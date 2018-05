K-Pop: Wanna One trabajando con Marvel

Los chicos de Wanna One pasarán a convertirse en dibujos animados y la tarea correrá a cargo de Lee Ji Hyung quien es un artista oficial de Marvel Comics. Lee Ji Hyung ha trabajado como ilustrador de portadas de varios comics de Marvel y ha sido director de arte de Marvel: Future Fight, juego que salió para las plataformas móviles por parte de NetMarble.

El artista, trabajará con los miembros de Wanna One para crear personajes y ha sido su empresa, YMC Entertainment, quien confirmó la noticia al comentar:

“Es cierto que Wanna One y el artista de Marvel ,Lee Ji Hyung, están trabajando en una colaboración de personajes”.

Los fans de los chicos de Wanna One están ansiosos por ver a Seong Wu, Kuan Lin,Jin Young, Ji Sung, Min Hyun, Woo Jin, Jaehwan, Daehwi, Daniel, Jihoon y Sungwoon como un dibujo animado y están confiando en la experiencia que posee el ilustrador Lee Ji Hyung.

Sin duda será una colaboración bastante ingeniosa, pero recordemos que no será la única que está en los planes del grupo Wanna One, ya que no podemos pasar por alto que ya están pactadas las uniones con el rapero de Block B, Zico, con la cantante Heize, los chicos de Dynamic Duo y Nell para la siguiente temporada de Wanna One Go: X-CON y estas canciones que realicen en conjunto estarán disponibles en su álbum 1÷χ=1 (UNDIVIDED).

Sin duda el fandom Wannable estará más que feliz por todo lo que viene para los miembros y para ellos como fandom atento de todo lo que sus idols realizan, así como estar pendientes de su próxima gira WANNA ONE WORLD TOUR, ONE: THE WORLD, que iniciará el siguiente 15 de julio.