K-Pop: sub-unidad EXO-SC lanza "What a life"

Sin duda, este es el mes de EXO, después del debut en solitario de Baekhyun y la canción de despedida de D.O antes de enlistarse al servicio militar; llega el debut de la nueva sub-unidad de EXO, EXO-SC que como sus letras indican esta conformado por los integrantes Sehun y Chanyeol.

Este 22 de julio a medianoche KST, la sub-unidad saca su video musical de su canción “What a Life” de su primer mini-álbum con el mismo nombre, así, a las 2:00pm KST del mismo día realizaron su showcase, presentado por el líder del grupo, Suho.

El videoclip muestra a Sehun y Chanyeol con todo un aire de verano, playa, viviendo una vida de lujo y diversión, disfrutando de fiestas. Entre algunas de las imágenes más increíbles del video se encuentran las de un lujuso yate, también en una gran fiesta de noche, con colores vibrantes, llamativos, azules y gama de infrarojos.

La canción goza de un género hip hop con un rítmo muy pegadizo y perfecta para este verano, más las voces de los idols, hacen una canción digna de escuchar.

El mini-álbum cuenta con 6 canciones del mismo género de hip hop, pero cada una con una vibra diferente lo que lo vuelve un álbum muy variado. En el showcase, los miembros de la sub-unidad tuvieron la oportunidad de compartir algunos aspectos acerca de la realización del álbum:

Chanyeol dijo: “Hasta ahora, los miembros venían por su turno para grabar y regresaban para cumplir sus agendas porque estaban ocupados. Esta vez, tuve algo de tiempo personal mientras me preparaba para el álbum. Entonces, cuando Sehun y Gaeko estaban grabando, siempre iba al estudio de grabación. No estaba haciendo nada, pero sentarme con ellos me dio mucha energía”. Demostrando lo entusiasmado por el álbum, demostrar su amor y pasión hacia la musica.

Ademas Sehun añadió: “La idea de tener tres pistas principales no fue propuesta por la compañía. Mientras hablábamos con Chanyeol, íbamos a usar solo ‘What a Life’, pero una o dos semanas antes del lanzamiento, pensamos que las otras canciones eran demasiado buenas, por lo que presionamos activamente por tener tres pistas principales a nuestra agencia”.

Les deseamos el mejor éxito a la nueva sub-unidad de EXO con su prometedor debut, ¿ya lo escuchaste?