K-Pop: SHINee está listo para su regreso

#SHINee #샤이니 #TheStoryofLight #데리러가 #GoodEvening

The Story of Light EP.1 : 2018.05.28

The Story of Light EP.2 : 2018.06.11

The Story of Light EP.3 : 2018.06.25 pic.twitter.com/khy6M1TZ6v

— SHINee (@SHINee) 16 de mayo de 2018