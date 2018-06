K-Pop: Taeyeon regresa con Something New

Ya ha pasado tiempo desde el álbum This Christmas: Winter Is Coming que la cantante Taeyeon realizó en diciembre del año pasado, por lo que ha considerado tiempo suficiente para trabajar en un nuevo material solista mismo que será lanzado el próximo 18 de junio, según las declaraciones de su agencia SM Entertainment. La discográfica ha mencionado que el nuevo EP de la cantante Taeyeon llevará por nombre Something New, siendo éste su tercer EP, el cual incluirá un total de seis canciones, que de acuerdo a lo comentado por la empresa, abarcarán varios géneros musicales.

El tracklist confirmado contiene 6 pistas con los siguientes nombres: Something New, All Night Long junto a Lucas miembro de NCT, Baram x3, One Day, Circus y la versión instrumental de Something New. Además, ya ha dejado ver algunas imágenes teaser de este nuevo material, pero para sorpresa de muchos, la cantante no realizará promoción de su material en programas de variedad o musicales, de acuerdo con SM Entertainment:

“Taeyeon decidió no tener promociones de transmisión para su regreso en el verano".

Ya que la cantante ha decidido enfocarse por completo en su gira Taeyeon Japan Showcase Tour 2018, que tendrá inicio el próximo 15 de junio, por lo que su agenda no le permitirá promocionar como en ocasiones anteriores, siendo ésta la razón de los múltiples adelantos para sus fans.

Desde su debut en 2007, junto a los miembros de Girls Generation, hasta su lanzamiento en solitario en 2015 con el EP llamado I, ha sido bien recibida por sus fans, llegando a ocupar el puesto número 2 en Gaon Album Chart de Corea, además de la gran fama que obtuvieron las canciones Rain, Why, 11:11 y Fine, por lo que esperamos que este nuevo EP también reciba gran apoyo de sus fans.