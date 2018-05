K-Pop: Wanna One ya tiene nombre para su unidad

Como les mencionamos hace uno días, los chicos de Wanna One solicitaron el apoyo de su fandom para elegir el nombre de su unidad y el nombre seleccionado sería revelado el día de hoy en el nuevo episodio de Wanna One Go, así como decir cada uno cuál era la propuesta que habían dado.

Wanna Oneㅣ<워너원GO: X-CON> VOTE GO!

지금 바로 가장 마음에 드는 유닛명에 투표 해주세요!

▶투표 기간 : 4/30(월) 오후 1시 1분 ~ 5/6(일) 오후 11시 59분

▶워너원GO 공식 홈페이지 : https://t.co/j9WRAJGL5n

투표 결과는 5월 7일(월) 밤 8시 <워너원GO: X-CON> 첫 방송에서 공개 됩니다! pic.twitter.com/b7KM8agvJn — Wanna One (@WannaOne_twt) 30 de abril de 2018

Sin embargo, con un total de 1,633,497 votos, sólo se dieron a conocer los resultados quedando de la siguiente manera junto con el nombre de sus autores, pero no se dio a conocer el nombre definitivo de la unidad:

11ro: Coffee by Lai Kuan Lin

10mo: Manhole by Bae Jin Young

9no: Just Dance by Park Woo Jin

8vo: Nation's Brother by Kim Jae Hwan

7mo: Like One by Yoon Ji Sung

6to: Numba One by Park Ji Hoon

5to: Only One by Hwang Min Hyun

4to: Fathom by Ong Seong Wu

3ro: The Heal by Lee Dae Hwi

2do: Lean On Me by Ha Sung Woon

1ro: Triple Position by Kang Daniel

Pese a esta situación, lo que sí nos dieron fue el adelanto de las unidades, como ya se venía anunciando los chicos de Wanna One realizarán colaboraciones con Zico, Heize, Dynamic Duo y Nell de Block B para la siguiente temporada de Wanna One Go: X-CON y en el avance vemos que el tercer mini álbum llevará por nombre 1 ÷ χ = 1 (UNDIVIDED), con esto continúan con los títulos inspirados en las ecuaciones matemáticas con las que ya son conocidos.

El nombre del álbum representa las distintas posibilidades del grupo que se mostrarán como unidad. Al final observamos la fecha de lanzamiento que marca el 4 de junio de este año y se espera que este álbum entre en la gira que ya ha sido anunciada.

Wanna Oneㅣ워너원GO: X-CON [1화] '의욕 과다가 불러온 대참사' 산장 댄스 타임



블록버스터급 미스터리 음악 예능 프로젝트!

<WANNAONE GO: X-CON> 매주 월요일 저녁 8시 본방사수https://t.co/ixTXgyoD0j — Wanna One (@WannaOne_twt) 7 de mayo de 2018