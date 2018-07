K-Pop: Seungri regresa con The Great Seungri

La espera está por terminar, el más pequeño miembro de los chicos de BIGBANG, Seungri está a unas horas de revelar los primeros videos musicales de su primer álbum completo como solista, llamado The Great Seungri. Ya son 5 años desde su último mini álbum Let’s Talk About Love, en donde ya veíamos a un Seungri mucho más grandecito, pero sin dejar su lado juguetón, ahora con este nuevo álbum el maknae del grupo ha dejado en claro que sólo por la diferencia de edad con los otros miembros es más pequeño, ya que ahora trae una imagen mucho más madura y eso puede percibirse en los últimos adelantos que ha compartido en sus redes sociales, en donde se le ve más seductor y serio con lo que está haciendo.

El álbum contará con la canción 1,2,3, como tema principal de The Great Seungri, y como subtítulo estará Where R U From, en la cual tiene una colaboración con el rapero Min Ho integrante de WINNER, otra agrupación coreana, que al igual que Seungri y BIGBANG, pertenece a la compañía discográfica YG Entertainment. Éstas dos canciones encabezarán los nueve temas que integrarán el disco, junto con Love is You, Mollado, Sweet Lie, Be Friend, Hotline, Alone y Good Luck To You.

Sin lugar a dudas más de uno está a la espera de ver que sorpresas nos traerá el cantante, debido a que entre sus últimas revelaciones en sus redes, compartió un poster señalando que hoy sería el día del gran estreno de sus MV’s y en la imagen se muestra completamente confiado del éxito que alcanzará posando con una ligera sonrisa. Recordemos que por cuestiones de diferencia de horario entre Corea y México, la revelación de las canciones será el día de mañana, 20 de julio, a las 4 de la mañana, en caso de estar de vacaciones esta desvelada no representará algún problema.

SEUNGRI - ‘셋 셀테니 (1, 2, 3!)’ M/V TEASER https://t.co/R4uHZqt08j - @YouTube finally tomorrow my new album out — Lee seung ri スンリ 이승리 (@ForvictoRi) 19 de julio de 2018

Al igual que el fandom VIP estamos más que listos por ver y escuchar lo nuevo que nos traerá Seungri, estamos seguros que con tanta confianza plasmada, el éxito estará garantizado.