K-Pop: Shinhwa, leyendas del K-pop celebran su vigésimo aniversario

La boyband surcoreana con la mayor trayectoria en la historia del K-pop, sin lugar a dudas, Shinhwa, una de las pioneras en su ramo, hoy está por festejar sus 20 años de trayectoria.

SHINHWA TWENTY FAN PARTY 'ALL YOUR DREAMS' será la fiesta que el grupo ha planeado para la celebración de este importante aniversario, el 24 y 25 de marzo, en compañía de sus fans que se han mantenido fieles a ellos desde su debut el 24 de marzo de 1998.

La agencia Shinhwa Company ha declarado que:

"El año 2018 es un año significativo para nosotros, ya que es el año número 20 de Shinhwa desde de su debut. Para agradecer a los fanáticos el apoyo y el amor inquebrantable, nos gustaría celebrar una fiesta con ellos el 24 y el 25 de marzo para celebrar este vigésimo aniversario de Shinhwa"

Durante la fan party se tiene pensado revelar las versiones completas de su nuevo video musical All Your Dreams (2018), como agradecimiento a las fans que en todo tiempo han apoyado al grupo durante ya los 20 años de carrera. Además, en el evento se presentarán las coreografías más importantes del grupo, incluso se habla de varias actividades para poder convivir con ellos y así crear un tiempo valioso y de recuerdo para las fans que asistan.

LA SHINHWA TWENTY FAN PARTY 'ALL YOUR DREAMS' se llevará a cabo en el Estadio de Balonmano SK en el Parque Olímpico de Seúl.

Además el grupo integrado por Hye Sung, Eric, Jun Jin, Dong Wan, Min Woo y Andy, están planeando seguir celebrando su aniversario, saludando a sus fans a través de varios shows de variedades tanto en grupo como de manera individual. Quien ya ha declarado su participación en algún programa ha sido Andy, quien aparecerá en Olive TV y en TVN, Seoulmate, junto al actor Thomas McDonell y el DJ Alex Frankel.

Incluso Min Woo ha dicho que se unirá al nuevo programa de tvN Will This Do Well Locally? En donde viajará por Tailandia y lo veremos conducir un camión de comida y disfrutando de las atracciones que el país posee.

Una total muestra de agradecimiento hacia quienes les han apoyado por tanto tiempo, realmente muestran el verdadero interés que Shinhwa tiene hacia sus fans, pues saben que sin ellos no habrían llegado hasta aquí.