K-Pop: Super Junior y One More Time (Álbum y MV)

A tan sólo cuatro horas del estreno de la nueva canción de su mini álbum especial, One More Time (Otra vez), el videoclip cuenta con poco más de 769,835 vistas. La expectativa que se tenía sobre la fusión del idioma y estilos coreanos de los chicos de Super Junior en conjunto con el español y ritmos latinos, ha sido nuevamente un éxito.

El video One More Time (Otra vez), es la prueba del regreso de Siwon, Donghae, Eunhyuk, Leeteuk, Heechul, Shindong, Ryeo Wook y Yesung quienes también han lanzado el día de hoy su mini álbum especial One More Time. El tema principal en conjunto con la banda mexicana Reik, posee ritmos latinos y una letra bastante candente muy acorde a la combinación de culturas, demostrando que los integrantes de Super Junior apuestan grandemente por el fandom latinoamericano, pues ésta es la segunda ocasión que deciden realizar un tema con alguien de habla hispana, en el pasado fue con la cantante Leslie Grace y ahora con Reik.

El video musical fue dirigido por Darren Craig, quien anteriormente realizó videos como Take Back The Night del cantante Justin Timberlake y What Now de Rihanna. El trabajo presentado en One More Time (Otra vez), es impecable lleno de momentos seductores por parte de Super Junior, además de dejarnos en claro que Heechul forma parte de la canción a pesar de no participar en la coreografía como lo hizo en Lo Siento.

Mini álbum Especial One More Time

Como ya nos habían adelantado, el mini álbum está conformado por cinco canciones, One More Time (Otra vez), en dos versiones, una con los chicos de Reik y otra únicamente con Super Junior, Animals canción también con influencia latina, Lo Siento tema con Leslie Grace y la tan esperada canción de Ahora Te Puedes Marchar, que ya podemos confirmar es el cover de la canción de Luis Miguel. Disipando todas las dudas que se tenían sobre los integrantes de Super Junior al grabar el tema completamente en español.

El álbum ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas de música y muy probablemente en los playlists del fandom ELF, compartiendo la gran habilidad musical de Super Junior al cantar en idioma español.