K-Pop: TWICE anuncia detalles de su tercer álbum recopilatorio japonés

La agrupación de K-Pop femenina TWICE, continúa regalando a los fanáticos un contenido increíble anunciar un tercer álbum recopilatorio japonés que contiene sus mejores canciones. Este se titual #TWICE3 y fue la agencia JYP Entertainment la que dio los primeros detalles el pasado 16 de julio.

Tercer álbum recopilatorio japonés de TWICE

A través de la página oficial de TWICE y sus redes sociales, se dio a conocer un video teaser y tres portadas de álbumes, que contienen impresionantes imágenes de las artistas. Recordemos que la girlband está confirmada por 9 integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

Las imágenes promocionales de #TWICE3, mostraron a las cantantes rodeadas de una infinidad de flores, al igual que varios arreglos florales que sostuvieron cada una de ellas. Al momento de publicar esta nota, la publicación de Twitter ya supera los 29,4 mil retweets y más de 89,6 mil me gusta.

Fecha de lanzamiento de #TWICE3

Este próximo álbum recopilatorio tiene programado su lanzamiento para el 16 de septiembre, consta de un total de 12 pistas que incluyen versiones coreanas y japonesas de sus últimas canciones tituladas “Fancy”, “Feel Special” y “MORE & MORE”. Además, también incluyen “STUCK IN MY HEAD”, “21:29” y “The Best Thing I Ever Did”.

“STUCK IN MY HEAD” es conocida por ser la canción de apertura de la gira mundial de TWICE TWICELIGHTS. Además, “21:29” forma parte del álbum “Feel Special” del 2019, que transmite su más profundo agradecimiento a su fandom ONCE. Hay que recordar que sus dos anteriores álbumes recopilatorios japoneses, vendieron más de 250,000 copias y obtuvieron certificaciones de platino en Japón.

TWICE lanzó recientemente su sexto álbum sencillo japonés Fanfare el 8 de julio, que registró más de 250,000 ventas en solo dos días. Mismo que ocupó el primer lugar en la lista de ventas individuales y en la lista Hot 100 de Billboard Japan. Además, ellas siguen teniendo el puesto número 1 en las listas semanales individuales de Oricon y en la lista Record Records Tower.

Te puede interesar: K-Pop: TWICE revela la fecha de su comeback 2020

Con el lanzamiento de “Fanfare”, TWICE hizo historia en el K-Pop al lograr un total de 9 millones de ventas de álbumes en Corea del Sur y alrededor de 3.82 millones de ventas en Japón. Mientras tanto, los pedidos anticipados de #TWICE3 ya están disponibles en su sitio web oficial TWICE Japón, Tsutaya, HMV y Tower Records.