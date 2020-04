K-Pop: TXT realizaría su comeback en mayo ¡Qué emoción!

La empresa de Big Hit Entertainment representa a la joven boyband del K-Pop llamada TXT desde su debut en el 2019, así que su comeback está más que confirmado por varias fuentes como Newsen, quienes aseguran haber recibido información directa de Big Hit sobre un regreso programado para mediados de mayo de 2020.

Este comunicado se dio a conocer el pasado 23 de abril, pues varias noticias en SPOTV News y el medio especializado Soompi, comentaron que poco a poco se irán revelando más detalles sobre el comeback de Tomorrow x Together, cuando finalmente su fandom pueda volver a ver a los cantantes Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai.

Lo último que TXT había estrenado fue “The Dream Chapter: MAGIC” con la canción principal titulada “Run Away” en octubre del 2019, cuyo video musical superó las 3 millones de reproducciones en YouTube en menos de 6 meses; siendo un grupo amateur con gran presencia en redes sociales y que fue formado por la misma empresa que representa a BTS.

Así lucen los chicos de TXT

Los chicos de TXT han estado en la mira del ARMY, pues los Bangtan Boys han demostrado apoyarlos en cada una de sus presentaciones, aunque son pocas las canciones que han estrenado, demostraron tener la misma energía positiva al momento de lucirse frente a la cámara y sobre todo traer de regreso el estilo de MV con chicos de escuela que tanto revuelo causó con sus predecesores.

No hay duda que este retraso en noticias es a causa en gran parte por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), pues todo lo relacionado a los eventos culturales o producciones del K-Pop, también fueron cancelados o retrasados a nuevas fechas por confirmar con varios grupos de K-Pop; tal es el caso con el tour mundial de BTS “Map Of The Soul: 7” y demás eventos promocionales sin público presente.