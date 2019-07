K-Pop: KANGIN DEJA Super Junior

Kangin deja Super Junior

Después de compartir su larga carrera de 14 años, Kangin decide dejar a la boy band surcoreana Super Junior.

El mismo cantante fue quien dio a conocer tal noticia por medio de una carta en la red social de Instagram.

Super Junior, uno de los grupos más famosos y conocido por ser quien expandio "la ola Hallyu", pierde ahora un integrante, Kim Young Woon nombre real de Kangin. Desde 2005 donde se confirmó que debutaba en la unidad, hasta 2015 no hemos vuelto a ver a Kangin participar dentro de los comeback del grupo.

Dentro de la carta que el artista publicó por via Instagram, hace saber lo apenado que estaba de estar en el grupo, pues debido a sus problemas las consecuencias no solo las sufría el, sino todo el grupo en general, asi, esa es la "razón" por la cual el ex-integrante decide abandonar al grupo.

“Hola. Soy Kangin. Os saludo por primera vez en mucho tiempo.

No son buenas noticias positivas y me pesa el corazón al decirlas, pero las estoy comunicando después de considerarlas durante mucho tiempo.

A partir de ahora, dejo atrás el nombre "Super Junior", que ha estado conmigo durante mucho tiempo. Siempre me sentí muy apenado con los miembros.

Siempre he creído que lo correcto era haber tomado esta decisión antes, pero he recibido mucho apoyo incondicional de mucha gente, así como de la familia de la agencia, y se me rompía el corazón, así que no pude tomar el valor de hacerlo. Pensé que no podía tomar ninguna decisión yo solo.

Sin embargo, mientras observaba a mis compañeros experimentar consecuencias que no tenían que haber sufrido debido a mis problemas, decidí que no podía retrasar más esto.

Más que nada, me siento muy apenado por E.L.F. que siempre ha dado un amor abrumador durante 14 años.

Llego muy tarde, pero dejaré el nombre de Super Junior, y tendré sentimientos de pena y gratitud grabados en mi corazón mientras sigo por mi propio camino.

Quiero expresar mi gratitud a los miembros y a la familia de la agencia que fueron considerados conmigo hasta el final.

También animaré el éxito de Super Junior.

Gracias.”

Kim Young Woon ha sido uno de los miembro que siempre ha estado perseguido por las cámaras por las diferentes controversias que ha enfrentado,(accidentes de trafico, acuso de robo, etc).

Label SJ, sello discografico exclusivamente de Super Junior, creado por la empresa de el mismo grupo SM Entertainment hace saber que el Idol dejó al grupo por su propia cuenta pero su contrato con la agencia aún no termina.

Y asi, el grupo solo quedará con 10 integrantes a partir de ahora.¿Te tomó por sorpresa?