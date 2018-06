K-Pop: SHINee lanza The Story of Light EP.2

SHINee ha revelado el día de hoy su nuevo videoclip de la canción principal de The Story of Light EP.2, llamada I Want You, como parte de la celebración por su décimo aniversario desde el debut de la agrupación perteneciente a la empresa SM Entertainment. Desde el lanzamiento de su calendario de adelantos y estrenos, la primer parte de The Story of Light nos brindó Good Evening como canción principal del Ep. 1 y ahora es la canción I Want You la que viene representado esta segunda parte.

En un reciente evento, también en conmemoración de su décimo aniversario, Minho, Taemin, Key y Onew, hablaron con sus fans sobre qué ha significado para ellos el continuar juntos por 10 años, así como en donde se ven en los próximos 10 años. Taemin mencionó:

“Me siento muy orgulloso, hemos estado juntos 10 años, existieron peleas debido a lo diferentes que somos pero ahora no tenemos que decir nada para entendernos… quiero mostrar lo orgulloso que estoy de la cercanía que tenemos”.

En seguida, Minho expresó también su sentir acerca de lo que para él han sido estos 10 años de trayectoria y sobre todo, lo que considera como el secreto para permanecer juntos por tanto tiempo:

“Con el tiempo nos hicimos cercanos, cuando cada quien está solo se siente aburrido. Estando juntos todo es más divertido y nos sentimos felices. Quizá ese sea el secreto para estar juntos durante 10 años”.

Uno de los comentarios realizados por los chicos que probablemente cautivó a más de un SHAWOL, fue el de Key:

“Queremos mostrarles que SHINee está aquí, estamos trabajando duro… enseñarles que estamos bien, igual que siempre”.

Sabemos que la partida de Jonghyun afectó a los miembros de SHINee, así como a todo el fandom SHAWOL, sin embargo los integrantes han sido ejemplo de fortaleza y amor algo que sin dudas se ha admirado grandemente dentro del género K-pop. Les deseamos mucho éxito con esta segunda parte de The Story of Light y esperamos con gran entusiasmo el Ep. 3.