K-Pop: integrante de BTOB se prepara para lanzar su sencillo como solista

Yook Sungjae de la agrupación de K-Pop ‘BTOB’ ha lanzado pistas de lo que contendrá su siguiente producción musical como solista, y los fanáticos están más que entusiasmados de escucharlo. Y es que Sungjae no sólo es un excelente actor y bailarín, sino que también ha demostrado tener un talento vocal extraordinario.

La boy band BTOB (Born To Beat) es grupo musical surcoreano que debutó desde el 2012, bajo la firma de Cube Entertainment. Sus integrantes Eunkwang, Lee Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, Jung Il Hoon y Yook Sungjae, han destacado por la buena mancuerna que han realizado a lo largo de estos años.

Con sus éxitos musicales como “Wow”, “Only One For Me” y “Missing You”, se han transformado en una agrupación con un éxito musical muy bueno en el k-pop. Cuentan con 11 mini-álbums publicados y 2 álbums desde su lanzamiento en el 2012. No obstante, el talento de cada uno de sus integrantes también ha sido aprovechado de manera individual.

SUNGJAE DE 'BTOB' QUIERE MOSTRAR SU VOZ COMO SOLISTA

El actor, cantante y bailarín, Yook Sungjae de 24 años de edad, es uno de los más destacados de la agrupación BTOB. Pero no sólo resalta por su voz, sino también por su habilidad actoral, ya que ha participado en exitosas producciones como “Who Are You: School 2015”.

También te puede interesar: K-Pop: BTOB de vuelta con Only One For Me

De esta manera Sungjae está mostrando sus cualidades artísticas, como ahora que lanzará su siguiente sencillo en solitario. Desde hace un tiempo, el cantante coreano estuvo trabajando en un proyecto musical propio, donde compartirá durante 3 meses 2 canciones por mes. La primera fue “3x2=6 Part 1” de la producción “From Winter”, estrenada en diciembre.

Ahora el integrante de BTOB ha lanzado el teaser de su siguiente melodía, “3x2=6 Part 2”, esta será publicada el 16 de enero en diversas plataformas de música. Por lo que los fans está esperando que pasen rápido los días para escuchar nuevamente la voz de Sungjae.