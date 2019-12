K-Pop stars lideran la lista de los rostros más bellos de 2019

Hace unos días se liberó la lista completa de los ganadores del concurso “The 100 Most Handsome Faces of 2019”, donde, como su nombre lo indica, vimos a los famosos con los rostros más bellos del año.

Por supuesto, hubo muchos que se quedaron fuera de esta lista, mientras que algunos se han mantenido en ella cada año, subiendo y bajando de posición, pero de manera constante.

A pesar de que existen miles de actores y cantantes considerados como obras de arte por millones de mujeres, este año sin duda alguna la belleza estuvo concentrada en su mayoría en Corea del Sur.

Los K-Pop stars dominaron la lista

Como te informamos hace unos días, Jungkook de BTS se llevó el primer puesto de esta competencia, convirtiéndose en el hombre más guapo del mundo en el 2019, lo que por supuesto enloqueció al ARMY.

A pesar de su arrasadora victoria, el no fue el único surcoreano que figuró en est lista, pues tanto Jin como Jimin y V también fueron incluidos en el puesto 44, 19 y 4, respectivamente, por lo que BTS fue la agrupación con mas miembros guapos este año.

Asimismo estos no fueron los únicos artistas de K-Pop que figuraron en la lista, pues varios miembros de otras agrupaciones así como solistas también se ganaron un lugar en este ranking, posicionando a Corea del Sur como el principal proveedor de rostros.

¿Quiénes fueron los demás K-Pop stars en esta lista?

Además de los Bangtan boys, figuraron otros famosos como Kang Daniel, quien se llevó el puesto número 16, Chanyeol el 75, Felix el 69, Kai el 63, Jung Hae In el 52, Siwon el 47, Sehun el 33, Taeyong el 27, Mingyu el 24 y Cha Eun-Woo el 22, por mencionar algunos.

Aunque no solo fueron coreanos, pues el artista chino Lay Zhang se llevó el puesto número 12, mientras que Xiao Zhan obtuvo el sexto lugar de la competencia, demostrando que China también tiene mucho que ofrecer.

