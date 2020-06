K-Pop: Todo lo que tienes que saber de BTS

BTS (o Bangtan Boys, o Beyond the Scene, o Bulletproof Boyscouts, o Bangtan Sonyeondan) es una banda de chicos coreana de pop, hip-hop, R&B que debutó con BigHit Entertainment el 13 de junio de 2013, compuesta por siete miembros: los raperos RM (el líder), SUGA y J-Hope, y los vocalistas Jin, Jimin, V y Jungkook.

Curiosamente, su fama creció muy gradualmente. Si bien tuvieron un buen comienzo para un grupo de ídolos de una pequeña empresa, solo comenzaron a alcanzar un mayor éxito en Corea en 2015 (ganando una base de fanáticos internacionales mucho antes) con los singles "I NEED U" y "Dope", y ganando su primer gran premio coreano en 2016.

En 2017, terminaron la racha ganadora de 6 años de Justin Bieber con el premio Billboard al Mejor Artista Social, marcando un punto de inflexión en su carrera.

Los integrantes de BTS han tenido grande éxito tanto en la banda, como solistas.

Han batido muchos récords antes y desde entonces, teniendo el álbum más vendido en la historia de Corea; también han actuado en giras con entradas agotadas en Asia, América, Europa y otros lugares, convirtiéndose en el primer grupo coreano, y en general en toda Asia, en actuar en el programa estadounidense Saturday Night Live y el primero en encabezar un concierto en el Estadio de Wembley con 2 noches agotadas.

Un aspecto inusual de BTS es que los miembros han tenido una contribución significativa en su trabajo desde el principio, incluso antes del debut, y todos los miembros han participado en la composición de canciones; en particular, RM y Suga estuvieron involucrados en la escena underground del Hip-Hop en Corea cuando eran adolescentes.

Si bien la influencia principal del grupo siempre ha sido el hip-hop occidental, son muy versátiles, a menudo dan su propio giro a donde sea que aterrice su ruleta de géneros.

¿De qué trata la música de BTS?

El trabajo de BTS tiene temas recurrentes centrados en el lugar de los jóvenes y la sociedad moderna, a menudo tratando temas como la salud mental, las expectativas hacia los jóvenes y la desigualdad social, con más de una canción de protesta en su haber; también incorporan sus propias experiencias personales en su trabajo, incluida su carrera y su difícil ascenso al estrellato.

Además, los tres raperos (RM, Suga y J-Hope) han lanzado mixtapes en solitario muy personales y distintos: RM (2015), Agust D (2016), Hope World (2018) y D-2 (2020), todos con una gran referencia y los diferentes puntos de sus carreras. En 2018, RM también lanzó el mono introspectivo, que RM ha llamado no un mixtape, sino una "lista de reproducción".

Fanfics de BTS

Sin embargo, su proyecto más grande y ambicioso podría ser la creación de un Mind Screw completo de una historia multimedia vinculada a la narrativa en su música, protagonizada por versiones ficticias de los miembros que ha llamado “El universo de BTS”.

Esta serie se compone de videos conceptuales, teasers, cortometrajes, un webcomic (titulado SAVE ME), novelas (The Notes) y otro contenido, comenzando en 2015 con el video musical "I NEED U" y actualmente en curso.

BTS en la pantalla grande

Meses después de la serie Youtube Premium del mismo nombre, la película Burn The Stage, un documental sobre el WINGS Tour en 2017 y las experiencias detrás de escena de los miembros, se estrenó en todo el mundo el 15 de noviembre de 2018. El 26 de enero de 2019 , el concierto de la película LOVE YOURSELF Tour en Seúl se estrenó en los cines de todo el mundo como un evento de un solo día.

En agosto de 2019, lanzaron otra película documental sobre la gira LOVE YOURSELF bajo el título Bring The Soul; semanas más tarde se lanzó otra serie documental del mismo título en la aplicación Weverse de BigHit. Una tercera serie, Break The Silence, está actualmente en curso también en la aplicación Weverse.

Su último álbum, titulado MAP OF THE SOUL: 7, fue lanzado el 21 de febrero, después de una gran línea de tiempo de eventos que lo llevaron. Esto incluyó no uno, sino dos trailers de regreso, uno titulado "Interlude: Shadow", lanzado el 10 de enero, y otro titulado "Outro: Ego", lanzado el 3 de febrero, así como el lanzamiento de CONNECT, BTS, un proyecto global para conectar a 22 artistas con cinco ciudades: Londres, Berlín, Buenos Aires, Seúl y Nueva York.

El 17 de enero, BTS lanzó un sencillo "Black Swan" en 2 versiones diferentes: una para plataformas de radio y transmisión, y una versión orquestal para Youtube, y esta última se lanzó como una película de arte realizada por el MN Compañía de danza. Eventualmente recibió un video musical oficial sorpresa el 4 de marzo.

El 21 de febrero, el lanzamiento del álbum fue acompañado por un video musical especial para el sencillo principal, "ON". También se lanzó una versión alternativa de "ON" con Sia en plataformas digitales. El 27 de febrero se lanzó un segundo video musical oficial, ahora un video conceptual cinematográfico con los miembros en un escenario de After the End.

Miembros de BTS

Jin: Nombre completo Kim Seokjin, nacido el 4 de diciembre de 1992. Vocalista, miembro más antiguo.

SUGA: Nombre completo Min Yoongi, nacido el 9 de marzo de 1993. Rapero.

J-Hope: Nombre completo Jung Hoseok, nacido el 18 de febrero de 1994. Rapero, líder de coreografía, a veces vocalista, miembro de la línea de baile.

RM: Nombre completo Kim Namjoon, nacido el 12 de septiembre de 1994. Rapero, Líder del grupo.

Jimin: Nombre completo Park Jimin, nacido el 13 de octubre de 1995. Vocalista, miembro de la línea de baile.

V: Nombre completo Kim Taehyung, nacido el 30 de diciembre de 1995. Vocalista, miembro de la línea de baile.

Jungkook: Nombre completo Jeon Jungkook, nacido el 1 de septiembre de 1997. Vocalista, rapero (a veces, principalmente en canciones antiguas), miembro de la línea de baile, miembro más joven.

Discografía

2013

2 Cool 4 Skool (Álbum individual)

O! R U L8,2? (Extended play)

2014

Skool Luv Affair (Extended play)

Wake Up (Álbum de estudio: japonés)

Dark & Wild (Álbum de estudio)

2015

The Most Beautiful Moment in Life, pt. 1 (Extended play)

The Most Beautiful Moment in Life, pt. 2 (Extended play)

2016

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (álbum de compilación, más 3 nuevas canciones)

Youth (Álbum de estudio: japonés)

ALAS (Álbum de estudio)

2017

ALAS: Nunca caminas solo (Repackage del álbum)

AMATE A TI MISMO: Ella (Extended play)

2018

FACE YOURSELF (Álbum de estudio: japonés)

AMATE A TI MISMO: Tear (Studio Album)

LOVE YOURSELF: Answer (Álbum de compilación, con 7 canciones nuevas)

2019

MAPA DEL ALMA: PERSONA (Extended play)

BTS WORLD (Soundtracknote original para BTS World)

2020

MAPA DEL ALMA: 7 (Álbum de estudio)

Trabajo en solitario

RM:

Sobre las luchas personales de RM con el dilema de ser tanto un ídolo como un rapero, anteriormente clandestino. Utiliza el mixtape para declarar su orgullo de ser el primero y demostrar su valía como el segundo, así como para hacer una crónica de sus reflexiones personales sobre la vida y su afrontamiento de la soledad.

Mono (lista de reproducción, 2018). Menos rap y más introspectivo que RM, centrándose en la parte de "reflexiones personales". Su tema es más sobre la soledad y ser él mismo su peor enemigo, pero aprender a vivir con eso.

SUGA:

Agust D (mixtape, 2016, lanzado también bajo el nombre de "Agust D" en lugar de "SUGA"). La historia personal de Suga sobre su ascenso al éxito y sus luchas con, entre otras cosas, enfermedades mentales. Mitad autobiografía, mitad Rap egocéntrico.

D-2 (mixtape, 2020) Si Agust D se centró en el pasado, D-2 se enfoca en el presente, Suga de 2016 a 2020. Menos agresivo fuera de sus mordaces huellas, habla sobre el envejecimiento, el capitalismo y las compensaciones de fama.

J-Hope:

Hope World (mixtape, 2018). Habla cómo J-Hope lidia con la fama como artista establecido, lo bueno y lo malo, y su deseo de estar a la altura de su personalidad de J-Hope, pero manteniendo su energía y versatilidad en su mayoría con canciones funky y optimistas.

Multimedia

The BTS Universe: una historia ficticia transmedia contada a través de una serie de videos musicales, teasers y contenido adicional; comenzó oficialmente en 2015 y aún continúa con SAVE ME (2019), un webtoon coreano que cuenta la trama principal de la historia de BU.

The Most Beautiful Moment In Life: The Notes (2019), una novela complementaria a SAVE ME que continúa y expande el universo aún más.

BT21: Siete personajes de dibujos animados creados por los miembros en colaboración con LINE para el sistema de chat de este último, ahora una franquicia de peluches y otros productos de merchandising.

PUZZLE STAR BT21: juego de rompecabezas con los personajes principales. Para dispositivos móviles.

BT21 UNIVERSE: una serie oficial de animación sobre la historia de los personajes.

Película

Burn The Stage (2018): un documental sobre el Tour WINGS en 2017, destinado a mostrar un lado más "crudo" u honesto del grupo detrás de escena. Originalmente lanzada como una mini serie de 8 episodios, luego relanzada como una película (muy diferente) el 15 de noviembre del mismo año, con aproximadamente un 80% de contenido nuevo. Ambos están disponibles en Youtube Premium.

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (2019): una película de concierto para una de las primeras fechas de la gira LOVE YOURSELF Tour, que tuvo lugar en agosto de 2018. Estrenada en cines de todo el mundo el 26 de enero como un evento de un solo día.

Bring The Soul (2019): otro documental en la línea de Burn the Stage, ahora siguiendo su gira LOVE YOURSELF Tour en 2018. También se lanzó una serie documental del mismo nombre y tema en la aplicación Weverse.

Literatura

The Most Beautiful Moment In Life: The Notes.

Serie documental

Burn The Stage (2018) y Bring The Soul (2019).

Break The Silence (2020): Después de la serie Bring The Soul, narra la última parte de la gira LOVE YOURSELF y la gira SPEAK YOURSELF.

Programa de reality

American Hustle Life ( 2014): narra la estancia de una semana de BTS en Los Ángeles para aprender sobre la cultura hip-hop de la costa oeste de mentores como Coolio y Warren G.

Bon Voyage: el grupo que se va de vacaciones a un país extranjero.

Temporada 1 (2016), ambientada en el norte de Europa.

Temporada 2 (2017), ambientada en Hawai'i.

Temporada 3 (2018), ambientada en Malta.

Temporada 4 (2019), ambientada en Nueva Zelanda.

Espectáculos de variedades

Rookie King: Channel Bangtan (SBS MTV, 2013)

Ejecute BTS! (Vlive, 2015-en curso)

BTS Gayo (Vlive, 2015 en curso)

Videojuegos

SUPERSTAR BTS: Rhythm Game con canciones de BTS de toda su discografía. Para dispositivos móviles.

PUZZLE STAR BT21: juego de rompecabezas con los personajes principales. Para dispositivos móviles.

BTS World: un juego para teléfonos móviles con elementos RPG y novela visual desarrollados por Netmarble. El jugador puede actuar como el gerente de BTS desde el pre-debut en una historia semi-biográfica, la mecánica principal es recolectar cartas. Incluye una gran cantidad de contenido original, que contiene más de 100 videoclips (con la actuación de los miembros) y mil fotos, además de una banda sonora original que contiene las canciones "Heartbeat", "Dream Glow" (Jin, Jimin y Jungkook, feat. Charli XCX), "Brand New Day" (j-hope y V, feat. Zara Larsson) y "All Night" (RM y SUGA, feat. Juice WRLD). Lanzado en el segundo trimestre de 2019.

Animación web

BT21 UNIVERSE

Webcomics

Hip Hop Monsters

We On: Be The Shield

SAVE ME

Banda y miembros

Adorkable: fuera del escenario, todos son introvertidos tímidos, algún tipo de nerd o geek, “tontos” ruidosos o una combinación de lo anterior.

Nombre aliterativo: Jeon Jungkook. Tanto "Bangtan Boys" como "Bulletproof Boyscouts" (las traducciones inglesas de su nombre) también encajan con la banda.

Todo en letras minúsculas: la forma oficial es "j-hope", aunque se escriba como J-Hope en la mayoría de las partes.

Animales: los fanáticos a menudo comparan a Suga con un gato e incluso le dan el apodo de "lil miau miau". J-Hope es una ardilla por su personalidad enérgica. Jungkook es un conejo debido a su adorable sonrisa de conejito. V se compara con el bebé tigre u oso. Jimin a menudo se compara con un pollito o un gato calicó. RM es un koala. Jin es un hámster debido a sus grandes mejillas.

Cada integrante de BTS ha dejado ver su personalidad, sus fans los adoran

Hermano menor molesto: los miembros más jóvenes tienden a ser esto a veces, especialmente Jungkook.

Roles: los roles de miembros jerárquicos que son típicos del K-pop ("rapero principal", "rapero principal", "sub-vocalista") todavía aparecen en los medios coreanos de vez en cuando, aunque esas categorías se han vuelto cada vez más borrosas, ya que tanto Jimin como J-Hope podrían considerarse "bailarines principales" a su manera y algunos podrían extender el título para incluir también a Jungkook y V; los versos se han distribuido de manera más uniforme entre los cantantes desde la era LOVE YOURSELF, con todos de ellos obteniendo canciones en solitario, los raperos también están comenzando a cantar, y sería difícil tener solo un rapero "principal" cuando la línea de rap funciona mucho más como un Power Trio.

