K-Pop: Wanna One World Tour, ¿México estará en la lista?

El grupo conformado por Woo Jin, Ji Hoon, Daniel, Sung Woon, Jae Hwan, Kuan Lin, Dae Hwi, Min Hyun, Jin Young, Seong Wu y Ji Sung, está más que listo para conocer a sus fans del mundo, con su gira mundial WANNA ONE WORLD TOUR, ONE: THE WORLD.

역대급 스케일의 #워너원 첫 번째 월드투어!



서울을 비롯하여 미주와 동남아까지 워너원이 이끄는 Wanna One World Tour #WannaOne's First World Tour on ultimate scale!



Not only in Seoul but also from Americas to Southeast Asia, Wanna One's World Tour pic.twitter.com/9vRSElLrWg — Wanna One (@WannaOne_twt) 2 de abril de 2018

Los chicos de Wanna One viajarán a 10 países, anunciando esta noticia en sus redes sociales, pese a que no se tienen detalles de las fechas de los conciertos, sí se relevaron las ciudades que visitarían, y estás son Seúl, San José, Dallas, Chicago, Atlanta, Yakarta, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Melbourne, Taipéi y Manila.

La respuesta en redes sociales sobre el gran entusiasmo de recibirles en sus respectivas ciudades no ha tardado en aparecer, aunque también han existido fans algo tristes porque, al igual que México, no podremos tenerlos en nuestras tierras.

Cuando te enteras que Wanna one hará world tour pero no irán a tu país pic.twitter.com/T0myn4lOXd — 지후니 ♡ (@bamgipcy) 2 de abril de 2018

Pero por ejemplo para Filipinas significará su regreso desde la reunión de admiradores que tuvieron el 13 de octubre del año 2017, el cual se llamó Wanna Be Loved.

Por un minuto me emocioné horriblemente con el World Tour de Wanna One, pero una vez más solo tomán en cuenta Estados Unidos como América. Triste es poco. pic.twitter.com/pY4bCaWdDq — b u b b l e t e a (@jeonmy1004) 2 de abril de 2018

El grupo integrado por los ganadores del programa de supervivencia Produce 101 Season 2 de la cadena Mnet, desde su debut en 2017 con el álbum 1X1 (TO BE ONE), ha vendido más de 740,000 copias, añadiéndole las 614,072 copias del disco reempaquetado, 1-1 = 0 Nothing Without You, los han colocado como uno de los grupos revelación del año pasado en tener un lanzamiento tan grande.

Incluso esta semana el más reciente álbum de la agrupación I Promise You logró vender 389.000 unidades físicas, según la información del portal Media Traffic.

Desafortunadamente, México no se encuentra en la lista de países seleccionados para esta maravillosa gira de los chicos de Wanna One, sin embargo, no hay que perder la esperanza, mientras seguiremos mostrando apoyo a este talentoso grupo.

Así estaré todas las noches, hasta que Wanna One incluya a México en su world tour @WannaOne_twt come to Mexico, please pic.twitter.com/ddSQUxarmu — Fer López (@Ferss97) 2 de abril de 2018