K-Pop: Seungri, la nueva cara de Tinder…

Para muchos fue una completa sorpresa, para otros no tanto, si bien el cantante y empresario ha sido la cara de varias marcas muy populares, así como presentador de cientos de programas, sí que ha desconcertado a más de uno con esta nueva colaboración.

El día de hoy la compañía Tinder Corea presentó a la nueva cara que estaría promocionando la aplicación por medio de Instagram, colocando el siguiente mensaje:

El cantante y DJ a partir de ahora estará promocionando la aplicación número uno en citas sociales en Corea. Si bien Seungri no ha dado declaraciones al respecto sobre su reciente colaboración, sí ha comentado que habló hace poco con su compañero y amigo de BIGBANG, Taeyang, quien ahora se encuentra cumpliendo con su labor en el servicio militar de Corea. El cantante declaró lo siguiente:

"Recientemente hablé por teléfono con Taeyang. Dice que le ha ido bien en el entrenamiento, así que tuvo la oportunidad de hacer una llamada telefónica. Únicamente le dieron 5 minutos pero me llamó. Así que de inmediato le pregunté: 'Hyung ¿Por qué me llamaste a mí y no a tu esposa? Él respondió que me echa de menos. "