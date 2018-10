K-Pop: Super Junior colaborará… ¿Con Luis Miguel?

Durante ya algún tiempo, se venía escuchando el rumor sobre la unión de los chicos de Super Junior con un grupo nuevamente latino, y en esta ocasión ya está más que confirmada la colaboración, esto luego de lanzar el tráiler oficial de la nueva canción One More Time, en donde se ve a Siwon, Donghae, Eunhyuk, Leeteuk, Shindong, Ryeo Wook y Yesung entrar al lobby de un hotel y unirse con los integrantes de la agrupación mexicana Reik.

La canción en la que participarán será precisamente One More Time como el nombre de este mini álbum especial. Recordemos que, esta no es la primera vez que el grupo surcoreano trabaja con alguien de procedencia latina, pero sí representará un momento importante en la historia musical para Super Junior, al ser la primera ocasión que la unión se dará con una agrupación de raíces mexicanas. Por otro lado los miembros de Reik en 2013, tuvieron la experiencia de participar con otro grupo coreano, MBLAQ cuando los chicos visitaron México.

El mini álbum especial One More Time, estará conformado por cinco canciones, entre ellas One More Time la cual contará con dos versiones, una propiamente de los chicos de Super Junior y la otra con el conjunto mexicano Reik, además de los temas Animals, Ahora Te Puedes Marchar y Lo Siento, la cual es la versión latina en conjunto con la dominicana Leslie Grace y el dúo Play-N-Skillz.

Ahora Te Puedes Marchar

Si bien el nombre de la canción ha causado gran revuelo por si será en compañía del Sol de México, el cantante Luis Miguel, la respuesta es no, pero sí será un cover de la canción que el intérprete mexicano lanzó en el año 1987. Sin embargo la sorpresa por la que tendremos que esperar hasta el lanzamiento del álbum, es si se trata de un tema completamente en español o si es una adaptación de la canción original al coreano con segmentos en español.

Mismo autor de Ahora te puedes marchar

El mini álbum One More Time saldrá a la venta el próximo 8 de octubre junto con el video en conjunto con los chicos de Reik.