Esto es aún más evidente si se tiene en cuenta que el primer grupo de chicos BigHit en debutar después de BTS, TXT, no usa las categorías en absoluto con la excepción de "líder".

¿Qué tan atractivos son de “mujeres”?

Suga

En Rookie King, se vistió de sirvienta como castigo de juego. Otros miembros se sorprendieron por su belleza y Jungkook dijo que quería a Suga como su "novia".

Luego en Run BTS! episodio 11, tuvo que vestirse como una niña de secundaria. Los miembros están nuevamente asombrados por la belleza. ¡No solo eso, muchos no fanáticos pensaron que ella era una bonita miembro del grupo de chicas novatas!.

En menor medida, Jin y Jungkook

Ambos también son víctimas de Rookie King. Jin con un vestido rojo sin mangas atrajo gran atención de Jimin (a quien persiguió) mientras que Jungkook se vistió como un hada que levantó los vítores de otros miembros. Dado que Jungkook es The Baby of the Bunch, no se puede evitar.

El bebé del grupo

Jungkook, con los demás y los fanáticos a menudo tuvieron que “arrullarlo”, lo que le permite escapar con muchas bromas ligeras hacia los miembros mayores. Particularmente justificado, ya que se unió a BigHit a los 13 años y los otros miembros básicamente lo criaron.

El “malo” del grupo

Jungkook se ve lindo aún siendo algo rudo. Está en buena forma física, y algunos de sus movimientos de baile requieren mucha fuerza.

El más “bipolar”

NO despiertes a Suga cuando esté durmiendo. Otros miembros también lo reconocen, J-Hope y Jimin lo aprenden de la manera difícil de primera mano.

El más comelón

Básicamente todos, pero Jin realmente se destaca. ¡Incluso consiguió su propia serie Eat Jin!

El hermano mayor favorito

RM para Jungkook. Aunque Jungkook ama a todos sus hyungs (hermano mayor), parece tener debilidad por el líder, RM. Jungkook dijo que la razón por la que se unió a BTS en primer lugar fue porque vio a RM rapear y pensó que era genial. También se observa que Jungkook rara vez se burla de RM en comparación con sus otros hyungs y es bastante apegado con él.

El hermano mayor más pequeño

Jungkook, el miembro más alto y más joven de Jimin, el más bajo pero más viejo.

El más andrógino

Todos ellos son delgados y tienen una cara bonita salvo, posiblemente, RM y J-Hope (que son guapos en lugar de bonitos).

El más bulleable

En los programas de variedades, Jimin tiende a asumir este papel, sobre todo recibiendo castigos a menudo en Rookie King.

Breves apariciones

Si bien no participa en la canción en sí, RM aparece brevemente en el video musical de "Bang Diggy Bang Bang" de MFBTY en un baño

Solo sabrías por información detrás de escena, pero el cuerpo que j-hope susurra "despierta" (que se supone que es otra j-hope) en el video musical de "Daydream" es V.

Jin y Jungkook aparecen como aldeanos de fondo en el video musical de "Daechwita" de Agust D. Son el tipo que se vuelve hacia la cámara después de que Suga se encuentra con él y el tipo que se encuentra con ese tipo y lo golpea, respectivamente.

Casanovas

V y Jungkook en los primeros años: sus canciones estaban llenas de charlas sobre sus habilidades con las mujeres, pero las pusieron al lado de las mujeres de la vida real y se convirtieron en más recatados

Frase

"I purple you" (y su versión original coreana, "borahae") es una frase acuñada por V en 2016 que desde entonces se ha convertido (junto con el color en sí mismo) en representante de BTS y la relación entre BTS y ARMY, y por lo tanto la frase clave tanto de BTS como de ARMY (especialmente V).

Frase introductoria de j-hope en inglés: "¡Soy tu esperanza, tú eres mi esperanza, soy j-hope!"

El encantador

V cumple este papel en su reality show "American Hustle Life". Obtuvo descuentos debido a su aspecto dos veces e Iris Stevenson describió su voz como "conmovedora".

Jimin, también, si las muchas compilaciones de personas que se sienten atraídas por él son una indicación. Incluso le da a Chimmy, su BT21 UNIVERSE, esta cualidad como su habilidad principal.

Estrella del pop desde pequeño

Jungkook solo tenía 15 años cuando debutaron, y Jimin y V solo tenían 17.

Castigo genial e inusual

Tanto el rey novato como el BTS! y BTS Gayo presentan juegos en los que esto se aplica al perdedor, y los castigos con frecuencia son decididos por los propios miembros. Por ejemplo:

Rookie King (en 2013) presentaba un sistema de castigo centrado en una Misión basada en la suerte, con miembros no castigados que mostraban No Sympathy (Played for Laughs) y que seguían alegremente. Los castigos involucraron a los miembros que tenían que servir comida a los clientes vestidos de sirvienta, dejando que los demás se maquillaran horriblemente en la cara o (más infamemente) besando a otro miembro (con otro miembro alegremente juntando sus caras).

El 29 de noviembre de 2017, la llegada de BTS al aeropuerto de camino a los MAMA atrajo la atención de los medios debido a que Jin llevaba un atuendo de hanbok sin razón aparente. ¡Resultó que era un castigo por perder un juego en un episodio de Run BTS! lanzado el 6 de enero de 2018. Sí, pasó un mes entero donde esto no se explicó.

Del mismo modo, otros episodios hicieron que el equipo perdedor usara su ropa de los años 90 en una aparición en el aeropuerto público, o camisetas con una imagen poco halagadora de un miembro, o sombreros móviles con orejas de conejo.

Otros castigos en Run BTS! y BTS Gayo han incluido hacer la coreografía "Dope" con una media cubriéndose la cabeza, representando un terrible guión escrito por los otros miembros, parado 5 minutos afuera sin una chaqueta en invierno y escalando una montaña.

Comedia incomoda

American Hustle Life tiene mucho de esto. Presenta a los miembros que se quedan durante una semana en Los Ángeles para aprender sobre el hip-hop de una manera similar a un campamento de entrenamiento, que contiene momentos como tener que tocar puertas aleatorias de personas ofreciendo pastel, tener que cocinar y hacer presentaciones creativas de sus platos para Coolio (sí, el rapero), e ir a las calles para elegir mujeres para un video musical, todo esto con solo un miembro que hablaba inglés con fluidez en ese momento.

En mucho menor medida, los chistes con cámaras ocultas y los segmentos de castigo de Rookie King.

Cameos desde temprana edad

Mientras todavía eran aprendices, varios miembros aparecieron como personajes de fondo en el video musical de Campy para "I'm Da One" de Jo Kwon. J-Hope y Jungkook aparecen como bailarines de apoyo de Jo Kwon, Jin y V aparecen como los guardaespaldas del Big Bad (que mueren, reviven y pasan por un giro de Heel-Face al final), y Suga aparece como un niño con una pierna fundida quien de repente deja de necesitarlo más gracias al Poder de la Roca.

"Animal" de Jo Kwon también presenta a J-Hope como rapero.

El episodio 4 de 2am Star Life Theatre hizo que Jo Kwon visitara a los alumnos para dar consejos. Esto, por supuesto, incluye BTS (así como SinB y Eunha de GFRIEND).

Jimin tiene un cameo (bastante divertido) de parpadeo y te lo perderás en "Party (XXO)" de GLAM.

Incluso los chicos lo quieren

Jimin, como se ve comúnmente en los videos de reacción. Pewdiepie, el famoso youtuber, entró en el mundo del K-Pop con BTS y comentó sobre sus lados buenos y lo que no le gustaba de ellos, hasta que vio Blood, Sweat and Tears. Después de eso rápidamente declaró que es gay.

Un video de reacción también a "Blood, Sweat and Tears" hizo que en broma llamara a su novia a la habitación y rompiera con ella después de ver a Jimin.

Familia de elección

Si bien parecen tener una buena relación con sus familias, vivir juntos lejos de sus hogares durante años llevó al grupo a convertirse en esto de una manera que ha sido reconocida por los propios muchachos, y los miembros mayores se convirtieron esencialmente en sustitutos de los padres para los miembros más jóvenes durante sus primeros años: cocinar sus comidas, llevarlos a la escuela, asistir a sus ceremonias de graduación, etc.

También son un raro ejemplo de un grupo de ídolos que, a pesar de poder obtener sus propios apartamentos separados, aún viven juntos por elección.

Su anuncio para el Hyundai Palisade (un SUV) tiene que ver con este tropo, presentando la pregunta "¿Qué define a una familia?":

Suga: La familia está en un grupo.

Jimin: Amarse y respetarse mutuamente.

J-Hope: Podemos ser muy diferentes el uno del otro ...

Jin: Puede que no estemos relacionados ...

Jungkook: ... pero nos sentimos más fuertes juntos.

V: Eso es familia.

RM: Eso es notable.

Expectativas de padres

Canciones como "No More Dream", Intro: O! RUL8,2? "Y" N.O." hablan sobre cómo los jóvenes son presionados por la familia y la sociedad en general para abandonar sus sueños y buscar carreras estables.

El fashionista

V, que siempre usa productos Gucci. ¡Incluso la funda de su celular es de Gucci!

Ex adolescente rebelde

RM era un estudiante tan diligente que estaba en el 1% superior de Corea del Sur y Suga estaba en el Consejo Estudiantil de su escuela secundaria. Desde entonces se han convertido en adultos y ambos escriben letras sobre la corrupción del sistema escolar y Corea del Sur, en general.

Amigo de todos los seres vivos

De alguna manera, RM logra obtener fotos o videos de sí mismo con cangrejos o ranas pequeñas en sus manos.

V una vez hizo que un pájaro volara a su mano por un segundo, para su deleite.

RM es el miembro más alto a 1.81 m (muy visiblemente en comparación con Suga o Jimin) y fue uno de los miembros con una imagen más fuerte de "tipo duro" en años anteriores, pero es (según todos los informes) reflexivo y muy amable y atento con la gente. Sin embargo, se aplica especialmente a su amor por las criaturas muy pequeñas (especialmente los cangrejos), a menudo tratando de encontrarlas y recogerlas cuidadosamente cuando va a la playa o a lugares rurales.

Curiosamente, dijo (con bastante pasión) en una entrevista en el Reino Unido que su Pokémon favorito es Mangnanyong (nombre coreano de Dragonite). Como no conocía su nombre en inglés, más tarde tuiteó una imagen de Dragonite para aclarar qué Pokémon era.

Tiene dos mamás

Una vieja broma de los fanáticos en 2014 era sobre Baekhyun de EXO y Daehyun de BAP como padres de V, lo cual reconoció alegremente en una entrevista.

Tienen muchos nombres

Cada uno de los miembros tiene al menos un nombre de etapa o apodo a pesar de sus nombres reales.

Jin se ha vuelto viral varias veces por su aspecto en las redes sociales, lo que le ha llevado a obtener varios apodos de personas que preguntan quién es, como "Car Door Guy" (en un programa de premios de Corea) y "The Third One From the Left" ( en los Billboard Music Awards). Después de bromear diciendo que es "guapo en todo el mundo" durante una entrevista, Jin ha convertido a "Apuesto en todo el mundo" en su título y se presenta como tal en entrevistas en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Integrante de BTS mil usos

Golden Maknae Jungkook; vocalista, rapero, bailarín, compositor, productor y más.

Golden Maknae Jungkook es el chico con demasiadas habilidades de la banda

También trabaja así dentro del grupo, trabajando como centro tanto en el canto (aunque más aún en las primeras canciones) como en el baile. Como cantante, es uno de los tres tenores del grupo, con voces infantiles que pueden ser suaves y aireadas, pero que también funcionan bien con canciones más duras, y con un rango que le permite hacer bien tanto las notas altas como las bajas.

Mientras tanto, Jimin se especializa más en notas altas (con una voz muy distinta que es a la vez más suave y "más afilada").

El barítono V tiende a hacer notas más bajas, gruñidos y falsetes, que funciona muy bien en canciones de R&B.

Jin también está en el rango medio, pero tiene claramente más voces nasales que se usan más en Power Ballads y (más recientemente) notas muy altas, y a veces se usa como contraparte o compañero de la voz de V (como el pre coro de "IDOL").

Del mismo modo, J-Hope, apodado "Golden Dog" (como nació en el año del perro): baila, rapea, canta (que usa en sus versos y como coros) y tiene una serie de escritos y producciones, componiendo créditos en canciones similares a las de RM y Suga.

Grande y a cargo

RM es el miembro más alto y el líder del grupo.RM se ajusta a la versión "la mente maestra" de este pozo, teniendo en cuenta que BTS solo se ensambló por su culpa.

El número de la suerte

7 miembros, lo que por supuesto lleva a 7 canciones en solitario en ALAS, LOVE YOURSELF: Answer y MAP OF THE SOUL: 7 cada uno.

Su primer álbum en la lista en el top 10 de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, LOVE YOURSELF: Her, en el puesto número 7. Todos los otros álbumes coreanos que han lanzado desde entonces han debutado en el # 1 en la lista.

Invocado con MAP OF THE SOUL: 7, llamado así y lanzado para celebrar los 7 años de BTS como grupo. Además, sin contar la versión de "ON" con Sia (solo lanzado en plataformas digitales), el álbum tiene una duración total de 70 minutos.

