K-Pop: Wendy de Red Velvet se lesionó en la grabación de un programa navideño

K-Pop: Wendy de Red Velvet se lesionó en grabaciones de un programa navideño

Durante las grabaciones del programa especial, SBS GAYO DAEJUN, la integrante del grupo de K-Pop “Red Velvet”, Wendy sufrió un altercado que resultó en fuertes lesiones.

Wendy, la popular idol del K-Pop se fracturó la pelvis y su muñeca derecha además de recibir varios golpes en todo su cuerpo e incluso una herida en el pómulo, razones por las cuales ha sido hospitalizada, pero ¿qué le pasó?.

De acuerdo con el medio, Dispatch, Wendy de Red Velvet tuvo una caída de casi tres metros causada la mal funcionamiento de los equipos en el escenario.

UN ACCIDENTE QUE PUDO PREVENIRSE

El citado medio entrevistó a un miembro del staff que declaró:

“Wendy de Red Velvet realizó su primer ensayo a las 11:00 a.m. del día 25 en el escenario principal para su prueba de sonido, para su presentación de “Speechless” [...] Wendy subió al túnel del segundo piso y se preparó para bajar las escaleras como estaba preparado, pero el elevador no subió. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó 2.5 metros hasta el escenario [...] El túnel de dos pisos estaba oscuro y estrecho. El elevador de la escalera no estaba listo cuando Wendy ensayaba, podríamos haber evitado el accidente simplemente con cinta adhesiva en ese lugar, la escena del accidente se convirtió en caos”.

Por el momento, Wendy continúa hospitalizada en Seúl. Sus médicos esperan baje la hinchazón de su cuerpo para conocer lo extenso de sus heridas.

¿SE CANCELA EL SHOW?

Pese al incidente, Red Velvet continuará con su participación en el show, programado para el 27 de diciembre con Irene como MC.

Por su parte, la televisora SBS únicamente emitió un comunicado lamentando lo ocurrido, lo que ha enojado a fans de Wendy y Red Velvet por la falta de preocupación y seguridad durante los ensayos.

