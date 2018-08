K-Pop: WINNER celebra su 4to Aniversario

Desde que fueron nombrados ganadores en el programa de supervivencia WIN: WHO IS NEXT?, los chicos de WINNER han triunfado en la música y han pasado cuatro años desde el lanzamiento de su primer álbum 2014 S / S. Desde entonces el fandom Inner Circle ha ido creciendo de manera exponencial, así como el gran éxito de la agrupación, es por eso que los chicos de WINNER han hecho llegar varios mensajes de agradecimiento al fandom que les ha acompañado durante todo este tiempo.

감4합니다��#WINNER #20180817 #4주년 Una publicación compartida de MINO (@realllllmino) el 17 Ago, 2018 a las 4:32 PDT

Los cuatro chicos han colocado en sus cuentas personales la imagen de aniversario correspondiente a su cuarto año, así como unas breves pero muy significativas palabras a sus fans. El primero en expresar su sentir fue Kang Seung Yoon, quien dijo:

"Expreso mi infinita gratitud a Inner Circle, que ha caminado con nosotros todo este tiempo. Seguiremos avanzando".

Le continuó Lee Seung Hoon, publicando:

"Cuando recuerdo nuestros tiempos difíciles y nuestros momentos de diversión, todo fue felicidad porque Inner Circle estaba junto a nosotros".

A ellos se les sumó Song Mino mencionando que ha sido muy feliz, incluso más de lo que él considera merece, durante estos cuatro años. Animando al fandom a seguir junto a ellos. También Kim Jin Woo, quien de los cuatro miembros fue él que dejó un mensaje un poco más largo al fandom Inner Circle:

"El número cuatro es un número de la suerte para WINNER, por lo que nuestro cuarto aniversario es aún más significativo y especial. Logramos llegar a nuestro cuarto aniversario gracias a Inner Circles. Gracias a todos los que no han olvidado a WINNER y escuchan nuestra música".

Un largo camino

Para quienes siguen a los chicos de WINNER desde el programa WIN: WHO IS NEXT?, sabrán que a lo largo de estos años enfrentaron cientos de obstáculos, por lo que celebrar un año más de su trayectoria en la música significa demasiado, no sólo para ellos como integrantes de la agrupación, también para su fandom que ha permanecido a su lado.

¡Feliz cuarto aniversario WINNER!