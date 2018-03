K-Pop: Stray Kids, el nuevo grupo de JYP que no puedes dejar de ver

La expectativa hacia los chicos de Stray Kids se ha colocado muy en alto y no es para menos, desde el lunes los chicos están en boca de todos. La agrupación perteneciente a JYP Entertainment surge de un programa de supervivencia llamado Stray Kids, pero a diferencia de algunos otros programas como WIN: Who is next, MIXNINE, etc., la idea no era que unos cuantos debutaran, sino que juntos lograran estrenarse como nuevo grupo de la compañía.

Con el programa lograrían no sólo ver el progreso de los aprendices, sino comenzar a hacerse de un nombre. Stray Kids está conformado por nueve chicos muy talentosos en baile, canto y producción. Éstos son Bang Chan, Hyun Jin, Felix, Seung Min, Lee Know, I.N, Han, Chang Bin, Woo Jin.

El día lunes 26 de marzo, lanzaron su primer EP titulado I am NOT, del cual ya nos habían adelantado un poco gracias a un video promocional en la cuenta de YouTube de JYP, con lo que muchos comenzaron a anticipar este día para conocer qué traerían de nuevo estos nueve chicos.

El plazo se cumplió y nos dieron un mini álbum con 7 canciones y no sólo eso, liberaron el video de la canción District 9 que tan sólo en las primeras 24 horas de subirse a la plataforma de YouTube ya llevaba 4,274,649 visitas, superando por completo al video debut de Wanna One que alcanzó 4.034.795 visitas con su canción Energetic. Realmente esta boyband sabe a dónde quiere llegar.

Las canciones de este álbum así, como el de su antecesor, fueron co-escritas por Bang Chan, Han, and Changbin, bajo el subnombre de 3RACHA. Además de que su anterior videoclip Hellavator igualmete fue bien recibido.

Stray Kids apenas está escribiendo su historia en la música por lo que estaremos al pendiente de las grandes proezas que seguramente realizará, mientras tanto disfrutaremos de este nuevo mini álbum que ya logró atraparnos.