K-Pop: Twice nos dice Wake Me Up

Twice está bajo los reflectores ahora con su nueva canción Wake Me Up, canción en japonés dedicada a sus fans ONCE pues al final del video se puede ver un pequeño título que dice:

“FOR ONCE”.

En el video vemos a las nueve chicas gritando a su público animadamente un mensaje bastante optimista, entre varios escenario y ellas portando diversos conjuntos atléticos tal y como una porrista.

El grupo que cuenta con tres integrantes japonesas han hecho con mucha alegría la canción y video como previo a su nuevo tercer álbum en japonés el cual llevará también el nombre de Wake Me Up y saldrá al aire el próximo 16 de mayo, éste incluirá otra canción titulada Pink Lemonade. Recordemos que esta nueva canción es justamente su tercer single en lo que va del año en este idioma y ya se ha posicionado en la lista Top 10 de Japón Hot 100.

La canción Wake Me Up desde el día de su lanzamiento lleva un total de 4.4 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, una muestra completa del éxito y la popularidad que las chicas tienen no sólo en el público coreano, también en el japonés.

La integrante Mina presentó la canción y dio una breve explicación sobre la misma:

“Wake Me Up es una canción que se basa en desafíos y muestra a varias personas enfrentando estas dificultades de manera constante y fuertes, mostrando el sentimiento de no rendirse…ya sea viento o lluvia, siempre tener la cara alegre y nunca darse por vencidos”.

El fandom ONCE lo ha recibido muy bien y han sido varias las opiniones positivas sobre el significado de la canción, mirando muy bien que Twice haya fomentado tan poderoso mensaje.

Sin duda las chicas de Twice no solo nos contagian su alegría, también nos inspiran a seguir adelante con nuestros sueños y anhelos tal como ellas lo han hecho.