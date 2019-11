K-Pop: Revelan las últimas palabras de Goo Hara antes de su muerte

Goo Hara terminó con su vida este 24 de noviembre del 2019, lo que ha traído mucha tristeza tras el fallecimiento de otra estrella del K-pop llamada Sulli, pero más que nada fue la polémica que envuelve a una de las amigas cercanas de la famosa ex integrante del grupo femenino Kara, en donde nos dan a conocer el estado en el que estaba la cantante.

Se trata de una conversación vía mensajes de textos entre Goo Hara y Han Seo Hee, siendo considerada como una de las famosas más odiadas del K-Pop, lo que pone en alerta a los seguidores de la fallecida cantante, dejando mucho que investigar sobre lo que ocurrió con su decisión por quitarse la vida.

Si bien Han Seo Hee no la tomaremos dentro del concepto de ser ‘la más odiada´del K-Pop, si la mostraremos como un gran amiga de Goo Hara, en donde ella le mandó un mensaje donde quería reunirse con ella, ya que se sentía de lo más triste tras un duro periodo de tiempo en donde la ausencia de su amiga Sulli y toda la polémica en su vida, dejaban a Goo Hara como una víctima de la depresión.

EL MENSAJE DE GOO HARA

Una de las últimas que tuvo Goo Hara con Han Seo Hee, fue que ella tenía muchas ganas de llorar, diciéndole a su amiga que quería ir a visitarla, al igual que tomaría sus medicamentos para posteriormente irse a dormir, incluso Han Seo Hee intentó consolarla al decirle que podía hablar con ella si así lo deseaba y que estaría ahí para ella.

Otra de las personas que compartió las últimas conversaciones que tuvo con Goo Hara, fue su hermano, quien intentó decirle a la ex integrante de Kara, todo tipo de consejos en donde ella no se sintiera sola, en respuesta la cantante le dijo a su hermano que lo amaba demasiado y qe no se preocupara.

"Te lo ruego. No pienses cosas malas y no te hagas daño. Mantente saludable y con el paso del tiempo podrás casarte, tener hijos y vivir tranquila. Cuando estés triste sólo llora y déjalo salir. Te amo hermana. Sé que debes estar triste, mi corazón también lo está. Come muchas cosas deliciosas en Japón"

Lamentablemente, la famosa Goo Hara fue encontrada sin vida el pasado domingo, lo que destrozó a la industria del K-Pop, recordando que parte de su pasado donde tenía problemas con su exnovio debido al abuso físico y amenazas por difamarla, habían cobrado a una víctima más de la depresión.

