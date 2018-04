K-Pop: Solar, integrante de MAMAMOO, nos da un adelanto de su nuevo proyecto

Solar compartió en sus redes sociales una nueva foto del concepto de su nuevo material, el cual pasará a formar parte de la serie, Solar Emotion Part. 6 o Solar Gamsung, mismo que liberará el próximo 24 de abril a las 6 pm en horario de Corea.

Una publicación compartida de 솔라 Solar (@yongsun91) el 19 Abr, 2018 a las 8:11 PDT

El álbum Solar Emotion Part. 6, incluirá 4 canciones, mismas que tendrán un video musical cada uno. Entre las canciones que aparecerán en este nuevo material estará una nueva versión de la canción Star Wind Flower Sun, la cual pertenece al último mini-álbum del grupo MAMAMOO.

Según la agencia de la cantante, Rainbow Bridge World:

“Las cuatro canciones de este álbum representarán cada una de las cuatro estaciones y la canción Star Wind Flower Sun aparecerá en este álbum por ser escrita por la misma intérprete”.

El nuevo álbum será un LP de 11 canciones que incluirá no sólo las cuatro nuevas, también estarán los sencillos lanzados previamente por la cantante.

Una publicación compartida de 솔라 Solar (@yongsun91) el 18 Abr, 2018 a las 1:27 PDT

Como parte de la promoción hacia su nuevo material, Solar dará conciertos los días 27 y 28 de abril en la Ewha Womans University en Seúl, Corea y llevarán por nombre Solar's Emotion Concert Blossom. Quienes asistan a los conciertos podrán ver a la cantante deleitarles con su dulce voz y sonrisa, como ha hecho con quienes han visto su nueva imagen teaser.

Sabemos que cada una de las integrantes de MAMAMOO trae música nueva como parte del proyecto Four Seasons Four Colours y que el apoyo de los fans se dejará ver enseguida para la cantante, de quien es turno mostrar su gran talento musical, como ya lo han dejado ver Hwasa y Whee In con su single Easy revelado el martes.