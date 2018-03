K-Pop: Seventeen, llenándonos de sorpresas.

Seventeen nos ha dado la gran noticia de un nuevo single y no sólo eso, también de una subunidad especial, realmente ellos siguen llenándonos de sorpresas.

Vaya que este grupo está por todos lados, haciendo mil y un cosas que su fandom, CARAT, ha seguido y disfrutado con singular alegría.

Por un lado, los integrantes DK, Hoshi y Seungkwan han creado una subunidad que llevará por nombre BSS, que significa BooSeokSoon, la combinación de sus nombres originales. Recordemos que Seventeen ya tenía tres subunidades: una vocal, performance y hip-hop; sin embargo esta es su primer subunidad especial.

El pasado 14 de marzo a medianoche, esta subunidad reveló los teasers de su próximo sencillo titulado Just Do It y que podremos tener el 21 de este mes.

Pero no sólo eso, Seung Kwan tendrá una participación en el OST parte 5 del drama Mother, con el título Kind of Love. La canción trata sobre el triste amor de quienes tuvieron que tomar una difícil decisión, la pista que fue revelada el día de ayer.

El vocalista de Seventeen, a quien se le reconoce su gran talento musical en muchos shows, ha seleccionado a Mother como drama para participar en su OST desde su debut.

Además, podremos verlos en un nuevo programa llamado SVT Club, el cual será una combinación de entrevistas y situaciones cotidianas, en donde los integrantes podrán compartir su pensar sobre tendencias entre los jóvenes. De igual forma junto a ellos se tendrá un MC especial, del cual aún no se tienen muchos detalles.

Este programa será emitido en Corea por la cadena Mnet, además de la cadena AbemaTV en Japón. Su lanzamiento tendrá lugar el 5 de abril, por lo que el fandom CARAT está más que emocionado por ver a los chicos de Seventeen en estos nuevos proyectos y obviamente, seguirán dando su apoyo como hasta ahora, ya sea como agrupación, subunidad o solista.