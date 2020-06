K-Pop:¿Cuál es tu banda favorita de chicas?

Muchos grupos de chicas coreanas están aumentando en popularidad cada día y tienen muchos fanáticos en todo el mundo

Si bien, el género musical de K-pop se remonta a principios de los 90, el término en sí se ha popularizado desde la década de 2000, reemplazando el término Gayo, que también se refiere a la música pop nacional en Corea del Sur. En caso de que sea nuevo en el concepto, K-Pop el significado es muy simple “Korean Pop” y sí, es popular en todo el mundo. Esta categoría de música abarca muchos géneros diferentes, desde pop hasta rap, R&B, EDM, rock y más.

Muchos grupos de chicas coreanas están aumentando en popularidad cada día y tienen muchos fanáticos en todo el mundo. Los fandoms en las plataformas de redes sociales tienen cientos de miles o millones, de seguidores, que buscan obtener las últimas noticias y participar en formas para ayudar a que el nombre de su grupo salga a la luz.

Ya sea mediante la creación de objetivos de transmisión en videos de YouTube o el uso de un hashtag con tanta frecuencia que los fanáticos los convierten en tendencias en Twitter, los seguidores del K-pop en 2017 actúan como equipos de marketing internacional no oficiales para sus artistas favoritos. Una de las bandas de chicas K-Pop más populares es Blackpink. El grupo consta de cuatro miembros Jisoo, Jennie, Rosé a Lisa.

Hicieron su debut estelar el 8 de agosto de 2016, con su álbum sencillo Square One. ¡Su canción Whistle se convirtió en su primera canción número uno en Corea del Sur! Han sido imparables desde entonces.

Además de estos, hay muchas más bandas que hacen que los corazones de millones de fanáticos vibren al ritmo de su música. Desde Twice, Red Velvet, Everglow, GFriend hasta Mamamoo y otros, estas bandas son el corazón de la música K-Pop y no se puede negar eso.

¡Cuéntanos en la sección de comentarios cuál es tu banda favorita de chicas K Pop!

BLACKPINK

El grupo consta de cuatro miembros Jisoo, Jennie, Rosé a Lisa. ¡Son el primer y único grupo de chicas K-Pop en ingresar y encabezan la lista de Artistas Emergentes de Billboard! ¡No solo eso, sino que también son el primer grupo femenino de K-pop en tener cuatro singles número uno en la lista de ventas de canciones digitales mundiales de Billboard!

TWICE

¡Twice es el primer grupo de chicas K-Pop que obtuvo la certificación Platino por la Asociación de la Industria de Grabación de Japón tanto para álbum como para CD en el mismo año! Hay nueve miembros en el grupo. Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. Con amplio reconocimiento y popularidad en el público en general, Twice ha sido llamado el próximo "Grupo de chicas de la nación".

RED VELVET

El grupo con la mayor cantidad de álbumes número uno en la lista que recibió numerosos premios por música, coreografía y popularidad, como el Golden Disc New Artist Award y el Premio Mnet Asian Music Award al Mejor Grupo Femenino en 2017, Red Velvet. Los miembros del grupo son Irene, Seulgi, Wendy y Joy y en 2015, un quinto miembro, Yeri, se unió al grupo.

GFRIEND

También conocida como Girlfriend, GFRIEND es un grupo de chicas de seis miembros formado por Source Music en 2015. El grupo K-Pop está formado por Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB y Umji. ¡También sobresale que los pedidos anticipados para su cuarto álbum titulado The Awakening con la canción principal "Fingertip" excedieron las 100,000 unidades!

MAMAMOO

Mamamoo es bien conocido por sus conceptos retro, jazz y R&B y sus interpretaciones vocales. Se formaron en 2014 con cuatro miembros: Solar, Moonbyuk, Wheein y Hwasa. Conocido especialmente por sus funky canciones pop, Mamamoo sorprende al público con una poderosa balada pop "Paint Me" (2017) que enfatiza el lado conmovedor del grupo.

EXID

¡Solji, LE, Hani, Hyelin y Jeonghwa son las estrellas de EXID! El grupo ganó popularidad con el exitoso sencillo "Up & Down" en 2014.

ITZY

El grupo de chicas K-Pop Itzy está formado por cinco miembros. Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna. Debutó en febrero de 2019 con su sencillo "It's Different".

IZ ONE

Puede que te sorprenda o no, ¡pero IZ ONE consta de doce miembros! Al vender más de 225,000 unidades y subir al segundo lugar en la lista de álbumes Gaon de Corea del Sur, el nuevo grupo posteriormente recibió varios premios como: Nuevo Artista del Año. El grupo consta de 12 miembros, a saber, Jang Won-young, Sakura Miyawaki, Jo Yu-ri, Choi Ye-Na, An Yu-jin, Nako Yabuki, Kwon Eun-bi, Kang Hye-won, Hitomi Honda, Kim Chae-won. , Kim Min-Ju y Lee Chae-Yeon.

¿Cuál es tu banda favorita de chicas K-Pop?