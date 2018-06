K-Pop: TWICE revive a los Jackson 5

Como parte de la nueva comedia romántica Sensei Kunshu, estelarizada por Takeuchi Ryoma y Hamabe Minami, las chicas de TWICE han realizado un remake de la icónica canción de los Jackson 5, I Want You Back. Este remake se ha convertido en su cuarto single en lo que va del 2018, ya que previamente nos habían dado canciones como Candy Pop, Wake Me Up y What Is Love?

En el videoclip lanzado en Japón, se ve a las nueve chicas asistir a una audición y así obtener un lugar como artistas de tv. Todo el video se desarrolló en una temática de los años 50’s, algo que para muchos no es nuevo pues han realizado videos con diversas temáticas en otras ocasiones. La canción que servirá como parte de una comedia romántica llamada Sensei Kunshu, filme que será una adaptación del comic Momoko Koda y que posee gran popularidad en el país nipón. La película que será dirigida por Sho Tsukikawa, llegará este verano a Japón y sus al rededores.

La canción ha obtenido muy buenas críticas, a pesar de haber recibido, en otras ocasiones, comentarios negativos sobre su inglés, las chicas se han puesto a practicar mucho para poder interpretar este remake, logrando obtener muy buenos resultados. Incluso ya se encuentra ocupando los primeros lugares en las listas de Japón.

Mientras tanto las chicas de TWICE continúan preparándose para su actual gira TWICELAND ZONE 2: FANTASY PARK, ya que tendrán una presentación el día 17 de junio en Singapur y se tienen planes de otros viajes durante el otoño, además de estar preparando su primer LP japonés.