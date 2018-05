K-Pop: V de BTS responde a un fan con una tierna carta

Se sabe que el fandom ARMY de BTS es enorme y se encuentra alrededor del mundo, pero también debemos recordar que incluye múltiples edades y le tocó a un pequeño fan recibir una conmovedora respuesta por parte del miembro V.

Hace unos días estuvo rondando por redes sociales una carta de un niño de 9 años llamado Jihoo quien agradece haber conocido a BTS pero en especial a V.

La carta dice lo siguiente:

"Para Taehyung hyung.

Hola, mi nombre es Yoon Jihoo y tengo 9 años. Soy tu fan. También me gustan los otros hyung, pero tú me agradas más. No tengo amigos. Cando la gente me ve, no puedo conversar. Cuando voy a la escuela, juego solo en el pasillo antes de entrar a clases. Mi mamá me presentó a ustedes. Escuché sus canciones y vi RUN BTS, y también bailé copiando sus pasos. Encontré un amigo en ti y ya no estoy solo. Gracias por ser mi amigo. Te escribiré después, me duele el brazo. Adiós”.