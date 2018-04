K-Pop: Twice está de vuelta y nos pregunta What Is Love?

Twice se hace presente en las listas de Melon Music con su quinto mini álbum también llamado What Is Love?, como su canción principal, la cual tiene un estilo bastante electro-pop con toques bubblegum pop, algo bastante característico de las chicas, además de sus ya conocidas melodiosas voces, que hacen que este tema pase a formar parte de nuestros playlists inmediatamente.

La canción What Is Love? en poco tiempo alcanzó el puesto número uno en las listas de música en tiempo real en al menos seis de los sitios más importantes en Corea como Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver y Soribada.

Charts Twice, What is Love?

El disco cuenta con 6 canciones What is Love?, Deja vu, Say Yes, Stuck, ¡Ho! Y Sweet Talker, en esta última se supo que las integrantes Chaeyoung y Jungyeon fueron parte del proceso creativo de la redacción, mencionando:

“Jungyeon comenzó a escribir Sweet Talker y a la mitad se unió Chaeyoung, La canción trata sobre cómo aclarar tu mente y no caer en palabras cursis o dulces”.

Mencionaron fue la primera vez que intentaron grabar en un hotel japonés mientras estaban de visita en el país nipón, diciendo:

“Queríamos grabar las voces guía mientras trabajábamos en la canción, usamos el equipo en un hotel japonés y tardamos mucho por los errores que teníamos pero lo conseguimos, pasando a ser una buena experiencia”.

El video también ha logrado atraparnos por la tierna combinación de famosas películas como Ghost, The Princess Diaries, Pulp Fiction, La La Land, por mencionar algunas, mismas que siguen la letra de las primeras frases de la canción, siendo las integrantes del grupo las protagonistas de estas historias de amor para encontrar la respuesta a la gran incógnita, What Is Love?.

Lo tierno en las interpretaciones de estas nueve chicas, provocan que rápidamente nos enamoremos y también queramos responder What Is Love? o al menos escuchar una y otra vez esta canción.