El salvador

Menospreciado (aunque es el más bajo, no es tan bajo), pero si bien Jimin es conocido por ser increíblemente agradable, una vez se puso realmente triste por saber que los perros no pueden ver los colores, también es conocido por tener el temperamento más enojón. Esto, por supuesto, lo convierte en uno de los principales objetivos de burlas de otros miembros en programas de variedades.

Jugó con en el caso de Suga, el segundo miembro más bajo. Si bien esto no se aplica realmente a su personalidad de la vida real, tiene el personaje más agresivo en el escenario en las canciones centradas en el rap, con sus versos muy bruscos y propensos a maldecir.

Los poderosos tres de BTS

La línea de rap funciona así dentro y fuera de la música, y cada miembro tiene habilidades que complementan las fortalezas de los demás. Si bien los tres tienen habilidades completas, RM tiende a centrarse más en metáforas elaboradas y juegos de palabras, con un tono más introspectivo o filosófico; El estilo de Suga es más directo y realista, con un enfoque en la narración de cuentos, usando solo las palabras correctas; J-Hope, debido a su experiencia en el baile callejero en lugar del hip-hop underground, tiene un estilo más caracterizado por patrones de flujo únicos, un gran sentido del ritmo y experimentación con la entrega, con su personalidad traduciéndose en un estilo más lúdico. Esto es particularmente evidente al comparar su trabajo en solitario.

Cuando se trata de entrevistas, RM es quien lleva la carga de ser el líder, a menudo es el más cuidadoso con el tacto y el orden, traduciendo para el grupo cuando el entrevistador habla inglés. Si bien es más silencioso, Suga es contundente pero reflexivo con sus opiniones, a menudo hablando cuando la pregunta es sobre la producción musical o sobre temas más complicados (como la política). J-Hope, siendo una persona mucho más extrovertida, a menudo se encarga de aligerar el estado de ánimo para ayudar a otros miembros a relajarse (un papel que comparte con Jin).

Fuera de las entrevistas, los roles cambian un poco dependiendo de la situación; RM es más intelectual, Suga es más práctica e inteligente, y J-Hope a menudo maneja el trabajo en equipo y la coreografía.

La línea de baile (J-Hope, Jimin y Jungkook, con V como una adición reciente) a veces ha funcionado así, obteniendo momentos para que los tres brillen juntos: como su actuación en 3-J para la Festa 2017 y la introducción a su Actuación "IDOL" para los Melon Music Awards 2018.

Sus habilidades también son complementarias: la especialidad de J-Hope es hip-hop y estilo libre, Jimin tiene entrenamiento en danza clásica / contemporánea (y también hip-hop), y Jungkook tiene habilidades de baile de hip-hop junto con una tremenda destreza atlética, trabajando como un centro.

Imágenes de raperos

Su imagen en sus primeros años es un ejemplo no blanco. Si bien estaban más directamente influenciados por el rap occidental que una buena mayoría de otros artistas de Kpop, todavía no estaban tan bien informados sobre la cultura detrás de esto, y vestían y actuaban como "gangsta" como parte de su concepto de "grupo idol de hip-hop".

Sin embargo, después de 2014, un año que involucró un viaje a Los Ángeles para aprender sobre las raíces y la cultura del hip-hop de la costa oeste de American Hustle Life, la imagen de "gangsta" del tipo duro fue eliminada para siempre. RM, rapero y líder del grupo, se disculpó por sus errores a este respecto y considera que su actitud y las opciones de peinado / moda de esa época son una vergüenza. Más sobre eso aquí.

Hombre con muchos talentos

Además de ser el famoso Golden Maknae, Jungkook también es bueno dibujando, hizo la espeluznante pintura que se ve en el teaser "Begin" para WINGS, para empezar y deportes, con su actuación en las carreras de relevos y los partidos de lucha libre en los ISAC, además de su habilidad en taekwondo. También se ha metido en la fotografía (etiquetado en Twitter como "G.C.P" o "Golden Closet Photography"), filmando y editando (como se ve en sus Golden Closet Films) y produciendo (comenzando con "Magic Shop").

Jungkook también es un hombre con muchos talentos.

El más chistoso de BTS

Cuando se le preguntó a Jin sobre cómo se sentía acerca de las tendencias en Twitter como "el tercer tipo de la izquierda" durante los Billboard Music Awards 2017, respondió con "Soy apuesto en todo el mundo". Del mismo modo, Jin lanza besos a los fanáticos, los entrevistadores o la cámara. A menudo, junto con el ejemplo anterior, para vergüenza de otros miembros.

Para el WINGS Tour, una vez que un concierto haría una mordaza cada vez más elaborada de revelar un corazón de papel escondido en algún lugar, ya sea su ropa o las orejas de otros miembros. Esto culminó con la presentación de "Go Go" de BTS en Año Nuevo en MBC, que hizo que todos los miembros revelaran corazones ocultos en lugares extraños.

La gira LOVE YOURSELF Tour tenía una versión más corta de Jin con adornos cada vez más extraños con ARMY Bombs, que van desde anillos de ARMY Bomb a verdaderas bombas de ARMY cosidas a su camisa. Luego hizo algo similar con diferentes gafas de sol extravagantes.

Otro ejemplo de la gira fue durante "So What", donde Jungkook (y otro miembro) harían el Shoot Dance a través de la pista del escenario siguiendo el verso de RM. Lo haría con V, luego Jimin, luego Jin, luego Suga, luego RM, luego todos los miembros juntos hasta que Jungkook sufrió una lesión durante un ensayo que requirió puntos y le impidió bailar en absoluto. Sin embargo, se recuperó gradualmente, gloriosamente simbolizado por él levantándose para hacer Shoot Dance nuevamente.

Los miembros cantan el verso de V de "Jump" cuando uno de ellos dice "V".

Estos son sus diferentes nombres

Jungkook es la romanización utilizada en el material oficial, pero dentro del fandom "Jeongguk" (cómo se suele romanizar) a veces aparece. Lo mismo para el verdadero nombre de RM Namjoon, que de vez en cuando se deletrea "Namjun". Sin embargo, nunca se usan ortografías alternativas para otros miembros consistentes con "Jeongguk" (que es como se deletrea en el sistema de romanización habitual), como "Yunki" y "Taehyeong".

Una excepción notable es BTS World, que usa "Jeongguk", "Yunki" y "Namjun".

Nombres escénicos

Jin, Suga, J-Hope, RM (anteriormente Rap Monster) y V no usan sus nombres reales, que son (respectivamente) Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon y Taehyung.

Antes de ingresar a BTS, Suga era un compositor underground bajo el nombre de Gloss, y RM era un rapero bajo el nombre de Runch Randa. También está Agust D, el nombre alternativo que SUGA usa para sus mixtapes pero no para sus colaboraciones con otros artistas.

Feo a propósito

Siempre que los raperos canten las partes de los vocalistas o viceversa, espere que sea así.

La introducción para el Episodio 2 de Rookie King presenta al azar un video estilo propaganda de bajo presupuesto del himno nacional de Corea del Sur con los miembros de BTS, con una actuación increíblemente mala y una pantalla verde fantásticamente terrible.

El video musical "Spine Breaker", realizado por los miembros para un desafío en BTS Gayo en una tarde en el hotel en el que se alojaban.

Técnica VS presentación

J-hope y Jimin se caracterizan por tener buena técnica, en cambio, V y Jungkook cuando se trata de bailar.

Ídolos adolescentes

Todos ellos, aunque los adolescentes están lejos de ser su única audiencia; uno de los momentos más recordados es cuando V una vez se presentó como "Kim, Taehyung Kim".

Trauma

En su canción "Skit: One Night in a Strange City", el grupo comienza a gritar cuando alguien menciona una pechuga de pollo.

Disonancia vocal

La cara juvenil y las payasadas peculiares de V desmienten su voz sorprendentemente baja.

Cambios de look

Todos los miembros han alcanzado el blanqueador y el tinte en algún momento.

Mención especial merece Suga, quien en broma amenazó con demandar a BigHit por pérdida de cabello si seguían teñiéndose el cabello sin parar durante tres años, curiosamente, le dejaron mantener su cabello negro para su próximo regreso.

Los integrantes de BTS han experimentando a lo largo de los años varios cambios de look, muchos han gustado, otros desagradado

Mención especial merece RM, que se ha teñido el cabello de varios colores sin parar durante el transcurso de su carrera, como rubio, plateado, rosa, azul, verde y morado.

Aquí hay una tabla hecha por fanáticos que muestra todos los colores de cabello que los miembros han tenido desde su debut hasta 2018.

Música y tipos

Pista de introducción del álbum

Cada álbum de BTS tiene uno de estos, presentando su concepto general y temas. Todas las introducciones obtienen videos musicales como "trailers de regreso" para el álbum semanas antes del lanzamiento del álbum. La mayoría de ellos tienen a uno de los raperos haciendo uno de estos, con la excepción de la serie LOVE YOURSELF, que tiene 3 intros (más "Epifanía") realizados por los cantantes.

Album Single

The School Trilogy (2 Cool 4 Skool, O! RUL8,2 ?, Skool Luv Affair y Dark & Wild) tiene "No More Dream", "We Are Bulletproof pt. 2", "NO", "Boy in Luv", "Just One Day", "Danger" y "War of Hormone".

The Most Beautiful Moment in Life (pt. 1, pt. 2 y Young Forever) tiene:

Need U

Dope

RUN

Fire

Save Me

Epilogue: Young Forever

WINGS y su nuevo paquete You Never Walk Alone tenían "Blood, Sweat and Tears", "Spring Day" y "Not Today".

La serie LOVE YOURSELF (Her, Tear, and Answer) tiene "DNA", "Mic Drop (Steve Aoki remix)" (que también tenía una versión con Desiigner), "Fake Love" (versiones normales y Rocking Vibe Mix), y "Idol" (versiones normales y Stadium Remix) (que también tenía una versión con Nicki Minaj).

La serie MAP OF THE SOUL (PERSONA y 7) tiene "Boy With Luv", "Black Swan" (un caso inusual para BTS de un sencillo lanzado antes del álbum) y "ON".

Los mixtapes tienen "Awakening", "Do You" y "Joke" (RM); "Agust D" y "Give Me to" (Agust D); "Daydream" y "Airplane" (Hope World); "lluvia para siempre" (mono.); y "Daechwita" (D-2).

Orden anacrónico

La serie LOVE YOURSELF consta de 4 "capítulos", que son Wonder, Her, Tear and Answer. Sin embargo, LOVE YOURSELF: Wonder (el único que no es un álbum real, con "Euphoria" siendo el único contenido explícitamente relacionado con él, sin contar "Trivia: Just Dance" de Answer) fue lanzado Seven months after Her y month before Tear. El orden de lanzamiento de la serie es, por lo tanto, 2-1-3-4.

Canción de participación del público

Además de los fanáticos habituales, BTS generalmente le pedirá a la audiencia que cante "I Like It", "Miss Right", "Epilogue: Young Forever" y "Fire" durante las presentaciones en vivo.

Sus canciones oficiales de fans, "2! 3!" y "Magic Shop", están diseñados para ser esto.

Auto-Tune

Han usado esto como una opción estilística, como en "DNA" (usado sutilmente para un sonido cósmico) y "Mic Drop (remix)". Suga en particular ha estado usando esto cada vez con más frecuencia, incluso si los otros raperos no lo usan tanto como para nada, por ejemplo, sus versos en "Come Back Home" y "Outro: Tear". "Dionysus" también es pesado en esto.

"Shadow" y "Black Swan" usan mucho el autoajuste para transmitir sentimientos de ahogamiento y pérdida de individualidad debajo de la fama.

¿Son raperos presumidos?

Muchas de sus canciones presentan frases jactanciosas, generalmente en las partes de rap. En particular, sus Cyphers y "Mic Drop" son famosas por ser canciones de Badass Boast.

"Avión pt. 2" toma la forma de una historia de éxito, con el coro hablando de todos los lugares a los que viajan.

Batalla del rap

"Satoori Rap / Padolgangsan" es una canción en la que cada miembro se jacta de su región particular de Corea.

The Most Beautiful Moment in Life

La serie de álbumes The Most Beautiful Moment in Life está destinada a mostrar cómo la juventud, a pesar de tener sus hermosos momentos, también tiene sus momentos de lucha, dolor, miedo e incertidumbre.

Rap presuntuoso

"We Are Bulletproof" pts. 1 y 2 son ejemplos de libros de texto "rapeando sobre ser buenos rapeando".

Los Cyphers (pt. 1, pt.2, pt.3 y pt.4) son el espacio donde los tres raperos muestran sus habilidades mientras se jactan de sus habilidades. También se jactan de haber trabajado más duro y ser más hábiles y exitosos que aquellos que los critican por ser ídolos de una pequeña empresa. Su éxito a menudo se muestra al mencionar todos los lugares a los que han viajado.

"Mic Drop" trata sobre todo el éxito y los logros que han obtenido a pesar de los que odian ("¿viste mi bolso / viste mi bolso / mi bolso está lleno de trofeos")?

De los mixtapes, "Agust D" es un gran ejemplo, con Suga rapeando sobre el éxito que ha logrado y sus habilidades de rapeo lo que llama hacer que la gente "vaya a Hong Kong" nota con su "tecnología de lengua", diciendo que la categotia de Kpop no es suficiente para él ahora.

Lo vuelve a hacer en "Daechwita" (donde dice que Corea no es lo suficientemente grande para él ahora) y "¿Qué piensas?" de D-2.

Canción de ruptura

"Coffee" y "I Like It" son ejemplos del tipo "I wish we were still in love".

