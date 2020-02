K-Pop: Todos los conciertos que han sido cancelados por el coronavirus

Hasta el momento existen alrededor de 7 mil 711 casos confirmados de coronavirus en el mundo y cerca de 130 muertes a causa de esta enfermedad.

Idols de K-Pop cancelan presentaciones por el coronavirus

El virus que se originó en Wuhan, China y se ha propagado rápidamente por varios países del continente asiático, entre ellos Corea del Sur, lo que ha provocado que ciertos eventos musicales y conciertos sean cancelados.

Desde Super Junior hasta SHINee han pospuesto sus eventos en vivo además varios programas de la televisión coreana han decidido no tener una audiencia durante ciertos eventos especiales para así evitar el riesgo de contagio entre la población.

Los fans están usando el hashtag #모든_아티스트_스케줄_취소해 para pedir a las empresas que cancelen todas las actividades de sus artistas por el coronavirus — Kpop Spain (@Spain_Kpop_) January 25, 2020

Eventos cancelados en el K-Pop

Onew de SHINee, Xiumin de EXO y N de VIXX han cancelado las presentaciones musicales en Ilsan y Goyang, que debían presentar en el marco de su servicio militar.

Asimismo, se pospusieron los conciertos en Singapur de NCT Dream y Taeyeon. No se han confirmado fechas para la realización de estas presentaciones

Al igual que varios cantantes, la actriz surcoreana Jun So Min ha pospuesto el encuentro con fans que estaba programada para el 1º de febrero, según informó a través de su cuenta oficial de Instagram.

También te puede interesar: Contagio, la película que predijo la epidemia de coronavirus en top 10 de iTunes

Eventos sin audiencia

Super Junior tenía programada la filmación de “Super Junior: The Stage” con fans invitados pero se ha decidido que nadie fuera del equipo de producción esté presente.

Otros eventos musicales que no contarán con la presencia de audiencia en vivo son Music Bank y las fotografías de invitados serán hechas en privado, además el “Inkigayo” de la cadena televisiva SBS no permitirá la entrada al estudio de grabación a quien no porte un cubrebocas.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana