K-Pop: Super Junior regresa en abril con nuevo álbum reempaquetado.

Super Junior nos traerá un álbum reempaquetado incluyendo a Choi Siwon.

Han pasado tan sólo 5 meses desde que se estrenó Play, su octavo álbum, ahora Super Junior regresa con un álbum reempaquetado con el fin de ser anunciado en abril, mismo mes en que visitará México con el World Tour Super Show 7, en la Arena Ciudad de México, del cual ya puedes adquirir tus boletos en Super Boletos.

La noticia nos ha llegado del cielo, ya que se reveló que el pasado 7 de marzo se dieron por terminadas las grabaciones para el nuevo video musical del mismo. Una fuente oficial dijo:

Los miembros han participado en el trabajo del álbum, pero aún se están discutiendo las actividades para la difusión y los programas para dar publicidad de éste. Se está preparando el reempaquetado del álbum para poder promocionar en abril.

Claro que no podíamos estar más que emocionados por esta noticia y no es para menos. Si hacemos memoria el disco PLAY ocupó el lugar número 1 en 21 listas de álbumes de iTunes en varios países y no podía faltar, convertirse en el número 1 en México. Además de que el video “Black Suit” alcanzó las 3 millones de visitas a tan sólo 24 horas de su estreno.

Esperamos que este reempaquetado contenga “Shadowless”, canción de la subunidad vocal de Super Junior K.R.Y., misma que nos presentó Yesung en su cuenta de Twitter el 28 de noviembre del año pasado.

Con el anhelo de que el nuevo video y álbum sean revelados tiempo antes del concierto en México para que las ELF vayan aún más emocionadas al Super Show 7 y así volver a inundar la Arena México con el azul zafiro característico del fandom, no nos queda más que esperar y seguirnos preparando escuchando Play, así como sus grandes éxitos.