"Intro: What Am I to You?" y "Danger" son más una variación de "Relationship Break-up" o "Teetering on the Brink of a Break-up". El primero también es notable por mostrar la evolución desde el comienzo optimista de la relación hasta su final desordenado.

Un ejemplo similar sobre una relación colapsada es "Outro: House of Cards", que también se ha extendido a una canción completa.

Mientras LOVE YOURSELF: Ella se trataba de enamorarse mientras se convertía en Stepford Smiler, LOVE YOURSELF: Tear trata sobre el colapso de la relación. Esto se muestra en las canciones "Fake Love", "134340" y "Outro: Tear".

Curiosamente, "Outro: Tear" fue revelado en Break the Silence para haber sido escrito como una canción de ruptura para los miembros, a principios de 2018 cuando estaban discutiendo si debían disolverse.

Del segmento "Tear" del álbum recopilatorio LOVE YOURSELF: Answer, hay "Trivia: Seesaw".

Pedazos de canciones de BTS que vuelven a apararecer

La línea de SUGA "big cars, big house, big rings" de "No More Dream" ha reaparecido en otras canciones con el contexto y el significado a su alrededor evolucionando a lo largo de la carrera de BTS.

Las cuerdas del comienzo del video musical "Boy in Luv" se vuelven a muestrear durante la primera parte de "Intro: Who Am I to You?", Donde RM habla sobre el nuevo amor antes de que todo vaya cuesta abajo. Del mismo modo, el piano desde el comienzo de "Outro: Propose" aparece al comienzo del video musical "Danger", y cada uno de ellos es de Skool Love Affair (de donde proviene "Boy in Luv") y Dark & Wild (que tiene "Intro: What Am I to You?"), respectivamente.

"Magic Shop" lo convierte en "Lo mejor de mí" en el verso "Me diste lo mejor de mí / así que te darás lo mejor de ti".

"I'm Fine" es esto para "Save me". La primera no solo toma melodías invertidas de "Save Me", sino que es un espejo de la canción tanto en temas como en letras, casi de verso a verso, incluso con las partes de los raperos en la nota de orden inversa. Mientras que "Save Me" era sobre una persona que dependía emocionalmente de otra, en "I'm Fine", la persona mira hacia atrás y descubre que realmente está bien y feliz por sí misma.

"IDOL" tiene la frase "sometimes I become your superhero/Keep spinning, you Anpanman", haciendo referencia a "Anpanman" del álbum anterior.

La canción "Intro: Persona" muestra "Intro: Skool Luv Affair" del EP homónimo. La letra también hace referencia a la línea "perros y cerdos" de "Am I Wrong", en sí misma una respuesta a las controvertidas declaraciones de un funcionario del gobierno durante la administración de Park Geun-Hye, tiene la línea "I dreamt of becoming a superhero/ Now it feels like I really became one", y repite la frase "what's your dream?" de "No More Dream".

"Boy With Luv" es por título una clara llamada de regreso a "Boy In Luv", trazando un paralelismo entre la representación del amor y los roles de género en su trabajo anterior y ahora.

"Interlude: Shadow" tiene varios de ellos, incluidos muchos paralelos visuales y líricos a "Intro: Persona", tanto RM como Suga se colocan en plataformas frente a sus fanáticos, combinando las letras "I just wanna fly" y "don't let me fly", y al 2013" O! RUL8,2? ", probando los instrumentales de "Intro: O! RUL8,2?", haciendo varias referencias visuales a su video Comeback Trailer y respondiendo retroactivamente la pregunta de la introducción de "What's your dream?" desde la perspectiva de alguien que ya lo ha logrado. Además, las figuras encapuchadas de "Fake Love", "Mic Drop" y "Fire" están de regreso.

"Outro: Ego" sigue el tema de "Persona" que hace referencia al avance del tercer álbum y "Shadow", que hace referencia al avance del segundo álbum retrocediendo literalmente en el video musical, con un montaje rápido de todos los videos musicales anteriores de BTS en reversa al trailer de debut de BTS.

La canción en sí muestra "Intro: 2 Cool 4 Skool", la primera canción del primer álbum de BTS, presentado en dicho tráiler de debut, con el ritmo transformándose en un divertido ritmo basado en África. La letra hace referencia a las reflexiones que rodean la fama tocadas en "Persona" y "Shadow" y llega a una nueva conclusión, donde las dudas y el dolor y los sentimientos más oscuros debajo de la fama se convirtieron en un impulso para crecer y seguir adelante.

El trabajo en solitario de los miembros también hace esto. D-2 de Agust D (SUGA), por ejemplo, hace muchas referencias a canciones anteriores de BTS y Agust D a medida que revisa o afirma viejas ideas suyas:

"Moonlight" tiene la frase "Si crees que vas a chocar, acelera aún más, idiota" de "Introducción: Nevermind" de BTS.

"Daechwita" tiene la línea "Para contenerme, este país aún es pequeño", haciendo referencia a "Para estar incluido en la categoría llamada K-pop, mi tamaño es diferente" de "Agust D", y la línea "Hace no tiene sentido llamarme perro. Nací como un tigre, no soy una píldora frágil como tú” en referencia a “no puedo vivir como un perro cuando nazco para ser un tigre ".

"¿Qué piensas?" Solo hace Call Backs para varias canciones de BTS y Agust D, como "The Last", "No More Dream", "Home", "Interlude: Shadow" y "Airplane pt.2".

"28" referencias "Interludio: Sombra".

"Burn It" trae de vuelta el "Sí, sí, quémalo" de "Outro: Tear".

"Dear My Friend" reutiliza su verso de "Spring Day" (también sobre extrañar a un amigo), ahora usado en una canción sobre quién era este amigo.

Madurez

A medida que los niños maduran, también lo hacen los temas de sus álbumes, particularmente en relación con el tema del amor; por lo tanto, su trabajo en su conjunto puede leerse como una historia de Coming of Age por sí sola, con (hasta WINGS y tal vez la serie LOVE YOURSELF) cada entrega se vuelve más oscura y compleja (aunque aún conserva canciones divertidas o tontas en el medio).

Mientras que la Trilogía de la escuela tenía canciones que criticaban el sistema escolar, las expectativas sociales y el consumo, el resto de las canciones generalmente eran alguna forma de Boastful Rap o canciones de amor que iban entre Silly Love Songs y el tipo Break Up Song de un epílogo de la Trilogía de la escuela: tiene una versión más compleja del amor, agregando temas como señales mixtas, Love Hurts y Hormone Addled Teenagers. El álbum termina con el corazón roto "Outro: Does It Make Sense?".

"Intro: What Am I to You?" from Dark n Wild es un ejemplo del Síndrome Cerebus en una sola canción, que comienza con hermosos violines muestreados y el rap de RM sobre el comienzo de una relación hasta que la relación comienza a ir cuesta abajo. Al final, está enojado gritando: "¡¿Qué soy para ti ?! ¿Qué soy para ti? / Te amo loco, ¿eh?"

La serie Most Beautiful Moment in Life presenta el tema de lo que significa ser joven y las luchas de la juventud que acompañan su belleza. Si bien presenta algunas de sus canciones más poderosas / exageradas, también aborda temas como la incertidumbre, el miedo al futuro, la depresión y la soledad, relacionándolos con las propias experiencias de los miembros.

La mayoría de las canciones de amor tratan de una relación que se desmorona, anhelando una relación fallida o un amor desesperado y tóxico. Aquí es donde la historia bastante melancólica del Universo BTS también despegó oficialmente.

WINGS (y su reempaque) es posiblemente su álbum más oscuro y emotivo hasta la fecha, ya que su tema es caer en la tentación y romper el mundo de las ilusiones. Su introducción y título de la canción son las únicas canciones de amor de los álbumes y hablan de un amor prohibido u obsesivo.

Luego, sigue una serie de canciones en solitario muy personales y emocionales para cada miembro, con temas como melancolía, odio a sí mismo, culpa y vivir una mentira. La segunda mitad tiene un tono más ligero y esperanzador, pero con canciones que son canciones motivacionales o muy emotivas.

LOVE YOURSELF: Ella parece una aversión, tiene un sonido mucho más ligero y más suave excepto que el álbum atraviesa una madurez en sí mismo, y es solo el primer EP de otra serie. La primera mitad comienza con una visión idealizada del amor (no necesariamente romántico) que gradualmente se vuelve un poco más obsesivo. Luego, después de "Mic Drop", viene "Go Go", un comentario social líricamente disonante y oscuro sobre las luchas socioeconómicas de las generaciones más jóvenes en Corea.

"Outro: Her" luego habla sobre esconder el lado más oscuro o feo y ponerse una máscara para que otra persona lo ame. Este tema vuelve a aparecer en "Skit: Hesitation and Fear" de Hidden Tracks, donde los miembros hablan abiertamente de que su imagen es una versión filtrada de sí mismos y de la última canción, "Sea", que es una de las canciones más oscuras de la discografía de BTS.

LOVE YOURSELF: Tear sigue los temas alcanzados al final de HER, lidiando con la comprensión de que esconderse debajo de una máscara sólo ha llevado a una pérdida de identidad y que el amor recibido no es real, por lo que la relación se derrumba. Si bien el tono comienza a ser un poco más ligero y esperanzador después de las primeras 4 canciones, vuelve a la oscuridad con la canción de solo rap "Outro: Tear", donde la ilusión creada en Her es violenta y dolorosamente destruida para siempre. El tono solo se vuelve más claro en el último capítulo, LOVE YOURSELF: Answer.

MAP OF THE SOUL: 7 se divide en 3 partes, que corresponden a los conceptos junguianos de Persona (la máscara social), Sombra (la parte de nosotros mismos que negamos) y Ego (la síntesis). Comienza alegre y estimulante con las canciones de Persona EP, entra en un reflejo del lado oscuro de su éxito, y luego retoma las canciones sobre su voluntad de seguir adelante y el vínculo entre ellos y sus fanáticos.

Trasfondo

BTS y BigHit han dominado el arte de ocultar futuros conceptos en actuaciones, videos musicales, imágenes conceptuales, videograbadoras y (ocasionalmente) letras de canciones.

Álbum conceptual:

The School Trilogy (2 Cool 4 Skool, O! R U L8? 2, Skool Luv Affair) tenía el concepto de juventud y escuela.

Dark & Wild (un epílogo de The School Trilogy) sigue el concepto de que la primera mitad del álbum es "Dark", y la segunda mitad es "Wild".

The Most Beautiful Moment in Life, pts. 1 y 2 y el epílogo The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, se centraron en la belleza y las luchas de ser joven.

WINGS sigue un concepto de mayoría de edad, con temas más pesados y más maduros y una referencia completa de la trama al Demian de Hermann Hesse.

La serie LOVE YOURSELF cuenta la historia de lo que realmente significa amarse a uno mismo, al pasar de depender de otra persona, a realmente encontrar el amor al aprender a aceptar todos los lados de uno mismo.

Dependiendo de la interpretación, también podría ser un comentario sobre la relación de BTS (y los ídolos en general) con sus fanáticos.

LOVE YOURSELF: HER presenta temas de amor recién descubierto y predestinado, pero con la implicación de que la persona no está siendo fiel a sí misma y al otro y está ocultando su lado más oscuro.

LOVE YOURSELF: Tear se trata de descubrir cómo el "amor" experimentado en Ella es falso, ya que la persona, demasiado asustada para mostrar su verdadero yo, se escondió bajo una máscara y, por lo tanto, no fue amada por lo que era, perdiendo su identidad tratando de por favor el otro.

LOVE YOURSELF: Answer, al ser un álbum recopilatorio, registra todo el viaje de Wonder to Tear, además del desarrollo de la persona que ahora encuentra lentamente la felicidad al aprender lentamente a aceptarse y amarse a sí misma.

MAP OF THE SOUL: PERSONA and MAP OF THE SOUL: 7 incluyen una referencia de trama completa al tratado psicológico de Carl Jung del mismo nombre, que hace referencia a los conceptos de Persona, Sombra y Ego.

Orgullo de la región

Un rasgo notable de BTS es la frecuencia con la que sus canciones hacen referencia a elementos únicos de Corea, como 독서실 s (en su mayoría instalaciones de estudio privadas para estudiantes de secundaria sin equivalente no coreano) en "No More Dream".

Están bastante orgullosos de las ciudades de las que vinieron (que están todas fuera de Seúl), y se nota. "Ma City" trata sobre los miembros que se jactan de las ciudades en las que crecieron, mientras que "Satoori Rap o Paldongangsan" trata sobre los dialectos que se hablan en esas regiones y las rivalidades entre ellos.

Suga en particular siempre estará feliz de recordarte que él, de hecho, proviene de Daegu. Él muestra la pantalla cuánto habla de Daegu en "Ma City".

"Spine Breaker" habla sobre el consumismo entre los adolescentes, basado en la moda adolescente de las chaquetas acolchadas en Corea.

Varias canciones, sobre todo "Baepsae o Silver Spoon", hacen referencia al cuervo común, utilizado en un dicho popular coreano en contraste con una cigüeña como metáfora de "try-hards" o personas que carecen de oportunidades, y la cuchara de oro o cuchara de plata, etc. descriptores del estado de la clase coreana.

La canción Boastful Rap "DDAENG" está repleta de referencias culturales coreanas con el título solo haciendo referencia a varias cosas diferentes en diferentes puntos de la canción en particular, el juego de cartas 섰다.

"IDOL" (que mezcla ritmos y sonidos de baile sudafricanos con instrumentos tradicionales coreanos) incluye los gritos "¡ursoo!" y "jihwaja!", que son sonidos hechos para mostrar emoción o aumentar el estado de ánimo en las actuaciones tradicionales de música o danza coreana.

