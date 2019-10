K-Pop: Super Junior de regreso con su nueva canción principal "SUPER Clap"

K-Pop: Super Junior hace su regreso con su nueva canción principal "SUPER Clap"

La boyband surcoreana está de regreso, pues su nuevo video musical alegró el corazón de los fans luego de la trágica noticia del fallecimiento de la cantante y actriz Sulli, debido a ello habían retrasado el estreno de su sencillo principal, la espera se esfumó pues el ritmo que traen los chicos de Super Junior es de los mejores.

Ya en el video los podemos ver con un estilo listo para la fiesta, si te gustó la versión dance, donde Super Junior nos deleitó con unos asombrosos pasos de baile en el video oficial vemos cómo todo esto se combina, los cameos en cada uno de los integrantes hacen lucir el mejor ángulo de cada uno de ellos.

Algo que resultó del agrado de muchos de los seguidores fue que desde el primer día de su lanzamiento, el video ya contaba con subtítulos en español, muestra de cariño que tiene Super Junior por sus seguidores latinoamericanos. Como sabemos al grupo le gusta mezclar ritmos latinos en sus canciones e incluso ha colaborado con artistas del mismo género como lo es el grupo Reik.

Super Junior llegó para quitar todas las angustias de la última semana en la industria del K-Pop, al menos así nos cuenta en la letra de “SUPER Clap”, una canción llena de ritmo para que no puedas dejar de bailar cada que la escuchas.

El grupo demuestra de nueva cuenta, el talento con el que saben llevar las cosas, lo bien que saben bailar, una creatividad por parte de su productora, dirección de cámara y por supuesto el atractivo con el que brilla cada uno de ellos.

Te puede interesar: Hija de Bruce Lee pide editar Once Upon a Time In Hollywood y Tarantino SE NIEGA

Esto parece ser lo que ha pasado pues como podemos ver en su cuenta oficial de Youtube, el video ya supera las 4 millones de reproducciones con tan solo tener 3 días en la plataforma, los fans hacen uso del hashtag #SJ_SUPER_Clap para compartir todo lo que piensan de esta nueva entrega.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos