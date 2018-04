K-Pop: The Rose traen nuevo material llamado Void

The Rose está formada por cuatro chicos, tres de ellos coreanos y uno estadounidense. Debutaron el pasado 3 de Agosto y desde entonces han sacado varios singles muy buenos como Sorry y Like We Used To.

Este año han decidido lanzar su primer mini álbum llamado Void, el cual tendrá la recopilación de sus singles anteriores Sorry, Like We Used To y al mismo tiempo incluirán nuevas canciones como BABY, Candy (So Good), ILY y las versiones instrumentales de varias de ellas. Las ocho canciones que conformaran este EP, fueron compuestas completamente por los cuatro miembros de la agrupación, revisando desde las letras, mezclas y arreglos para las mismas.

The Rose ha dicho que la canción Baby, en particular, fue tocada por primera vez en un concierto y desde entonces la han pedido constantemente para ser lanzada de manera oficial, pues la letra de ésta expresa el resentimiento y tristeza de un hombre que tuvo que dejar a su amante porque el amor se había enfriado con el tiempo.Recientemente, los chicos de The Rose ha terminado con éxito su gira 2018 PAINT IT ROSE TOUR IN EUROPE, pasando por cinco países de Europa como Bélgica, Reino Unido y Hungría, por mencionar unos cuantos. Ahora están listos para THE ROSE 2018 Paint It Rose Tour in USA, Mexico, and Brazil, porque hace unos días revelaron la lista de su próxima gira por el continente Americano y las ciudades seleccionadas fueron Nueva York, Boston, Chicago, Atlanta, Seattle, San Francisco, L.A., Monterrey, Ciudad de México, San Paulo y Río de Janeiro. Los boletos ya están a la venta por lo que no podemos esperar por escucharlos.

Este próximo 16 de abril por fin podremos hacer nuestro el álbum completo de Void en las principales plataformas de música digital y nosotros ya estamos contando los días para este momento.