¿BTS vs la sociedad coreana?

En sus primeros trabajos (particularmente en 2 Cool 4 Skool "y O! RUL8,2? ''), Hablaron sobre cómo la sociedad coreana presiona a los jóvenes para que abandonen sus sueños y persigan objetivos de vida aceptables y estables; las letras se dirigieron directamente a los jóvenes y les preguntó "¿cuál es su sueño?" o los alentó a no darse por vencidos, incluso si se siente inútil continuar.

En canciones posteriores como "Go Go" (sobre jóvenes coreanos gastando su dinero para divertirse en lugar de ahorrarlo, porque son sombríos La situación económica significa que los ahorros carecen de sentido) y "Paradise", sobre cómo está bien no tener un sueño, sin embargo, también abordan cómo la felicidad en el presente puede ser más importante que un objetivo establecido a largo plazo.

"Intro: The Most Beautiful Moment in Life" podría ser uno de sus mayores ejemplos de este tropo, sobre un joven que está en el punto en el que tiene miedo del futuro y no sabe qué hará con su vida.

También han abordado cómo ellos mismos han luchado con el significado de un "sueño" o un propósito. En "Interlude: Shadow", SUGA critica cómo la fama también le ha traído más miedo y codicia cuanto más asciende, mientras que "Black Swan" habla sobre el miedo y el dolor de perder la capacidad de sentir algo por el arte que hacen.

Romance destructivo

"I NEED U" y "Run" se trata de amar irracionalmente y aferrarse a alguien a pesar de saber que la relación terminará. "Need U" se centra en una confusión interna de amor y odio del hablante hacia la otra persona, del sufrimiento a causa de la otra persona pero de la incapacidad de abandonarlos. "RUN" se centra en el hecho de que el hablante sigue tratando de escapar de lo inevitable, corriendo en círculos en su dependencia de la otra persona.

"House of Cards" se trata de una relación que ambas partes saben que es insostenible e inevitablemente colapsará, pero que ambas siguen aferrándose.

Suga probó el sonido de una pelota de baloncesto golpeando el suelo para "Intro: The Most Beautiful Moment in Life".

Presentaciones de BTS

En la presentación de los MAMA 2014, Jimin mostró un tatuaje en su torso que decía "HYYH" y "Nevermind", ambas pistas para su próxima serie de álbumes, The Most Beautiful Moment in Life (también conocido como Hwa Yang Yeon Hwa) .

"Outro: Her" tiene las siguientes letras como coro, que insinúan los títulos del resto de los capítulos de la serie LOVE YOURSELF:

All of my wonder

You’re the answer

I call you her, her

Cause you’re my tear, tear

Su actuación en las MMA 2017 también insinuó conceptos clave de la serie, incluidos los conceptos enumerados anteriormente, así como los títulos "Euphoria", "Singularity", "FAKE LOVE" y "Epiphany".

BTS Universe

El BTS Universe también ha brindado el presagio de conceptos musicales y canciones. Por ejemplo, las palabras de Arc "Save Me" o "I'm Fine" escritas en una cierta tipografía para que puedas leer "Save Me" en un lado, luego "I'm Fine" si lo volteaste aparece en los carteles promocionales de estilo de amor LOVE YOURSELF para LOVE YOURSELF: Her, y en el video musical "FAKE LOVE", de LOVE YOURSELF: Tear.

El capítulo final de la serie, LOVE YOURSELF: Answer, presenta la canción "I'm Fine", que está tanto en producción como en letras, un Call-Back y un espejo de la canción "Save Me", de The Most Beautiful Moment en Vida.

Las videograbadoras para la BTS LIVE TRILOGY 2015: EPISODE I. BTS COMIENZA los puntos de la trama del concierto del Universo BTS revelados más tarde a través de The Notes y SAVE ME.

El video musical de "Epiphany", The Notes (en los folletos de respuestas) y la videograbadora para la presentación de BTS en MAMA de "FAKE LOVE" o "Anpanman" introdujeron el concepto del "map of the soul" en 2018. En 2019, El título del primer álbum después de la serie LOVE YOURSELF fue MAP OF THE SOUL: PERSONA.

Desde la presentación de "FAKE LOVE" de 2018 en los Melon Music Awards, las cajas en las que se encuentran los miembros al principio se parecen vagamente a letras, que en retrospectiva se parecen mucho a la palabra "PERSONA".

En una actuación de "DNA" para Mnet durante las promociones de LOVE YOURSELF: Her (en 2017), la camisa de Jin muestra claramente la palabra "PERSONA" garabateada en ella.

Escritura de género neutral

Comenzando con la serie LOVE YOURSELF, muchas de sus canciones románticas se refieren a la otra persona con una escritura de género neutral. Esto incluye todas las canciones de LOVE YOURSELF: Her (excepto "DNA", "Dimple" y "Outro: Her"), especialmente "Serendipity", así como canciones como "Singularity" de LOVE YOURSELF: Tear.

"Blood, Sweat and Tears" es un ejemplo anterior, que también describe el objeto de la obsesión del cantante sin indicar su género.

Cambio de géneros musicales

Si bien sus primeros trabajos son principalmente hip-hop y R&B, la gama de géneros que han cubierto se ha ampliado cada vez más a lo largo de los años. Hasta ahora, también han hecho Neo Soul, moombathon, pop de inspiración latina, música electrónica, baladas, rock, música electrónica de baile, música de trampa, funk, jazz, entre otros. LOVE YOURSELF: Tear solo tiene la mitad de los géneros mencionados anteriormente y más.

RM desafía la noción de ser un grupo de un solo género; Una de las razones que dio para cambiar su nombre artístico de "Rap Monster" a "RM" es que el antiguo nombre lo limitaba en el tipo de música que quería hacer. Incluso ha dicho a través de la letra de "Do You" (del mixtape de RM) que el género es "una trampa", negándose a seguir una etiqueta.

“No soy pop, no soy rock, no soy funk, no soy R&B o hip hop”

Musica Gospel

La versión en vivo de "Mama" tiene un evangelio que aparece después del puente.

Canciones que dicen todo en el título

"Hip-Hop Lover" trata sobre el amor de los raperos por el género, y cada uno menciona sus influencias.

Tienen varias canciones que toman fotos de otros raperos de hip-hop underground coreanos y la industria Kpop y hablan sobre su propia experiencia con respecto a ambos, como los Cyphers, "Ddaeng" y los mixtapes RM y Agust D.

RM reflexiona sobre el dilema de ser tanto un rapero como un ídolo, y las dificultades y críticas que RM enfrentó después de convertirse en este último.

A partir de este mixtape, RM usa "Do You" como un rechazo a cumplir con las expectativas de los demás y adherirse a un género específico.

Este dilema parece resolverse definitivamente en "IDOL" de BTS, que es una declaración de orgullo por ser tanto un ídolo como un artista.

Pista oculta

"Gil / Path" de 2 Cool 4 Skool. "Sea" y "Skit: Hesitation and Fear" en LOVE YOURSELF: Her.

Homenaje

"Chicken Noodle Soup" de J-Hope (con Becky G) es la canción del mismo nombre de Webstar y Young B., siendo esta última la canción que llevó a J-Hope a bailar.

Adolescentes "adicto a las hormonas"

Los adolescentes que miran a las chicas y cómo su "testosterona se muestra fuertemente" cuando están con las chicas es el tema principal de su canción "War of Hormone".

Tema idiosincrásico del álbum

Sus álbumes se lanzan como parte de una serie o "arco" (la Trilogía de la escuela, "the School Trilogy, "The Most Beautiful Moment in Life", LOVE YOURSELF), y todos forman parte de una narración general de la mayoría de edad.

Todos los álbumes coreanos también tienen una introducción cantada o rapeada por un solo miembro (excepto Skool Luv Affair, que esencialmente tiene los tres raperos rap, pero con RM obteniendo el papel "principal") y un Outro interpretado por el línea vocal o línea de rapero, no ambas.

La excepción a esto es WINGS, que tiene una estructura inusual en sí misma: aunque tiene una introducción en solitario con J-Hope, también presenta una serie de canciones en solitario (una para cada miembro) y un Outro (Interludio en la versión original) presentando a todos los miembros, y fue lanzado también en una versión re-empaquetada.

La Trilogía de la escuela, que retrataba la vida en la escuela, tenía los títulos escritos en el texto "2 Kool 4 Skool" y "O! RUL82?".

BTS, más romanticos que nunca

LOVE YOURSELF: Her es una subversión. Mientras que canciones como "Intro: Serendipity", "DNA" y "Best of Me" suenan mucho más felices y toman temas más tradicionalmente románticos que la mayoría de sus trabajos anteriores y especialmente su álbum anterior, WINGS, el amor presentado en el el álbum es en realidad una ilusión.

Como descubrimos en "Outro: Her", Her trata de una persona que no quiere que el otro se vaya, construye una máscara para mostrar solo el mejor lado de la persona y se convierte hipocresía, lo que lleva a hacerse más rudo, LOVE YOURSELF: Tear. Incluso dentro de ella, el álbum tiene un cambio de tono, volviéndose cada vez más oscuro en la segunda mitad ("Mic Drop", "Go Go", "Outro: Her", y Hidden Tracks "Skit: Hesitation and Fear" y "Sea" )

MAP OF THE SOUL: PERSONA: No solo entra en un sonido y una letra más optimistas con una portada completamente rosada, sino que dibuja un paralelo directo con Skool Luv Affair a través de la introducción y especialmente las pistas del título.

Mientras que "Boy in Luv" tenía mucho que ver con un concepto de amor "varonil" y tenía un fuerte sonido de rock, "Boy with Luv" es más "funky pop", y la canción trata sobre un concepto de amor mucho más saludable en compartir una conexión mutua.

¿Problemas emocionales?

"Save Me" y "Best of Me" tratan de necesitar a la otra persona para que sea así, pidiéndoles o rogándoles que no se vayan; la serie LOVE YOURSELF (de donde proviene "Best of Me"), sin embargo, explora sus implicaciones, con el cantante mostrando solo su mejor lado a su ser querido, convirtiéndose en una mentira.

La relación no dura y, por lo tanto, el cantante comienza a aprender a confiar en sí mismo para encontrar la felicidad, incluso hace una llamada de regreso a "Save Me" con "I'm Fine", que refleja lo primero.

Canciones de lugares

"Satoori Rap o Paldongangsan" es una canción sobre los diferentes dialectos regionales del coreano, y "Move" trata sobre su antiguo dormitorio. "Ma City" es también una canción donde cada uno se jacta de sus pueblos natales.

Piezas de piano tristes

Los instrumentos para "The Truth Untold" son en su mayor parte una pieza de piano muy minimalista. Apropiadamente, la canción en sí misma trata sobre la historia de un hombre que no se atreve a mostrarse ante la mujer de la que está enamorado debido a su apariencia grotesca, solo dejándola tomar flores de su jardín y observarla desde lejos.

En sus primeros días, especialmente tenían una habilidad especial para tener canciones enérgicas con un comienzo explosivo. Las canciones con este tropo incluyen "If I Ruled the World", "Coffee", "Attack on Bangtan", "Boy in Luv", "Rain", "Look Here", "Outro: ¿Do You Think It Makes Sense?", "Need U", "Dope", "Boyz With Fun", "Butterfly", "Blood, Sweat and Tears", "4 o' clock", "Best of Me", "Let Go", "FAKE LOVE" , "The Truth Untold", "Anpanman" y “So what".

Tic lírico

Parece la exclamación "Bang!" se usa bastante en sus canciones. Otro, el tic parece ser "Fire", que culmina en la canción del mismo nombre. "La la la la" también se usa con frecuencia, apareciendo en canciones como "No More Dream", "Fire", "Spine Breaker" y "DNA".

Rangos vocales

Generalmente puede variar de 2-3 a alrededor de 6-7, hasta el punto de que el contraste entre algunas canciones (como, por ejemplo, "24/7 = Heaven" o "Dimple" en comparación con los Cyphers o "Outro: Tear") puede ser algo irritante para un recién llegado. RM y Agust D pueden llegar incluso a un sólido 7 o incluso un suave 8. Generalmente puede pasar de 1 a 4 sólido.

Rapidez vocal

La línea de rap hace esto en varias canciones, con RM y Suga en particular siendo muy expertos en rap rap; Suga es, de hecho, uno de los raperos más rápidos de Corea.

Ejemplos de RM son sus versos en "We Are Bulletproof pt. 2", Cyphers 1, 2 y 3, "Look Here", "Tomorrow" y "Outro: Tear". En su mixtape RM sube a Eleven, con temas como "Joke" y "Rush".

Ejemplos de Suga son sus versos en las pistas previas al debut "We Are Bulletproof pt. 1" (un verso que recicla en la pista principal de su mixtape "Agust D", donde es aún más rápido), "No importa" y " Escuela de lágrimas "; de canciones de BTS, sus versos en "Second Grade", "Ma City", "Paradise", "Cypher pt. 3", y especialmente "Cypher pt. 2". Lo vuelve a hacer en "Estoy bien".

Canción multilingüe

Si bien incluir palabras o frases en inglés no es raro en la música coreana, la fluidez de RM en inglés ha dado como resultado que algunas canciones tengan versos completos en inglés, como varias canciones en RM y Mono.

Sin embargo, esto es más notable en ambas versiones de "Mic Drop (Steve Aoki remix)": uno tiene el verso pre-coro, coro y RM traducido al inglés, y el otro (con Desiigner) reemplaza el verso de J-Hope y Suga por el verso de Desiigner, con el verso de RM verso, todavía en inglés, que se comparte con los otros raperos.

