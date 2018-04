K-Pop: ¿Sabes qué es el K-Pop y por qué es tan popular?

La explicación del género K-Pop es larga pero de la mejor manera te daremos lo que necesitas para saber y entender por qué hoy en día está alcanzando a tantos jóvenes… y no tan jóvenes.

Iniciemos con el término K-Pop, el cual es un género de música que en traducción literal sería música pop coreana, sin embargo, esta palabra no queda solo ahí, ya que engloba coreografía, elementos visuales, moda, además, dentro del mismo K-Pop encontramos mezcla de jazz, rock, R&B, hip-hop y un sin número de estilos y géneros más, pero por ser de origen Coreano se encuentran dentro del nombre K-Pop. Incluso hoy en día es considerado un movimiento social y sobre todo cultural.

Pese a que el término existía desde hace muchos años, es hasta los años 90’s con la llegada del grupo Seo Taiji & Boys cuando comienza a darse a conocer y es por el gran éxito que alcanza este grupo por la mezcla de rap, rock y tecno en su música que el K-pop se consolidó, empezando a surgir grupos femeninos, solistas y otros grupos masculinos, que tendrían gran aceptación en Corea y a sus alrededores, ya que tenían una cierta influencia norteamericana, a estas agrupaciones se les denominó Idol Bands, y a quienes se les consideró la primer Idol Band fue a H.O.T., de ellos le siguieron Shinhwa, GOD, SES, SechsKies, entre otros.

A partir de este suceso comenzaron a aparecer las compañías disqueras más grandes, encargadas de impulsar a los nuevos idols. Literal, pueden pasar años para que un artista o grupo logre debutar en la escena artista pues debe combinar el dominio de canto, baile, carisma, imagen, no es sólo un artista porque sí, existe una enorme producción detrás de cada uno de los idols, cuidando cada detalle.

Muchas de las compañías aún perduran y son las casas productoras de varios grupos actuales, la primera fue SM Entertainment en 1995 por Lee Soo-man, después apareció YG Entertainment y su fundador es Yang Hyun Suk, quien perteneció al grupo Seo Taiji & Boys, después JYP Entertainment, fundada por Park Jin-young. La gran mayoría de los fundadores fueron parte de un grupo musical o solitas que conocieron la industria del K-pop cuando apenas todo surgía y se encargaron de abrir el camino para cientos de grupos actuales. Existen otras como Big Hit Entertainment, Banana Culture, TS Entertainment , pero al menos SM, YG y JYP son de las más conocidas y relevantes de Corea.

Es por el año 2000 que el K-pop se convirtió en el generó más lucrativo en la península coreana y poco a poco han ido escalando para ser posicionados en la música y ser conocidos a nivel global.

Pero realmente es hasta 2012 que todo se descontroló y probablemente fue cuando más empezó a escucharse el término gracias a un cantante llamado PSY y su canción Gangnam Style, que incluía el tan famoso baile del caballo. No importaba si no entendías la letra o te parecía extraño, la mezcla de música, voz, personaje, coreografía, todo en perfecto balance llegó a conquistar de inmediato.

A partir de esta canción, el puente terminó de construirse y comenzaron a conocerse en el continente Americano los grupos que en esa época estaban en promoción e incluso muchos de ellos llegaron a México. Xia Junsu, fue el primero en visitar el país, a partir de él, llegaron, Super Junior, MBLAQ, BIGBANG, EXO, B.A.P., BTS, SHINee, EXID, entre muchos otros.

El K-pop es un género de música, eso ten presente, así como existen artistas estadounidense, alemanes, franceses, así también existen en Corea, sí, es verdad están mucho más producidos desde su imagen, música, coreografía y más, pero para muchos ellos, desde la audición para ingresar a la compañía disquera hasta su debut y aún más mantener viva la euforia por el grupo o artista debutado es una labor constante, cansada y es por ese esfuerzo tan grande que realizan, que quienes siguen sus carreras les admiran, pues saben que son ejemplo de perseverancia, disciplina y muestra de lo posible que es alcanzar las metas propuestas.

Para muchos no ha sido un camino fácil pero es digno de admirar, claro que existe una enorme presión y también todo en exceso tiene un punto de quiebre, algo que en los últimos meses hemos visto con el deceso de algunos artistas, pero, al final del día, el apoyo que su público les brinda les da esa fuerza de continuar y así como ellos cumplen un sueño pueden motivar a sus fandoms a lograr lo que se propongan.

No se cierren ante algo que no conozcan, no todos los grupos son tiernos o muy coloridos, así como en la música americana hay de todo y para cada quien, no coloquen un estereotipo para todos los grupos o cantantes de este género, sobre todo no juzguen sin conocer, algo padre de escuchar música muy diferente es la expansión cultural que se adquiere, aprender a disfrutar y sacar lo bueno de todo nos ayuda a no crear prejuicios, al final la decisión es personal.