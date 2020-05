K-Pop: SHINee celebra su 12 aniversario con sus fans

SHINee, es una agrupación masculina de K-Pop creada por SM Entertainment, este 2020 cumplió 12 años desde su debut un 25 de mayo de 2008. Aunque su trayectoria es mundialmente conocida, por ser de los primeros grupos musicales de Corea del Sur en la década de los 2010’s; ha sido de las boybands con más historia.

SHINee cumple 12 años

Los fans de SHINee convirtieron en tendencia de redes sociales el 12 aniversario del grupo, el cual originalmente está conformado por 5 integrantes: Onew, Jonghyun, Key, Minho y Taemin. El primer mini álbum que lanzaron fue “Replay”, este se convirtió en un éxito y los volvió muy famosos en el mundo del K-Pop.

Según informó Nación Rex, las celebraciones de los fans se hicieron presentes con los hashtags #AlwaysWithYouSHINee y #12YearsWithSHINee. Recordando que sus canciones “Lucifer”, “Sherlock”, Tell me what to do” y “Countless” son muy populares en la actualidad; al igual que muy escuchadas en plataformas como Spotify.

SHINee pierde a un valioso integrante

Trístemente, el cantante Jonghyun se suicidó el pasado diciembre de 2017, lo que dejó muy fracturado al grupo, pero su muerte estuvo ligada a un fuerte mensaje que criticaba los contratos largos por las agencias y un descuido por la salud mental de sus artistas. La pérdida de este vocalista y compositor, sin duda fue mostrar el lado oscuro del K-Pop, y una luz de esperanza para cuidar mejor a los idols.

Hoy sonríre por ti, por ser una gran persona y a ver dado todo el amor que pudistes dar�� porque SHINee siempre serán 5 pasen los años que pasen #12YearsWithSHINee#샤이니는_12년째_빛나는중#AlwaysWithYouSHINee pic.twitter.com/KqUELoHAXe — My Name Is Minho (@SHINeeisbackOt5) May 24, 2020

Hasta el momento, SHINee ha lanzado un total de 6 álbumes de estudio, 8 minidiscos, material en el idioma japonés y parte de sus discos grabados en vivo. Mientras que su más reciente trabajo está en “The Story Of Light Ep 3”; el cual incluyó temas como “Good Evening”, “I Want to you” y “Countless”.

SHINee de servicio militar

Tras lanzar este último álbum, Onew, Key y Minho iniciaron su servicio militar con la esperanza de regresar a la industria musical una vez terminado su labor con Corea del Sur. En cuanto a Taemin, él se encuentra participando en la nueva agrupación “Super M”; también conocidos como los “Vengadores del K-Pop” y donde también hay integrantes de EXO.

Te puede interesar: K-Pop: SHINee conmemora el cumpleaños de Jonghyun

Cada año se conmemora la muerte de Jonghyun en sus redes sociales póstumas, al igual que gran cantidad de publicaciones por sus fans. Un comeback de SHINee está confirmado por la cuenta oficial del grupo en Twitter, con todo y cuenta regresiva; así que hay esperanza por ver a los 4 integrantes una vez más en los escenarios.