Música en eventos deportivos

"Mic Drop (remix feat. Desiigner)" ha sido extrañamente popular en los eventos de baloncesto. Probablemente por la primera línea de Desiigner, "Bentley basketball, uh (git)/We playin' that a lot, huh”.

Música política

Han hablado en sus letras sobre las dificultades por las que han pasado como ídolos de Kpop en una industria oligopólica, visual y altamente competitiva. Suga menciona explícitamente que el grupo se cortó de las transmisiones y se les dijo que no lo harían por ser de una pequeña empresa en ambos "2! 3!" y "mar".

Punk neoclásico Zydeco Rockabilly

"Fake Love" ha sido descrito como una "canción emo-hip-hop con una guitarra grunge y un ritmo tramp".

Una versión musical rara

Antes del lanzamiento de los videos musicales de BTS, que generalmente es al mismo tiempo que el sencillo y el álbum (en lugar de después, como es el caso con la mayoría de la música pop occidental), se lanzan uno o más avances con fragmentos de la canción. Sin embargo, estos fragmentos se conocen como engañosos; tienden a presentar solo parte de los instrumentales y esta parte no es necesariamente la más representativa de la canción. Por ejemplo:

Siguiendo los avances, pensarías que "I NEED U" y "Blood, Sweat and Tears" fueron canciones lentas de R&B en lugar de lo que realmente resultaron ser. Esto se debe a que esos instrumentales solo terminan apareciendo en la introducción y el puente de esas canciones, respectivamente, con el resto de las canciones siendo mucho más rimbombantes.

El teaser para "Spring Day" contiene un momento en el que solo hay voces y un órgano, que nunca sucede en la versión final. Sin embargo, la versión Brit Rock Mix de "Spring Day", lanzada un año después en Soundcloud, sí.

El avance de "IDOL" presenta instrumentos coreanos tradicionales mucho más pesados que la versión final, que tiene más sonidos sudafricanos. La versión en vivo que hicieron en los Melon Music Awards 2018 se parece mucho más a la versión teaser.

Temas juveniles

Su trabajo en general aborda el tema de la juventud de varias maneras, ya sea explorando los lados buenos y malos de ser joven o alentando a las generaciones más jóvenes a ser portadoras del cambio social.

Un gran ejemplo de este tropo que difiere de otras canciones de BTS es "Epilogue: Young Forever", que trata sobre la fugacidad de los hermosos momentos por los que están pasando como artistas jóvenes y la aceptación de que no pueden durar para siempre, pero pueden seguir siendo jóvenes en espíritu mientras sigan corriendo hacia un sueño.

Canción motivacional

Han declarado varias veces su intención de hacer canciones donde las personas encuentren fuerza o consuelo. Ejemplos de este tropo en su trabajo son "Tomorrow", "So Far Away", "Not today", "No More Dream", "21st Century Girl", "Intro: Nevermind", "Fire", "Intro: ¡Oh! RUL8,2? "," 2! 3! "," Lost "," A Supplementary Story: You Never Walk Alone "," Paradise "y" So What ".

Intentos de rap

Jin en "Circle Room Cypher", y su versión de "Nevermind" de Suga para la BTS Festa 2017.

Triunfo en la pantalla grande

RM para la versión coreana de Fantastic Four (2015), con la canción "Fantastic".

"Don't Leave Me" del álbum japonés de BTS FACE YOURSELF también se hizo para la versión japonesa del drama Signal.

Canción lenta y de protesta

"The Truth Untold", "Awake" y "Epiphany" son algunos ejemplos. "No More Dream" y "N.O" protestan contra la estructura del sistema educativo coreano. También "Baepsae", que se ocupa de la desigualdad de clase y las cargas que la sociedad impone a la generación actual.

¿Gangster desde el inicio?

Solo compara el video musical de "No More Dream" con el de "I Need U" o "DNA". Dependiendo de la forma en que lo mires, esto también se invierte, ya que sus canciones han adquirido progresivamente temas más maduros.

Reorganizar la canción

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever presenta varios remixes y versiones extendidas de canciones de The Most Beautiful Moment in Life pt. 1 y 2, incluidas las versiones extendidas de "Outro: Love is Not Over" y "Outro: House of Cards", "Butterfly (versión Prólogo)" y varios remixes de "I NEED U" y "RUN".

Hay una "versión navideña" de "Awake" en la Soundcloud oficial del grupo.

"So Far Away", lanzado originalmente en el mixtape Agust D, obtuvo una versión diferente lanzada en Soundcloud para la BTS Festa 2017. Tiene más instrumentación orquestal y presenta a Jin y Jungkook en lugar del Suran original.

"Mic Drop" fue relanzado como single en una versión remix por Steve Aoki, con letras en inglés en el coro y el verso de RM. El remix también tiene una versión con Desiigner, cuyo verso toma el lugar de los dos primeros versos, con J-Hope y Suga rapeando partes del verso en inglés de RM.

"Fake Love" obtuvo una versión de "Rocking Vibe Mix" poco después del lanzamiento del original. Es el que se usa en el video musical "Fake Love (extendido ver.)".

También lanzaron una versión "Brit Rock Mix" de "Spring Day" en Soundcloud, para la BTS Festa 2018.

Ataques

"Baepsae" y "Go Go" sirven de esto a la generación anterior, aunque "Go Go" es más sutil.

Los Cyphers, siendo diss tracks, son esto para sus enemigos (incluidos los raperos y otros que los han criticado), siendo 2 y 3 los más viciosos. "Cypher 4" y "Mic Drop" también, aunque se centran más en el éxito que han logrado a pesar del odio y de cómo los que odian se han vuelto irrelevantes y no pueden tocarlos ahora.

"Ddaeng" va un paso por encima de "Mic Drop", siendo una pista para muchas personas, que son aquellos en la industria que los maltrataron y predijeron / esperaban su fracaso. Quien exactamente Según diversas interpretaciones, podrían ser aquellos en los medios de comunicación de Corea que los ignoraron o despreciaron, los raperos que dijeron que "se agotaron" al convertirse en ídolos, celebridades o figuras de los medios que los trataron con falta de respeto debido a que eran novatos o de una pequeña compañía, sus enemigos (especialmente entre los fanáticos de Kpop), o todo lo anterior.

Productor discográfico

Algunos miembros, como RM y Jungkook, pero con mayor frecuencia Suga, han hecho esto para varias de sus canciones.

Reglas del número 7

7 miembros, con 2 álbumes (WINGS y LOVE YOURSELF: Answer) que contienen 7 solos. MAP OF THE SOUL: : 7, fue lanzado el séptimo año del grupo.

Inspiración

Al ser un grupo influenciado por el hip-hop, han dado a conocer algunos artistas en los que se han inspirado o tomados algunos fragmentos de sus canciones para hacerlos suyos: "Born Singer", que probó "Born Sinner" de J. Cole; "Am I Wrong", que probó "Am I Wrong

" de Keb Mo y "Coffee", que probó el coro de "Café o Café Latte" de Urban Kazapa, y ritmos de "Long Red" de Mountain.

Contrariamente a la creencia popular, el comienzo de "Autumn Leaves" no muestra "Deadroses" de blackbear (o "They Never Know" de EXO, para el caso), pero ambos usan el mismo bucle de sintetizador de una biblioteca de sonido libre de regalías, como declarado por el productor de "They Never Know".

De manera similar, "Cypher pt. 4" usa la misma muestra que "Strangers" de SFB (2). El productor de la canción se la dio a BTS sin saber que ya se le había dado al otro grupo, y se disculpó después de enterarse.

Hilarantemente, "Not Today" muestra el video viral de Youtube "Crazy German Kid".

"Outro: Tear" muestra la banda sonora orquestal original de la tercera parte de los cortometrajes "Highlight Reel" de BTS, del Universo BTS.

El single en solitario de J-Hope "Chicken Noodle Soup" (con Becky G) muestra en gran medida la canción del mismo nombre de Webstar y Young B., destinada como un homenaje a este último como la primera canción que llevó a J-Hope a bailar.

"21st Century Girl" alienta a las mujeres a vivir con orgullo sin preocuparse por lo que otros dicen.

Canción de secuela

"We Are Bulletproof pt. 1" hecho antes del debut y "pt. 2", el más conocido, fue lanzado en 2 Cool 4 Skool.

MAP OF THE SOUL: 7 nos trae "We Are Bulletproof: The Eternal", que difiere enormemente de las dos entradas anteriores, intercambiando Boastful Rap con un sonido y letras completamente pop (aunque muy melancólico) que recuerdan y celebran la carrera y la relación de BTS con los fanáticos .

También hay "Airplane" (del mixtape en solitario de J-Hope) y "Airplane pt. 2" (de LOVE YOURSELF: Tear), con pt. 2 incluso con un verso del pt. 1. Hope World '' también tiene una canción llamada "Piece of Peace pt.1", aunque aún no se sabe si tendrá una secuela.

"I'm Fine" es "Save Me", pero después del desarrollo del personaje visto en toda la serie LOVE YOURSELF; presenta la melodía principal de este último en reversa, un orden invertido de las partes de rap, e incluso temas invertidos en las letras (con las letras en los versos de RM son opuestos directos a su parte en "Save Me").

También tienen una historia de álbumes secuelas

"The School Trilogy" de 2 Cool 4 Skool, O! RUL8,2 ?, y Skool Luv Affair, junto con el "epílogo" de Dark & Wild.

The Most Beautiful Moment in Life pts. 1, 2 y Young Forever.

LOVE YOURSELF: Her, LOVE YOURSELF: Tear, y LOVE YOURSELF: Answer.

"Boy With Luv" es esto para "Boy In Luv": la gran diferencia tanto en el sonido como en la representación de los roles de amor y género se entiende como una demostración de la evolución y madurez de BTS como grupo y como personas.

Inspiración

"Hip-Hop Lover" enumera muchas de sus influencias de Hip-Hop. El título de "Attack on Bangtan" parece ser una referencia a Attack on Titan. Esto se ve respaldado por el hecho de que la versión japonesa se llama "Shingeki no Boudan", como el título japonés del manga, "Shingeki no Kyojin", esto es importante porque "Attack on Titan" no es una traducción directa del título japonés, ya que " Shingeki no Kyojin "significa" gigantes que avanzan ".

WINGS (canciones, conceptos y videos) es una referencia completa a Demian (por Hermann Hesse), un libro que RM leyó.

"Not Today" está fuertemente inspirado en el discurso conmovedor de Aragorn en El señor de los anillos: El retorno del rey.

"Magic Shop" (así como el video teaser de "Fake Love") es una referencia a Into the Magic Shop: A Neurosurgeon's Quest to Discover the Mysteries of the Brain and the Secrets of the Heart, de James R. Doty. También se hizo referencia como Presagio en una de las actuaciones de fin de año en 2017.

"Anpanman" es una referencia al personaje de manga del mismo nombre, basado en la idea de ser un héroe que podría no tener fuerza o músculos para luchar contra el mal, pero usa lo mejor de su capacidad para ayudar a otras personas.

La frase "mapa del alma" (utilizada tanto en el Universo BTS como en el título de la serie de álbumes MAP OF THE SOUL) es simultáneamente un libro de Shout Out to Murray Stein sobre el Mapa de la Tierra de Carl Jung Jung para Epik High (que también llamado un álbum después de la teoría de Jung).

"Daechwita" del mixtape D-2 de Agust D hace referencia a la película coreana Masquerade (2012), una historia de época ficticia sobre el rey de la dinastía Joseon, Gwanghae, que contrata secretamente a un par para evitar amenazas de asesinato.

Canciones de amor tontas

Una necesidad para cualquier Boy Band. "Blanket Kick", "Miss Right", "Just One Day" y, obviamente, "Boy in Luv" se encuentran entre los ejemplos de BTS de este tropo.

Se incluyen en sus canciones

El coro de "Rise of Bangtan" se traduce como "¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡El naciente Bangtan!" También lo hacen en otras canciones, como "Boys With Fun", "Attack on Bangtan", "Not Today" y "Anpanman".

Cantantes-compositores

Todos en el grupo son capaces de cantar o rapear y escribir su propia música; Mención especial merecen los raperos, que han escrito sus propias letras para casi todas las canciones.

RM ha compuesto y producido varias de sus canciones, y ha escrito letras de más de 100 canciones. En su álbum LOVE YOURSELF: Tear, participó en la creación de todas las canciones, desde componer hasta letras y producir.

SUGA ha producido y compuesto varias de sus canciones (incluyendo "Tomorrow", "Let Me Know", "Jump", "Boys with Fun", "Intro: Nevermind", "Dead Leaves" y "First Love") además de escribiendo sus propias letras.

V compuso "Hold Me Tight" y escribió "4 en punto" junto con RM. En 2019, V también lanzó varias canciones autocompuestas y autoescritas en Soundcloud, escribió una canción para el OST de Itaewon Class y coescribió su solo "Inner Child" con RM.

Jungkook compuso "Outro: Love is Not Over" y participó en la producción de "Magic Shop". También compuso y escribió "Still With You" para 2020 Festa.

Jimin ha participado en la creación de la melodía de "Blood, Sweat and Tears", escribió la letra de "Lie", lanzó su propia producción (con la ayuda de Slow Rabbit) y escribió (con la ayuda de RM) la canción "Promise" y compuso, coprodujo y coescribió "Friends" su dúo MOTS 7 con V.

J-Hope también escribe sus propias letras, participó en la producción de varias canciones ("MAMA", partes de "Awake", partes de "Whalien 52") y escribió, produjo y compuso la mayor parte de "Dyonisus".

Jin escribió la melodía básica de "Awake", compuso y escribió (con ayuda de RM) la canción en solitario "Tonight", y compuso y escribió su solo MOTS 7 "Moon".

