K-Pop: SuperM continúa la promoción de “Super One” tras estrenar el single “100”/Foto: BitMe

Casi un año después de lanzar su EP debut, SuperM regresa con un nuevo sencillo, la canción "100", antes de un álbum de estudio, "Super One", que saldrá el 25 de septiembre.

El grupo, compuesto por los miembros Baekhyun, Taemin, y Kai, de los grupos experimentados de K-pop EXO y SHINee, junto con Taeyong, Mark, Ten y Lucas, de NCT 127 y WayV, estaban listos para tener un gran éxito en el mercado estadounidense tras su primer lanzamiento en octubre pasado, la canción “Jopping”. Pero la pandemia de coronavirus tenía otros planes.

Aún así, el grupo ha encontrado formas de mantenerse activo en medio de los cierres de espectáculos en todo el mundo y fue la primera banda de su sello SM Entertainment en organizar un concierto en línea para los fanáticos, experimentando con AR e interactuando con los espectadores directamente.

A principios de este mes, SuperM reveló un calendario de lanzamiento de "Super One", que se lanza en serio hoy con el lanzamiento de "100". Durante una entrevista con Variety los idols respondieron algunas dudas sobre su nuevo disco.

El show de SuperM en el Foro en febrero no fue mucho antes del cierre completo de los eventos en vivo en los EE. UU. ¿Cómo ha estado pasando el tiempo durante los últimos meses?

Baekhyun: Durante este tiempo, trabajé en las promociones de mi álbum en solitario y también trabajé en la preparación del álbum de SuperM. Aparte de eso, hemos pasado tiempo descansando en casa y en pasatiempos. Pudimos aprovechar este tiempo para aprender más sobre las cosas que nos interesan, al mismo tiempo que buscamos formas de mejorarnos.

Hablando de solos, su EP “Delight” fue un éxito a principios de este año. ¿Cómo se siente volver a trabajar juntos después de realizar actividades individualmente?

Baekhyun: “Ha pasado mucho tiempo desde que nos unimos todos, así que honestamente, ha sido muy divertido. Recientemente nos hemos estado reuniendo a diario debido a nuestros horarios, y definitivamente puedo obtener más energía cuando estamos juntos en comparación con cuando promocionamos solo. Me encuentro ansioso por trabajar. Hemos estado en un espacio mental positivo.”

Estuviste entre los primeros artistas en transmitir un concierto durante COVID, para la serie "Beyond Live" de V LIVE en abril. ¿Cómo fue esa experiencia?

Baekhyun: “Era la primera vez que hacíamos algo así y apareceríamos en "Beyond Live", así que no sabíamos si muchas personas estarían interesadas y no estábamos seguros de poder entregar adecuadamente la energía que nos gustaría. Teníamos nuestras preocupaciones al principio, pero desaparecieron una vez que comenzó.”

“Hicimos videochats directos y preguntas y respuestas con nuestros fans además de actuar, por lo que se sintió más como un verdadero evento para fans que como un concierto típico. Tenía una energía más lúdica ya que teníamos la capacidad de interactuar con la audiencia directamente. Personalmente lo disfruté mucho. Creo que podríamos construir una relación más sólida con nuestros fans si añadiéramos estos elementos a nuestros conciertos en vivo también en el futuro.”

Super One el nuevo disco de SuperM

Su primer álbum de larga duración, "Super One", saldrá el próximo mes. Promocionar su nuevo álbum durante este tiempo seguramente será diferente del programa de promoción típico con el que está familiarizado, pero todavía hay formas de conectarse con los fanáticos utilizando la tecnología, ya sea firmas de fanáticos virtuales, chats FaceTime, etc. ¿Qué espera la mayoría con el lanzamiento de su álbum?

Kai: “Nuestro plan es hacer todo lo posible con las herramientas que tenemos disponibles. Queremos probar todo lo que hay por ahí para reunirnos con nuestros fanáticos y definitivamente presentaremos ideas a nuestro equipo de promociones para que presenten una variedad de ideas diferentes.”

“Nos gusta crear nuestro propio contenido e involucrarnos en el proceso, por lo que estamos trabajando para asegurarnos de que nuestros fans puedan ver diferentes aspectos de SuperM.”

“Trabajamos en este álbum durante mucho tiempo y no hemos visto a nuestros fans durante mucho tiempo, y además, dado que la situación no es muy buena en este momento para conectarnos en persona, planeamos tratar todas las pistas como pistas de título y promocionarlas.”

