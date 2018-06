K-Pop: Taeyeon reaparece con Something New

La cantante y anteriormente integrante de Girls Generations, Taeyeon, ha regresado a la música con su nueva canción Something New, la cual también forma parte de su nuevo EP con el mismo nombre. En el video podemos ver a una Taeyeon mucho más madura y confiada, en donde se le presenta como una femme fatale capaz de enfrentar a sus enemigos. Dentro de todo el videoclip, el cual es semejante a un cortometraje, podemos ver a Taeyeon peleando y demostrando su poderío que va acorde con la letra de la canción, que también muestra la gran fuerza que existe dentro de ella.

La canción demuestra el atrevimiento de Taeyeon para probar nuevos estilos, como lo ha sido este single con un neo soul urbano, un tema con pop y funk de los años 90’s, sintetizadores groovy y jazz, siendo algo completamente nuevo para la cantante.

#띵띵뉴 #띵곡 그 자체로 s̶o̶m̶e̶T̶H̶I̶N̶G̶n̶e̶w̶ Una publicación compartida de TaeYeon (@taeyeon_ss) el 18 Jun, 2018 a las 6:36 PDT

Con la llegada de este video le siguen cuatro canciones dentro del EP más la versión instrumental de Something New, entre ellas la colaboración junto a Lucas de NCT en el tema All Night Long, después una balada pop llamada Circus que te hará recordar un poco a la canción One Last Time de las chicas de Girls Generation.

Dentro del álbum se percibe a una Taeyeon mucho más centrada que pretende colocarse en la cima de la industria musical en Corea y el mundo. Sabemos que será capaz de lograrlo gracias al gran talento vocal que posee, pues ha recibido muy buenas opiniones acerca del video que presenta una producción en donde te imaginarías ver a cantantes como Mariah Carey o Janet Jackson.

La verdad es impresionante la capacidad que siempre ha presentado Taeyeon a la hora de probar nuevos estilos y saber sacar lo mejor de cada reto en beneficio de su carrera.