, ha compartido el día domingo 6 de Mayo el nuevo Comeback Trailer de ‘Singularity’ donde se muestra siendo interpretada por el miembro de la unidad vocal V.

Esta canción sería la principal para su nuevo álbum “LOVE YOURSELF 轉 Tear” que será publicado a venta el 18 de Mayo.

Cada versión de la serie de álbumes de LOVE YOURSELF va a contar con una canción principal que que sera interpretada por cada uno de los miembros de la unidad vocal: Jimin, Jin, V y Jungkook.

En el álbum anterior “LOVE YOURSELF 承 Her” la canción principal fue ‘Serendipity' la cual fue previamente interpretada por Jimin.

Este trailer sería el segundo en la serie de LOVE YOURSELF más aparte el video de 'Euphoria : Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder’.