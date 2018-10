K-Pop: Super Junior de regreso a México en noviembre

K-Pop: Super Junior de regreso en México en noviembre

Los chicos de Super Junior andan en boca de todos, ya sea por su regreso a la música con su más reciente mini álbum especial One More Time o por su colaboración junto al grupo mexicano Reik para su canción One More Time (Otra vez). Incluso por estar siendo mil veces compartidos alrededor del mundo, por el cover de la canción Ahora Te Puedes Marchar del Sol de México, Luis Miguel, tema que forma parte también en el álbum.

Sin embargo el día de hoy, según la información de K-Magazine, Siwon, Donghae, Eunhyuk, Leeteuk, Shindong, Ryeo Wook y Yesung visitarán tierras aztecas nuevamente. Recordemos que Super Junior llegó durante este año a México gracias al Super Show 7, en donde también estuvimos presentes, compartiendo lo que se vivió en aquel momento.

Durante el Super Show 7, no sólo vimos a los chicos llenar la Arena Ciudad de México con la ola de azul zafiro del fandom ELF, también se entonó el tema principal que en ese momento era Lo Siento y que venían promocionando en conjunto con Leslie Grace y Play-N-Skillz.

De acuerdo con K-Magazine, Super Junior estará presente este 7 de noviembre para los Premios Telehit que se llevarán a cabo en el Estadio Azteca. Sabemos que el fandom ELF estará más que feliz y ansioso de volver a ver a los integrantes de Super Junior, así como recibir a quienes acaban de regresar de su servicio militar.

Premios Telehit

Sabemos que la noticia tomará por sorpresa a más de una ELF, pero aun no es tan tarde para ahorrar, y sabemos que el enorme amor que sienten hacia los chicos podrá llevarlas hasta ese día, además de ser el primer grupo coreano en ser invitados a los Premios Telehit.

"Este 7 de Noviembre #SuperJunior estará llegando a los Premios Telehit en el Estadio Azteca" vía @Kmagazinemx �� pic.twitter.com/GBVabL6QgX — Super TV Español (@supertvesp) 12 de octubre de 2018



La cadena este año cumplirá 25 años de permanecer al aire y como es costumbre los Premios Telehit tendrán varios artistas invitados, se espera que el cartel oficial del evento sea compartido el día de hoy por la tarde. El evento albergará artistas de talla nacional como internacional, algo que el fandom ELF agradece por completo.