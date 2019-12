K-Pop: YG Entertainment demuestra su poco apoyo a BLACKPINK

Blackpink es un grupo femenino surcoreano formado por la empresa YG Entertainment en 2016, que está formado por cuatro integrantes: Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa , y ahora enfrenta tiene serios problemas con su compañía musical.

Las chicas de Black Pink no han lanzado nada nuevo desde "Kill This Love", single que salió en el mes de abril. Lo que tiene a Blink en total desacuerdo, ya que también se prometieron canciones en solista de las integrantes Rosé, Lisa y Jisoo, después de "SOLO" de Jennie.

Los fans demuestran su molestia de maneras muy peculiares ya que se difundió la noticia que un autobús que reproduce constantemente canciones de BLACKPINK ha paseado cerca del edificio de la compañía musical en el distrito de Mapo, Seúl (Corea del Sur).

Esto es una nueva idea para crear presión en la empresa y que la agrupación comience a producir para satisfacer a los fans y cumplir con sus promesas.

Se tuvo que poner un aviso en el edificio de yg para tener un mísero comunicado de que se está preparando el álbum, somos lo único que tienen las pinks, esto es indignante #YG는_블링크의_요구사항을_들어주세요 #BLINKSDemandForBLACKPINKpic.twitter.com/oeF8HHyM9S — en Colombia nos están matando (@hoseokvois) December 16, 2019

Además en redes sociales se ha dado el revuelo de la noticia, comentando que YG Entertainment, limita a la agrupación no dándoles la importancia que necesitan y merecen “No es justo lo que está haciendo @ygent_official con @ygofficialblink ellas tienen mucho talento y YG no hace nada siempre las mismas explicaciones pero no vemos actos debemos seguir con esto hasta que YG nos pueda hacer caso #BLINKSDemandForBLACKPINK” comenta uno de los tantos fans molestos, con el hashtag que ya es tendencia #BLINKSDemandForBLACKPINK.

En muchas de las exigencias del fandom, destacan las canciones en solistas de las chicas del grupo, dos comebacks grupales por años, que BlackPink asista manera más recurrente a programas de T.V y radio y en estas épocas hagan apariciones navideñas, lo que les proporcionará mayor promoción a la agrupación.

YG Entertainment respondió a la polémica a través de un comunicado que decía: "YG es todo oídos cuando se trata de las preocupaciones de los fans con respecto a todos nuestros artistas, incluido BLACKPINK.

