K-Pop: Red Velvet conquistando Japón

El grupo femenino favorito de Corea ha regresado con un nuevo sencillo llamado #Cookie Jar, siendo éste su primer single en japonés. El single que lleva el mismo nombre del nuevo EP será puesto a la venta el próximo 4 de julio. El EP contendrá otras dos canciones nuevas y varios remakes de sus éxitos en coreano; entre los nuevos temas de las chicas tenemos Aitai-tai y Cause it's you, mientras que los remakes seleccionados para el EP son Dumb Dumb, Russian Roulette y Red Flavor.

Después del gran cambio que dieron Joy, Yeri, Irene, Seulgi y Wendy con sus últimos sencillos coreanos como Peek-A-Boo y Bad Boy, las integrantes de Red Velvet han decidido volver a algo conocido como su canción Rookie, en la canción #Cookie Jar, se aprecia nuevamente su lado brillante y carismático al que nos habían acostumbrado.

El video musical de #Cookie Jar, coloca a Red Velvet en un look retro inspirado en los años 60, 70 y 80’s en donde tendrán una aventura al encontrar un tarro de galletas mágicas, de red velvet obviamente, en medio de un bosque. Para los fans de Red Velvet no fue sorpresa el ver magia dentro del videoclip, además de verlas despertar en una casa en colores neón llena de dulces y pasteles, verlas preparar pócimas para cada uno de los cupcakes y ser acompañado todo el video con una coreografía que resulta ser muy pegajosa.



El grupo Red Velvet hoy en día es de los grupos más importantes de Corea y del género K-pop, desde su debut en el año 2014 con su sencillo Happiness. Las cinco chicas se han ido colocando en la preferencia del público algo que se ha notado dentro de las lista de música en tiempo de real y semanales, además de las listas mundiales que han reflejado cuatro de sus álbumes en muy buenas posiciones.

Esperamos en esta ocasión sean muy bien recibidas en Japón y tengan tanto éxito como en Corea.