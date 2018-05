K-Pop: YG Entertainment habló sobre MIXNINE

Después de varias reuniones fallidas y declaraciones de las agencias de los ganadores, incluso de los mismos finalistas, YG Entertainment ha dado su declaración oficial del caso. Como recordarán el programa MIXNINE fue bajo la dirección de Yang Hyun Suk, quien acudió a varias agencias en busca de los aprendices o idols que tuvieran potencial para formar parte de un grupo, sin embargo al término de éste no lograron llegar a un acuerdo con los contratos sobre el periodo de promoción y duración del grupo.

La declaración de la empresa YG Entertainment ha sido la siguiente:

El objetivo original del programa MIXNINE era descubrir talentos y lograr los sueños de ser cantantes a pesar del entorno hostil en el que se encontraban… tener un grupo conocido no solo en Corea, sino también en Asia e incluso en el mundo. Esto se lograría a través de YG Entertainment, que posee 21 años de experiencia en la producción musical…

El cambio de 4 meses a 3 años se pensó contemplando la creación de las canciones, producción de los videos musicales y coreografías, sabiendo que necesitarían 15 canciones para realizar un concierto. Después de siete reuniones que comentan fueron en un ambiente tranquilo y en donde nunca existió incomodidad entre las agencias, se canceló el debut. A lo que YG Entertainment terminó diciendo:

“YG Entertainment no tiene excusas. Pensamos que lo menos que podíamos hacer era comunicar lo que sucedió… YG Entertainment apoyará sinceramente el futuro y la prosperidad no sólo de los nueve miembros principales de MIXNINE, sino también de todos los concursantes…nos disculpamos profundamente por no cumplir nuestra promesa”.