La línea de rap en su mayoría escribe sus propias letras de rap y ha lanzado mixtapes en solitario que produjeron y escribieron.

Proyectos en solitario

RM y su mixtape RM 2015 y mono mixtape 2018 (renombrado lista de reproducción). También ha realizado varias colaboraciones con otros artistas, como Warren G ("PDD"), MFBTY ("Buckubucku"), Wale ("Change"), Fall Out Boy ("Champion", versión remix), Drunken Tiger ("Timeless") y HONNE ("Crying Over You", también en versión remix).

SUGA y sus mixtapes Agust D y D-2. Produjo "WINE / If I Get Drunk Today" de Suran, es el artista destacado en "Song Request" de Lee Sora, y trabajó en la composición y arreglo de "Eternal Sunshine" de Epik High. También produjo la canción de Heize "We Don't Talk Together", y aparece en "Suga's Interlude" de Halsey y "ocho" de IU (ambos también coprodujeron y escribieron).

J-Hope y su mixtape Hope World, más su canción "Chicken Noodle Soup" (con Becky G), una versión y un homenaje al sencillo de Bianca Bonnie y Webstar. También está su colaboración previa al debut con Jo Kwon en "Animal".

Jimin y su canción de producción propia (con la ayuda de Slow Rabbit) y escrita (con la ayuda de RM) "Promise".

Las canciones compuestas y escritas por V, "Scenery" y "Winter Bear", de las cuales también hizo la foto de portada para ambas. También cantó, escribió y coprodujo "Sweet Night" de la banda sonora de Itaewon Class.

Jungkook a menudo graba versiones que luego sube a la página de Soundcloud de BTS (ver la versión de la cubierta más arriba), además de la canción totalmente original que aún no se ha lanzado y que bromeó en su cumpleaños.

Primera canción auto-escrita de Jin "Tonight".

V y Jin también han hecho su parte de portadas (ver Versión de portada). Además, ambos cantaron "Incluso si muero, eres tú", la canción del drama Hwarang (donde V también tuvo un papel de actuación).

BTS es un caso interesante en el sentido de que todos los proyectos en solitario que involucran a miembros de BTS (con la excepción de mixtapes, colaboraciones y la canción de Hwarang) se acreditan a "BTS" en plataformas de música y / o se lanzan en los canales oficiales de BTS en lugar de por separado, reforzando La imagen de BTS como grupo primero y miembros solos en segundo lugar.

Las canciones como "4 o 'Clock" (por V y RM), "Promise", "Scenery" o "Tonight" (más todas las canciones de portada) están todas en BTS' Soundcloud.

"Waste it on Me" de Steve Aoki, que presenta a RM y Jungkook (con armonías de otros miembros) aparece como "Steve Aoki feat. BTS" en plataformas de música.

Las tres canciones de BTS World, todas cantadas por subunidades, también se lanzan como "BTS feat. [Artista destacado]".

Song of Song Titles: Los versos de "Hip-Hop Lover" son solo cada rapero que menciona sus mayores influencias.

Canciones de consuelo

Como han dicho los propios miembros, algunas de sus canciones están destinadas a consolar y fortalecer a los oyentes que están pasando por un momento difícil. Algunos ejemplos son "Tomorrow", "2! 3!", "So Far Away" de Suga y "Paradise".

Tono musical

Todos los raperos son barítonos, mientras que los cantantes son todos tenor (excepto V, que también es barítono). Este tropo se aplica particularmente con Jimin, cuya voz es muy aguda, especialmente en contraste con los raperos o V.

Un ejemplo es "Fake Love", que comienza con V y Jungkook cantando los primeros versos y luego salta a las líneas "Estoy tan harto de este amor falso" de Jimin y Jin. Los versos finales de "Fake Love" son cantados simultáneamente por V y Jimin en diferentes octavas (seguidas por Jungkook y Jin también cantando en diferentes octavas).

La diferencia entre las voces de V y Jimin es tan notoria que es un componente clave del contraste entre "Intro: Serendipity" (cantada solo por Jimin) e "Intro: Singularity" (cantada por V).

Las diferentes variaciones de este tropo son combos entre voces suaves y las voces ásperas de J-Hope o (especialmente) de Suga. Un ejemplo de esto son las dos versiones de "So Far Away", las cuales son rapeadas por Suga y presentan voces mucho más suaves (Suran en la versión Agust D y Jin y Jungkook en la versión BTS Festa).

V también gruñó mucho en las primeras canciones (como "Boy in Luv" o "Jump"), lo que lo hizo destacar aún más entre los cantantes. Incluso cuando usa su voz normal, sus notas bajas a veces se usan con gran efecto en contraste con las demás, como el pre-coro de "Let Me Know", sus líneas en "The Truth Untold" o las líneas finales en Hidden Rastrea "Mar".

Sucesores

Han sido comparados por críticos y audiencias por igual con Seo Taiji & Boys, el grupo que creó el sonido que definió a Kpop en la época de los 90.

Ambos atraen a la juventud coreana a través de su narrativa, ambos tienen letras sobre temas sociales y políticos, ya que ambos critican el sistema educativo coreano, ambos tienen música de producción propia con una mezcla de géneros (incluido el Hip-Hop), y ambos son conocidos por su popularidad e impacto en la historia reciente de la música pop coreana.

Los paralelos fueron especialmente notorios en la versión de BTS de 2016 de "Class Idea" de Seo Taiji y Boys, que encaja perfectamente con canciones de BTS como "Not Today" o "No More Dream", tan claramente, que Suga incluyó un verso de "No Más sueño "en la actuación de BTS de" Class Idea "con el propio Seo Taiji un año después.

Incluso Seo Taiji ha nombrado a BTS sus sucesores; Después de invitar al grupo a participar en su proyecto del 25 aniversario (donde BTS cubrió "Come Back Home") y su concierto del 25 aniversario, les dijo "esta es tu generación ahora".

¿BTS oculta su dolor en sus canciones?

La historia principal de la serie de álbumes LOVE YOURSELF es la de una persona que oculta su verdadero yo (tristeza, dolor, defectos) de la persona que ama. Esto está especialmente claro en "Outro: Her":

Because the me behind this mask

Is not the one you know

Make up to wake up today too

And dress up to mask on

In order to become the me that you love

En LOVE YOURSELF: Tear, la persona se da cuenta de que, para construir esta máscara, ha perdido su sentido de sí mismo (más explícito en "Introducción: Singularidad" y "Amor falso"), lo que lleva a darse cuenta de que la relación con el otro persona se basa en mentiras. Esta máscara se rompe y la relación se vuelve insostenible (más explícita en "Outro: Tear").

“Stop and Go”: Los versos de J-Hope en "Butterfly" y "Love Is Not Over (Full Length Edition)" presentan esto, un "stop" justo antes de que algo impresionante suceda.

Críticas y respuestas

Mientras que algo se podría arreglar con “tomen eso, críticos” hay ejemplos de esto en algunas letras. "We Are Bulletproof pt. 2" tiene la frase "Por otro lado, para ustedes, contactados por su compañía por suerte y fueron etiquetados como raperos porque no podían cantar, el título del rapero es una extravagancia".

El verso de Suga en "Airplane pt. 2" ha sido interpretado por muchos como dirigido a uno o varios raperos coreanos (probablemente ídolos) y sus fanáticos que se han burlado de BTS o los han acusado de usar "mediaplay" o de convertirse en arrogantes, mientras los raperos en cuestión provienen de compañías más poderosas y los raps presumen de dinero y fama.

I got fed up by you cutely bragging about your money on TV

My passport is about to die from overwork

You’re the ones who benefitted from media, bwahahaha

Hey, hey you’re the ones who’re better at playing celebrities

We’re still the same as back then, woo!

"The Last" de Agust D tiene la frase "Muéstrame el dinero, no es que no pudiera hacerlo, no lo hice, mierda". Show Me The Money es un programa de competencia de rap coreano donde muchos raperos, incluidos los raperos idols, van a demostrar su valía, aunque tiene una reputación divisiva, particularmente entre los fanáticos internacionales.

Lo vuelve a hacer en "Daechwita", donde insulta a los raperos sin talento que usan drogas para la estética, y "What Do You Think?", donde insulta a las personas que culpan a él y al éxito de BTS por su fracaso, y también tiene la frase "Espero que todos esos bastardos que intentaron obtener un viaje gratis vendiendo nuestros nombres se callen la boca".

Varios temas suyos contienen ejemplos de esto, a menudo tomando fotos de personas del lado del K-Hip Hop que los han criticado por ser ídolos, o personas de la industria de Kpop / otros fandoms que los han menospreciado por ser de una pequeña empresa; El ascenso al éxito de BTS a pesar del odio que enfrentaron de ambos lados durante la carrera del grupo se convirtió en una parte clave de su narrativa desvalida, por lo que este tropo está muy presente en su trabajo. Se superpone con Rap jactancioso.

Los ejemplos más conocidos se encuentran en Cyphers, "Mic Drop" y "Ddaeng", con cada pista cada vez más despectiva para los críticos que la anterior a medida que el grupo ganó estatus.

Mención especial merece "Cypher pt. 2", que (según las especulaciones) se dirigió a la comunidad de K-Hip-Hop y especialmente al rapero B-Free, quien (durante un evento de Hip-Hop en Seúl donde él, RM y Suga fue invitada a hablar) criticó públicamente a RM y Suga por convertirse en ídolos, hasta describir su uso del maquillaje como "como ser gay" y llamar a su decisión de convertirse en ídolos "caer en la tentación" y tomar el camino "fácil". Además de mostrar sus habilidades, la línea de rap usa "Cypher pt. 2" para llamar a los raperos underground ("reales") en la escena coreana por ser arrogantes a pesar de no necesariamente tener la capacidad de estar a la altura del título de "rapero real" y alardear de ser más habilidoso y de haber trabajado más duro en su oficio que ellos.

La referencia más directa a B-Free (que vivió varios años en Hawai) podría ser la frase "tómate un descanso, ve a Hawai, solo ve a casa" en el verso de Suga.

Los mixtapes "RM" y "Agust D" también tienen ejemplos

En relación con los puntos anteriores, el mixtape "RM" aborda el dilema de RM de ser tanto un rapero como un ídolo, demostrando sus habilidades y afirmando que es a pesar de lo que dicen sus críticos y ex amigos (los que perdió por convertirse en un ídolo) , con el mensaje general de simplemente hacer lo que quieras sin definirte por etiquetas (con uno de sus singles como títulos, bueno, "Do You").

"Agust D" en su conjunto cuenta la historia de Suga de su ascenso al éxito a pesar de sus dificultades, por lo que si bien trata temas como enfermedades mentales e incertidumbre sobre el futuro, este tropo también está presente. Toma algunos golpes muy contundentes contra los raperos coreanos subterráneos y los fanáticos de otros raperos ídolos que lo han menospreciado a él y a BTS, jactándose de que trabajó más duro, es más hábil y logró superarse a todos a pesar de todas las luchas y Las críticas lanzadas contra él. También dice que espera no rezar por los fracasos de otras personas, a diferencia de sus enemigos.

"Airplane pt. 2" tiene el siguiente verso de Suga, que algunos especulan se refiere a las acusaciones de los fanáticos de otros grupos de Kpop de que BigHit manipula los medios para ganar más fama (conocido como "mediaplay"):

Me harté de que alardearas de tu dinero en la televisión

Mi pasaporte está a punto de morir por exceso de trabajo.

Ustedes son los que se beneficiaron de los medios, bwahahaha

Hey, hey, ustedes son los mejores para interpretar celebridades

Seguimos igual que en aquel entonces

"IDOL" trata sobre los miembros que declaran su orgullo por ser tanto ídolos como artistas, con el coro gritando "No puedes evitar que me ame", sin importar lo que digan los demás.

"Persona" tiene a RM tomando las críticas que ha recibido a lo largo de los años y transformándolas en una declaración de crecimiento personal y sin dejar que otros te definan. Incluso hace una alusión al meme "pero namjoon", que hace referencia a la forma en que antis y otros fanáticos de Kpop siguen planteando los errores pasados de RM a pesar de sus continuos intentos de mejorar.

Sonidos de metrónomo: "Do You" del mixtape de RM, "Just one day" y "Love is Not Over", cerca del final. "First Love" presenta uno muy lento y sutil.

Voces

4 cantantes y 3 raperos, con los cantantes generalmente asumiendo el coro y pre-coro y los raperos generalmente a cargo de los versos. La distribución entre los cantantes puede variar; Jungkook tiene una historia de obtener más líneas en las canciones (siendo el cantante principal), pero la distribución vocal se ha vuelto más uniforme a lo largo de los años, especialmente en la serie LOVE YOURSELF.

Sin embargo, hay canciones que presentan solo a los cantantes ("The Truth Untold", "Dimple", la mayoría del álbum Outros) o solo a los raperos (The Cyphers, "Outro: Her", "Outro: Tear"), y algunos solo cuentan con un miembro (los solos en WINGS y casi todas las intros del álbum).

Xtreme Kool Letterz: Los álbumes de The School Trilogy eran sobre la vida en la escuela, por lo que obtuvimos títulos escritos en textos como "2 Kool 4 Skool", "Skit: RU Happy Now?", "Skool Luv Affair" y "Boy in Luv ". Esto último inspiró el nombre de su secuela cinco años después, "Boy With Luv".

Después del final: Está fuertemente implícito (sobre todo por la presencia de un arca con animales al lado de RM y un camión al lado de Jimin) que este es el caso para el escenario en el video musical oficial "ON".

