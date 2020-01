K-Pop: Red Velvet se une a Hollywood ¡En la banda sonora Trolls World Tour!

DreamWorks y Red Velvet han confirmado que trabajaran juntos en la banda sonora de “Trolls World Tour”, la nueva secuela de Trolls, cinta de animación estrenada en 2016.

Red Velvet graba tema para Trolls 2

En la cuenta oficial de Twitter de Major Group compartieron un adelanto de la cinta con música de Red Velvet.

El fandom de Red Velvet, ReVeluv está muy emocionado por la participación del grupo de K-Pop en la nueva cinta de animación que produce DreamWorks y ya han mandado mensajes de felicitación a través de las redes sociales.

Esta podría ser la primera de muchas participación de las idol de Red Velvet en alguna película de Hollywood, o al menos eso espera ReVeluv en especial los fans de Estados Unidos.

Red Velvet en Trolls

En el tráiler de “Trolls World Tour”, se puede escuchar el tema de Red Velvet que fue incluido en la cinta, “Zimzalabim”, el cual tiene una vibra muy veraniega y llena de alegría.

Esta no es la primera vez que alguno de los grupos de K-Pop de NCT participa en una producción de DreamWorks y tampoco en una cinta de Trolls.

En 2018, Yeri, Rejun, Jeno y Jaemin interpretaron el tema de “Hair in the Air” para la primera entrega de “Trolls”.

¿Y “Birds of Prey”?

Hace unos días comenzaron a surgir rumores sobre la incorporación de Red Velvet a la banda sonora oficial de “Birds of Prey”, la película en solitario de Harley Quinn, protagonizada por Margot Robbie.

Sin embargo, el lanzamiento de la lista de temas incluidos en el soundtrack oficial desmintió dichos rumores ya que Red Velvet no está incluida en el listado.

Algunos de los temas que formarán parte de “Birds of Prey” son “Joke´s On You” de Charlotte Lawrence, “Experiment on Me” de Halsey y “Diamonds” interpretada por Megan Thee Stallion y Normani.

