K-Pop: Woo Jin Young y Kim Hyun Soo lanzan Falling in Love

Dado la gran incertidumbre de su debut como miembros de MIXNINE, Woo Jin Young y Kim Hyun Soo han decido moverse y no dejar que ese obstáculo derribe sus sueños de ser idols, por lo que hoy nos traen un videoclip llamado Falling in Love, canción que forma parte de su nuevo mini álbum Present, el cual promete contener un humor bastante optimista y lleno de música que ponga a bailar a todo aquel que lo escuche.

El mini álbum contendrá una canción solista de Woo Jin Young titulada Which Star Are You From?, así como una canción sólo de Kim Hyun Soo, llamada It's You. En particular la canción Falling in Love contiene mucha influencia tropical con una melodía fuerte para escuchar durante este verano, además de traer un poderoso rap cortesía de Woo Jin Young. La letra nos habla de un amor a primera vista, pues se encuentran por casualidad con una linda chica en una tienda.

La chica estelar del video es la sonriente Yoohyeon, integrante de DreamCatcher, quien también forma parte del sello discográfico Happy Face Entertainment, así como los chicos.

Woo Jin Young y Kim Hyun Soo gracias al programa MIXNINE lograron llamar la atención y ahora poseen una gran base de fans que estaban ansiosas por recibirles, ya fuera con MIXNINE o no, sin embargo después de la cancelación del debut los dos chicos regresaron a Happy Face Entertainment para comenzar a trabajar en su música y el resultado ha sido excelente.

El duo ya se presentó con su canción Falling in Love, en el programa M COUNTDOWN, en donde ha recibido muy buenas críticas. Les deseamos mucho éxito en su carrera.