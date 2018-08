K-Pop: iKON triunfa en su regreso con Killing Me

Realmente de los chicos que vimos en el programa WIN: Who Is Next y Mix & Match, ya sólo nos queda un bonito recuerdo, porque los miembros de iKON definitivamente han crecido en todos los aspectos y eso lo dejaron muy en claro en su nuevo video Killing Me, canción principal de su también nuevo mini álbum NEW KIDS: CONTINUE, mismo que ha salido a la venta el día de hoy 2 de Agosto.

Pero vamos por partes, el mini álbum NEW KIDS: CONTINUE, es el tercero de la serie que los chicos iniciaron en 2017 con New Kids: Begin, seguido de Return y ahora éste. NEW KIDS: CONTINUE posee cinco canciones, como principal Killing Me la cual fue compuesta por B.I, Joe, Rhee y R.Tee, en este disco como en los anteriores los miembros de la agrupación se involucraron durante el proceso creativo y producción, como fue el caso de B.I. líder de iKON y Bobby rapero principal del grupo.

Las canciones que acompañan a Killing Me en el mini álbum NEW KIDS: CONTINUE son Freedom, Only You, Cocktail y Just For You. El nuevo material ha impactado a sus fans iKONICs, quienes agradecidas y asombradas vieron el regreso de los chicos de una manera muy rápida, debido a que únicamente han pasado 7 meses desde su álbum Return el cual salió el 25 de enero del presente año. Sin duda, los chicos de iKON relataron que su comeback fue difícil de sacar adelante:

“No es fácil hacer dos regresos en un año en YG. Nuestros integrantes, personal que labora con nosotros y el presidente de la compañía pasaron días y noches trabajando arduamente”

El líder de iKON, B.I. comentó sobre el nuevo regreso:

“Es un género diferente de música al que hemos lanzado. Killing Me es una canción emocionante, pero la letra es triste y solitaria. La canción es como una respuesta a una carta y es una frase que he tenido presente pero la he pasado a un contexto de amor”.

El video Killing Me, actualmente lleva más de 1,730,525 visualizaciones a tan sólo unas horas de su estreno, estamos seguros que las vistas seguirán aumentando con el paso del tiempo.

A nosotros nos ha fascinado el videoclip y el mini álbum NEW KIDS: CONTINUE, tanto que ha pasado a ser parte de nuestro playlist.

Jiwon no dejara de asombrarme al igual que ikon, miren esa belleza! Su cabello ksndbslj su voz, sus labios, su outfist me mata!#iKONisKillingMe #iKON pic.twitter.com/YkIBFDRCmv — `` Sandía | iKON woo (@smrookieswi) 2 de agosto de 2018