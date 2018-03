K-Pop: TVXQ!, están de regreso y ya encabezan las listas de música

El dúo TVXQ! esta semana demostró que los 15 años de carrera han tenido su razón de ser, luego del lanzamiento de su nuevo álbum New Chapter #1: The Chance of Love, con un sonido mucho más maduro y endulzante, para muestra de ello el videoclip que acompaña al lanzamiento, The Chance of Love.

El álbum de Yunho y Changmin, es una mezcla de pop, jazz y swing producido por Mathew Tishler, LDN Noise y Yoo Young Jin, integrado por 11 canciones marcando de manera firme su regreso a la industria de la música. Por su parte, en el video se muestra su gran habilidad en el baile, seña particular del grupo que sus fans siempre han disfrutado de observar.

Sólo pasaron tres años desde su álbum especial Rise As God, disco dedicado a sus fans que tendrían que esperar por ellos luego de su alistamiento en el servicio militar de Corea, pero con este nuevo álbum, mencionaron:

“Queremos presentar música más cómoda, diferente a lo que hemos hecho anteriormente, volver a nuestras raíces”, Yunho.

La respuesta del fandom Cassiopeia no se ha hecho esperar y desde el lanzamiento ubicaron al álbum New Chapter #1: The Chance of Love en el número 1 de las listas de iTunes en al menos 11 países, tales como: Chile, Ecuador, Japón, entre otros.

La realidad es que 15 años de carrera no se dicen fácil y en respuesta a ello los miembros de TVXQ! dijeron:

“Somos diferentes, pero nuestros valores son los mismos, a veces vemos algo que debemos aprender del otro y avanzar juntos. Si tuviéramos que expresar la diferencia de los años en colores, a nuestros veinte teníamos un color rojo, en este disco nos volvimos blanco, aun cuando hemos adquirido otros tonos a lo largo del tiempo nuestra base sigue siendo blanco”.

De igual manera brindaron consejos a los artistas jóvenes que hoy están en la escena musical, entre los comentarios:

“Si empiezan a holgazanear sobre el escenario, se notará, sus fans lo sabrán y cuiden su vida fuera del escenario”.

TVXQ! es ejemplo de perseverancia, pues pese a las trabas que se les han presentado hoy felizmente pueden disfrutar de sus 15 años de trayectoria, esperamos verlos el próximo 3 de abril con el nuevo MV de la canción Love Line.