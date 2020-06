K-Pop: Revelan las curiosidades de Jennie de Black Pink

K-Pop: Esto es lo que debes saber de Jennie de Black Pink

Una de las agrupaciones más populares del género músical de K-Pop es sin duda alguna Black Pink conformado por unas guapas y talentosas chicas que han conquistado con su voz, belleza y simpatía a sus fans.

Su estilo es único por lo que se han colocado como uno de los grupos más escuchados en las plataformas digitales de música. Y es que la agrupación femenina surcoreana reveló algunos de los primeros teasers de su comeback.

Las integrantes se están alistando para el prelanzamiento de su esperado álbum que llegará el próximo mes de septiembre, aunque Jennie una de las integrantes de Black Pink ha conquistado con su gran voz con su debut en solitario.

Ella es Jennie de Black Pink

La hermosa cantante Jennie cumplió 24 años de edad el pasado mes de enero, pero su presencia en los escenarios ha dividido opiniones en las redes sociales, pues algunos de los haters la han criticado por su aspecto físico, mientras que sus fans han defendido a la famosa.

A través del portal Nación Rex dieron a conocer algunos datos de la joven cantante de la famosa banda de K-Pop, pues en sus tiempos libres le gusta entretenerse con las figuras de legos.

La famosa también disfruta de la compañía de sus dos mascotas, pues Kai y Kuma han sido la adoración de Jennie. Además ha tenido la oportunidad de demostrar otros de sus talentos, pues en un programa de Corea del Sur llamado "Weekly Idol", la cantante impactó a los usuarios al hablar con la boca cerrada.

De igual forma sus fieles admiradores en Twitter revelaron que la famosa tuvo dos tatuajes temporales durante su pre-debut; los diseños cautivaron la atención de los usuarios al conocer esta etapa de la bailarina.

Jennie tuvo dos tatuajes temporales en su pre-debut pic.twitter.com/6IARFuRUO7 — stefa (@newyeonsu) June 9, 2017

Black Pink y sus nuevos proyectos

Hace unos días la banda de K-Pop dio a conocer unas impresionantes fotografías para mostrar un adelanto de lo que será su comeback, por lo que sus millones de fans han estado muy entusiasmados por escuchar su nueva música.

Será el próximo 26 de junio que las chicas de Black Pink volverán a cautivar a su fandom con su prelanzamiento "How You Like That". Este será un regreso de la banda, por lo que se espera que presenten una increíble coreografía con una combinación de hip-hop.