K-Pop: Suho de EXO revela con qué actriz protagonizará una comedia romántica

El cantante Suho de EXO, hizo fuertes declaraciones en un programa en vivo, el cual fue parte de la gira promocional de su nuevo mini álbum.

El 31 de marzo y como parte de las promociones de “Self-portrait” su nuevo disco, el guapo líder del grupo K-pop concluyó su participación en el famoso programa Kim Shin Young’s hope song at noon de la emisora radial MBC.

Durante un segmento del programa coreano de una de las mejores amigas de EXO Kim Shin, el cantante tuvo que responder unas picantes preguntas rápidas y cuando le cuestionaron sobre con qué actriz le gustaría grabar una comedia romántica contestó sin dudar que su pareja ideal sería: Chae Soon Bin.

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida de SUHO (@kimjuncotton) el 21 Mar, 2020 a las 9:07 PDT

Chae Soo-bin, es una actriz surcoreana, quien ganó reconocimiento por su papel en la serie de televisión Love in the Moonlight, he hizo la transición a protagonista con The Rebel y Strongest Deliveryman, famosos dramas surcoreanos.

Por su parte, Chae Soo-bin no ha dado declaraciones sobre la sorprendente revelación de Suho, pero esperemos que este dueto pueda actuar juntos pronto.

Suho rompe records con su nuevo mini álbum en más de 50 países

La nueva canción “Let’s love” de Suho de EXO se encuentra en los primeros lugares en diversas plataformas internacionales de música y videos.

Ver esta publicación en Instagram 사랑, Una publicación compartida de SUHO (@kimjuncotton) el 28 Mar, 2020 a las 8:11 PDT

El idol ocupó la primera posición en Francia, Finlandia, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, Bahrein, Brunia, Bulgaria,Colombia, Costa Rica, República Checa, República Dominicana, Egipto, Estonia, Grecia, India. , Israel, Japón, Jordania, , México, Mongolia, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú,, Rusia, Bielorrusia, Singapur, Sri Lanka, y Vietnam.

Te puede interesar: K-Pop: Suho de EXO debuta como solista con el videoclip “Let’s Love”

Los fans del idol le dan demostrado todo su apoyo y han logrado consolidar su éxito en los rankings mundiales.