Los avances de "Super One" se centran en la individualidad y la autorreflexión. ¿Cómo cobraron vida los conceptos de sus teasers individuales?

Kai: “Los conceptos de los teasers surgieron de momentos importantes de nuestras vidas. La mía tiene sus raíces en la danza y en los pensamientos que tengo sobre trabajar como artista. Creo que pudimos compartir nuestra individualidad y también cómo estos pensamientos individuales se unen para "Super One".”

¿Puedes contarnos sobre el mensaje detrás de "Super One" como concepto para el álbum? Baekhyun: “El mensaje de este álbum se basa en la esperanza y la superación de las dificultades juntos. Cada teaser individual muestra una lucha que se supera para que podamos ser felices como artistas en el escenario. El mensaje enfatiza que durante tiempos difíciles, es importante reflexionar e identificar en qué es bueno y de qué es capaz, en lugar de vivir.”

“Nos reunimos como SuperM después de pasar un tiempo separados y notarán que todas las canciones del álbum transmiten un mensaje similar. Creo que es genial estar juntos de nuevo.”

Kai: “Creo que la mayor diferencia entre promover dentro de nuestros grupos originales y dentro de SuperM es el cambio en nuestros roles. Para mí, soy uno de los miembros más jóvenes de EXO, pero en SuperM, de repente soy un miembro senior con más experiencia. Taemin también era el más joven de su grupo y Baekhyun se ha convertido en líder.”

Baekhyun: “Simplemente sucedió.”

Kai: “Taeyong también es el líder en NCT 127, pero en SuperM, es uno de los miembros más jóvenes. Creo que con cambios como este, hay un cambio de energía. Definitivamente es agradable experimentar diferentes roles mientras trabajas como SuperM y es una atmósfera fresca. También nos ha ayudado a acercarnos mucho más rápido.”

Mark: “Queríamos expresar cómo, aunque todos somos talentosos individualmente y tenemos cualidades distintas, podemos unirnos como uno solo para crear "Super One". Cuando estamos juntos, podemos superar las dificultades. Ese es el mensaje principal del álbum y verán que en todas las pistas existe ese tema común de esperanza. Esperamos que nuestros fans puedan recibir esa energía positiva.”

“Para las pistas que hemos interpretado pero que no hemos lanzado oficialmente, nuestros fans probablemente ya conocen las canciones, pero será nuevo para ellos escuchar las versiones de estudio, así que creo que definitivamente lo estarán esperando. Recuerdo que las reacciones a las nuevas canciones fueron positivas cuando estábamos de gira y parecía que les gustaban, así que no puedo esperar a que escuchen el audio real.”

Aunque el grupo surcoreano se formó en 2019, ya han tenido un año de mucho éxito. Y es que los conocidos como "Avengers del K-Pop" han tenido un gran recibimiento por parte de los fans/Foto: Tribuna

¿Les ha dado algún consejo a los miembros más jóvenes ahora que es uno de los miembros mayores con más experiencia? O, por otro lado, ¿pueden los miembros más jóvenes compartir algún consejo memorable que hayan recibido?

Taeyong: “Para ser honesto, en lugar de un consejo, los miembros mayores dicen y hacen muchas cosas que nos ayudan a relajarnos y sentirnos cómodos. Por ejemplo, si estamos nerviosos antes de subir al escenario, ellos…”

Taemin: "Ponte nervioso".

Kai: “Les decimos que estén aún más nerviosos. Ya que tenemos que hacerlo bien. [Risas]

Taeyong: “Este es un buen ejemplo. Hacen que el ambiente sea divertido y ligero a la vez que nos proporcionan buena energía.”

Kai: “Siempre les va bien, así que no tenemos mucho que decir.”

¿Hay alguna historia divertida entre bastidores de "Super One" que puedas compartir con nosotros?

Baekhyun: “Cuando filmamos "100", había un set que estaba hecho de ilusiones ópticas. No estoy seguro de si esto aparecerá en el video detrás de escena del video musical, pero en este set, cuando te mueves hacia atrás, te haces más grande y cuando estás al frente, te ves muy pequeño, como un mini-yo. Pensé que era muy lindo e interesante de ver. Es la única vez que Kai y yo parecemos tener la misma altura.”

Taeyong finalizó la entrevista invitando a todos los fanáticos a cuidarse durante la pandemia y escuchar el nuevo álbum que han preparado con mucho cariño para ellos. ¿Te gustó el nuevo single de SuperM?