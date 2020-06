K-Pop: el grupo TWICE está siendo acusado de PLAGIO por su MV “More & More”/Foto: K-Serial

El creador de arte Davis McCarty, conocido por crear esculturas de cristal en tonos de arcoíris, dice que un accesorio utilizado en el video musical “More & More” se parece mucho a uno de sus proyectos. Según Koreaboo, la escultura parecida aparece en el último coro antes de que TWICE interrumpa su baile. Las chicas se muestran de pie en una plataforma con la escultura del arco iris a flote en un río.

El accesorio se parece al trabajo de McCarty para la Light City Art Walk de Baltimore de abril de 2018. El medio de comunicación citó la publicación ahora eliminada de McCarty que señalaba la similitud entre las dos estructuras como "violación flagrante de los derechos de autor". ¿Plagio?

El video musical que supuestamente tiene un plagio cuenta con más de 45 millones de reproducciones en Youtube, ya que era el esperado comeback de las nueve Idols/Foto: Youtube

También les había preguntado a sus seguidores cómo podía llegar a la fiesta adecuada (JYP Entertainment) y les pidió que compartieran la publicación. JYP Entertainment, por su parte, ha publicado una declaración diciendo que les había pedido a los productores del video musical que resolvieran el problema sin problemas con McCarty. Igual planean crear un sistema que evite que ocurran tales incidentes.

¿Si hubo plagio en el MV de TWICE?

Este miércoles, el director Kim Young Jo habló personalmente sobre los informes de que plagió la obra de arte de Davis McCarty para una escena en el MV de TWICE para "More & More". Dijo: "Es cierto que utilicé el proyecto de Davis McCarty como referencia. Hubo múltiples referencias, y el trabajo de Davis McCarty fue uno de ellos. Sin embargo, no es plagio".

El director continuó: "En el proceso de producción, hubo una parte similar debido a las condiciones ambientales. Fue impactada por el medio ambiente. El lugar de filmación estaba al aire libre y había mucho viento, por lo que no pudimos filmar la película". Escena como se pretendía originalmente. Después de eliminarla, salió de manera similar".

En cuanto a porqué Davis McCarty eliminó su publicación sobre el presunto plagio del video de Twice, el Director Kim comentó: "No sé por qué retiró su publicación. Estoy tratando de contactarlo para averiguar qué piensa. Estoy esperando después de enviar un correo electrónico."