Solo en una multitud: Este efecto se usa en el segundo coro de "Spring Day", donde Jungkook se queda quieto mientras el resto lo rodea con desenfoques, filmado a baja velocidad de obturación. Jungkook luego se une a los demás, y también se vuelve borroso.

Video musical animado

Los videos de todas las pistas de introducción previa a WINGS de BTS que también funcionan como avances de álbumes.

De los mixtapes, está el video musical en blanco y negro para "Forever Rain" de RM, con el personaje principal (RM) caminando bajo la lluvia rodeado de personas extrañas y a veces de pesadilla dibujadas.

El video musical de "Make It Right (Lauv remix)" es el siguiente, con la historia de un niño solitario que se hace amigo de una niña. Después de que ella se convierte mágicamente en una capa, él viaja por todas partes para encontrar y matar a un dragón, manteniendo la capa con él.

El video musical "We Are Bulletproof: The Eternal" muestra el viaje, las pruebas y las tribulaciones de BTS, representadas por versiones animadas chibi de los miembros que viajan a través de varias épocas de BTS.

En el puente de "Not Today", comenzamos a escuchar disparos, seguidos inmediatamente por todos los miembros (excepto Jungkook) cayendo muertos al suelo en cámara lenta, uno por uno. No hay sangre ni heridas visibles en absoluto.

MAP OF THE SOUL

El tráiler de video musical, también de regreso, de "Persona" presenta a RM en un aula que es muy similar a la que aparece en el video teaser de "No More Dream", tiene a RM vestido con un uniforme escolar como en Skool Luv Affair o en su 2 Cool 4 Skool / O! RUL82? atuendo, y tiene una muñeca de peluche lanzada que se parece al aspecto de RM en la era de Skool Luv Affair. También tiene tomas de RM entre los espejos, un motivo común asociado a su personaje en el Universo BTS en lo que podría ser una referencia a los videos "Reflection" y "Fake Love", y una versión gigantesca de CGI de sí mismo que podría ser un referencia al video musical "IDOL".

Durante el verso de RM en el video musical "Boy With Luv", aparecen muchas señales en el escenario que en realidad son títulos de muchos álbumes de BTS.

El trailer de regreso de "Interlude: Shadow" tiene varias referencias visuales a "Intro: O! RUL82?" trailer de regreso (ver también la sección de Music Tropes arriba), particularmente la imagen de un micrófono rompiendo el cristal.

El trailer de regreso de "Outro: Ego" llega tan lejos como los primeros segundos del trailer de debut de BTS, luego muestra un rollo de película que reproduce clips de todos los videos musicales de BTS a lo largo de toda su carrera en reversa.

El video musical animado "We Are Bulletproof: The Eternal" (lanzado para la Festa 2020) muestra el viaje de los miembros (figurado y literalmente en el video) a través de varias épocas pasadas, representadas a través de devoluciones de llamadas a configuraciones de videos musicales anteriores (las aulas en "NO" y "Boy With Luv", los callejones de "I NEED U", etc., más el estilo de los miembros para cada época respectiva).

Los miembros comienzan separados en diferentes épocas (con RM en particular comenzando en la primera sala de práctica de BTS) con los chicos reuniéndose fuera del laberinto de "Epílogo: Young Forever".

Luego, mientras hacen una hoguera al lado del árbol de "Spring Day", vestida y vestida como en el WINGS Tour: Conciertos finales, encuentran estrellas púrpuras haciendo referencia a la frase I purple you que luego se transforman en una ballena voladora (se supone que es la de "Whalien 52"), que los lleva a una galaxia púrpura (una frase también utilizada por los miembros para referirse a los ejercitos que se asemeja a un concierto lleno de bombas. El final muestra a los miembros en un campo de flores, ahora con el atuendo "Boy With Luv".

Las imágenes de ballenas y galaxias también aparecen en gran medida en el video musical "Heartbeat" (de BTS Worldsoundtrack).

El video musical de Art Film de "Black Swan" (originalmente con un ritmo de trampa) presenta una versión orquestal. La pantalla verde se usa casi en todas partes en "DNA" y especialmente en "IDOL", que raya en convertirse en un video musical surrealista con la cantidad de cosas extrañas y coloridas que te arrojan.

Muy destacado en "Outro: Ego" también, a veces va por un efecto kitsch similar a "IDOL".

Video conceptual de BTS

"N.O.", "Spring Day", entre otros. Especialmente notables son los videos que pertenecen a la continuidad del Universo BTS, que es una serie completa de estos (incluidos "I Need U", "Run", "Blood, Sweat and Tears" y "Fake Love").

Canción de seguimiento

"Dope" tiene varios de estos para pasar de una habitación a otra. "Not Today" tiene uno al principio, desde el exterior de un sótano hasta el interior, donde está RM.

Evil Wears Black: Jugado con. Según el director de videos musicales, las oscuras figuras encapuchadas en "Mic Drop" representan a los "enemigos" de BTS; Sin embargo, BTS termina convirtiéndolos en sus fanáticos con su música.

Fanservice

Muchos videos musicales de BTS incluyen esto, pero es más frecuente en "No More Dream" (con los abdominales de Jimin), "We Are Bulletproof Pt.2" (con los abdominales de todos los miembros), "Just One Day", "Boy In Luv", "War of Hormone" (Butt Slaps!), "For You" y "Dope". No tan frecuente en videos más recientes.

Evento de fondo divertido: muchas instancias en el video de "War of Hormone", ya sea que tratara de seguir la música mientras la cámara estaba centrada en cierto miembro, tratando de llamar la atención de la niña, la escena de la bicicleta, etc.

Hay un ejemplo en el video musical "IDOL" que combina esto con Freeze-Frame Bonus; En el segundo pre-coro, Jin se eleva sobre pequeñas versiones de los otros miembros, viéndolos bailar. Durante una fracción de segundo, mini-Jungkook aparece twerking.

Great Balls of Fire !: Ocurre en las escenas del concierto de "Fire".

Homenaje a grandes artistas

"Boy With Luv" hace referencia y recrea varias escenas y tomas de Singin 'in the Rain, aunque evita Spoofing in the Rain. "Danger (Japanese Version)" y "Fire" tienen escenas de club como esta.

Al igual que la canción, el video de "Boy With Luv" (2019) es para "Boy in Luv" (2014). Los colores brillantes, el dominio del rosa y la fuerte inspiración y las referencias de los musicales de The Golden Age of Hollywood (sin mencionar el papel que tiene Halsey en el video musical, donde canta y baila como un igual para los miembros) es un marcado contraste de las aulas desordenadas y sucias de "Boy in Luv" (donde la niña en el video es más un objeto, con los niños tratando de encantarla agresivamente).

No coinciden las letras con el video

Al ser videos conceptuales, varios videos entran en esto, especialmente los que pertenecen al Universo BTS. Por ejemplo, la letra de "I NEED U" habla de una niña, pero el video trata sobre la amistad de los 7 niños. La persona con la que Suga se da la mano en "Fire". Durante el segundo coro del video musical "Mic Drop", después de una explosión, puedes ver cosas cayendo lentamente en llamas en el fondo, que a simple vista podrían ser escombros o personas.

Videos de BTS, super producciones

En "Daechwita", el personaje principal de Agust D tiene varias cabezas recortadas en bolsas colgadas frente a su palacio, y se muestra al mangnani o al verdugo recuperando uno recién cortado en su bolsa. Más adelante en el video, Agust D actual es llevado para ser decapitado también. Se subvierte, ya que el verdugo lo libera y le da un arma, que usa para matar al rey.

War of Hormone tiene varias partes de un solo disparo, mientras que Dope crea la ilusión de ser una toma única. Save Me, sin embargo, se filma completamente en una sola toma.

La "Sopa de fideos con pollo" de J-Hope se filma así hasta el último coro o al menos da la ilusión de uno, con 2 tomas conectadas por la cámara subiendo brevemente a un zepelín (CGI) por un momento y luego yendo espalda.

¿Ellos son protagonistas en sus videos?

La mayoría de las veces, la coreografía toma la mitad del foco o el foco principal del video, con ejemplos como "We Are Bulletproof pt. 2", "Dope", "NO", "Just One Day", " Danger "," War of Hormone "," Save Me " donde la actuación de baile se filma como The Oner," DNA "," Mic Drop "," IDOL "y" ON ".

Evitado en "I NEED U" y "RUN", que se centran completamente en la historia del Universo BTS en lugar de presentar cualquiera de las coreografías oficiales existentes).

También evitado en "Come Back Home" una versión de una canción de Seo Taiji & Boys como parte del proyecto del 25 aniversario de Seo Taiji donde BTS no aparece en absoluto, sino que muestra a los jóvenes que se han escapado de casa como se describe en el canción.

La película de arte "Black Swan" tampoco presenta BTS en absoluto, sino que muestra una actuación de la academia de baile eslovena MN.

El video musical oficial de "ON" muestra a los 7 miembros reuniéndose desde diferentes lugares en un mundo de Crapsack y llevando a una multitud a una nueva tierra. Esta es una variación de la variación idealista, ya que una vez que llegan allí, con las puertas que se abren por sí solas, su llegada es lo que hace que las plantas crezcan instantáneamente.

"Cosas extrañas" que llamaron la atención

La versión japonesa de "Mic Drop" (que tiene los instrumentales originales en lugar de la versión Remix) reemplaza a Steve Aoki con una figura oscura, siniestra, con ojos rojos y brillantes.

Paisajes en sus videos

"Spring Day", uno de sus videos más impactantes visualmente, contiene varias tomas panorámicas con los miembros frente al mar y la nieve.

"Not Today" también tiene tomas muy amplias en un desierto entre montañas.

"Heartbeat" (de la banda sonora de BTS World) tiene los diversos paisajes en los que se encuentran los miembros (que, en el caso de Jin y Taehyung, son ejemplos en sí mismos, ambientados en una playa y un campo, respectivamente) con bellas imágenes de planetas, galaxias y ballenas flotantes.

Referencias de canciones en otras canciones

Al comienzo de "Fire", Suga se encuentra con una figura encapuchada, les da la mano y la otra persona se prende fuego mientras todavía están dándose la mano, todo desde un disparo más amplio desde el costado, al igual que en la portada. Querría que estés aquí.

El hotel que aparece en "Spring Day" (donde ven sus recuerdos juntos) se llama "Omelas".

El video musical "Boy With Luv" tiene muchas referencias a Singin 'in the Rain, desde carteles de la película que se exhiben fuera del teatro hasta homenajes directos de varias escenas de la película.

El video musical "Black Swan" tiene varias referencias a, bueno, Black Swan, incluyendo Mirror Scarescene y Jimin brotando alas negras. Estas referencias en contraste con el homenaje de "Boy With Luv" a Singin 'in the Rain tienen conexiones con los conceptos junguianos de "Persona" y "Shadow", como se ve aquí, así como con la página de BTS Genius Bonus.

El video musical oficial de "ON" contiene muchas referencias a otras obras, como un campo de batalla al estilo de Juego de Tronos, el muro de The Maze Runner, Pride Rock de The Lion King y Noah's Ark.

El video musical de "Daechwita" de Agust D está inspirado en la película de época coreana Masquerade, sobre Gwanghae, un verdadero rey de la dinastía Joseon, que contrata secretamente a un parecido para evitar amenazas de asesinato. Dicha película también se menciona en la letra.

Referencias a grandes canciones

El comienzo del video musical "Fire" hace que SUGA se dé la mano con un hombre que espontáneamente comienza a ser consumido por el fuego, en referencia a Wish You Were Here de Pink Floyd. En "Spring Day", vemos este tipo de tiro con Jin mirando al resto de los miembros corriendo escaleras arriba.

Explosiones en videos de BTS

El auto y el edificio donde salieron los niños en "FIRE" y el título "Not today" aparece frente a una explosión.

El video musical "Mic Drop" (tanto las versiones Remix como las japonesas) se las arregla para presentar una explosión en el fondo en sincronía con la música y la coreografía que ocurre al frente.

Hay otro ejemplo antes de eso durante el verso de Suga, donde rapea en una habitación oscura con Jungkook y Jimin como bailarines de respaldo. En cierto punto, el cuarto "explota" detrás de Suga; mientras no hay fuego, todo aparte de la mesa y el propio Suga sale volando, incluidas las fotos y Jimin y Jungkook.

Todos comparten mi historia: el video musical "Heartbeat" de la banda sonora de BTS World sigue las historias paralelas de los miembros, que en el juego son miembros en realidades alternativas donde nunca se conocieron o se convirtieron en ídolos, cada uno de los cuales vive en diferentes entornos y persigue objetivos separados, hasta que todos terminen reuniéndose y entrenando juntos.

BTS: animales

El Hip Hop Club son animales antropomórficos, lo cual es extraño porque todos los demás parecen ser humanos. Sin embargo, los animales coinciden con sus personalidades.

RM es un pato: de acuerdo con los dibujos animados de los patos, se irrita fácilmente, es impulsivo y mandón.

Jin es un perro: inicialmente intimidante, pero resulta ser extremadamente amable y leal.

Suga es una tortuga: como corresponde a un bumnote perezoso.

J-Hope es un toro: es sutil, pero se muestra que J-Hope es un poco terco y se pone en su camino.

Jimin es un gato: está más concentrado en mantener su cuerpo que participar en el club.

V es un mono: es fácilmente excitable, de sangre caliente y le gusta copiar a otros.

Jungkook es un conejo: sin embargo, el tramposo que esto evoca en realidad se aplica a Jungkook IRL más que a su contraparte cómica.

TE PUEDE INTERESAR: BTS: imagen COMPRUEBA el lanzamiento de nueva música de Suga

DATOS INTERESANTES DE BTS